भाजपा कार्यालय में उमड़ी भीड़, दीया कुमारी और झाबर सिंह खर्रा ने सुनी कार्यकर्ताओं की समस्याएं

भाजपा प्रदेश मुख्यालय में डिप्टी सीएम दीया कुमारी व मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने जनसुनवाई की, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंचे.

दीया कुमारी ने सुनी कार्यकर्ताओं की समस्याएं
दीया कुमारी ने सुनी कार्यकर्ताओं की समस्याएं
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 8, 2025 at 4:43 PM IST

Updated : December 8, 2025 at 4:51 PM IST

जयपुर: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में सोमवार को आयोजित कार्यकर्ता जनसुनवाई में प्रदेश के कोने-कोने से सैकड़ों कार्यकर्ता और आमजन पहुंचे. इस बार जनसुनवाई की कमान उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी और नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा के पास थी. सुबह 11 बजे से शुरू हुई सुनवाई शाम तक चली. दोनों नेताओं के सामने पानी की समस्या, सड़क निर्माण, अवैध कब्जे हटाने, बिजली-पानी के कनेक्शन, सरकारी योजनाओं में अनियमितता सहित सैकड़ों शिकायतें और ज्ञापन सौंपे गए.

मीडिया से बातचीत में उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा कि जनसुनवाई में आई करीब 50 प्रतिशत समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर दिया गया है, शेष के लिए संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं. दीया कुमारी ने कहा कि कई बार ऐसी समस्या भी सुनवाई में आती है, जिसे पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन उसकी समस्या को सुनकर उसे संतुष्ट किया जाता है. भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है.

बीजेपी ऑफिस में जनसुनवाई (ETV Bharat Jaipur)

दीया कुमारी ने बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों के सवाल पर कहा कि मंत्रीगण पिछले दो वर्षों से अपने निवास पर सप्ताह में तीन दिन आमजन की सुनवाई कर रहे हैं और अब पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की सुनवाई शुरू की गई है. कांग्रेस के सवालों पर तंज कसते हुए दीया कुमारी ने कहा कि कांग्रेस राज में पांच साल तक न तो आमजन और न ही कार्यकर्ताओं की कोई सुनवाई होती थी, जनता परेशान रही. अब भजनलाल सरकार में हर समस्या का त्वरित निस्तारण हो रहा है.

वहीं यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बताया कि आज करीब 150 शिकायतें-समस्याएं आईं, जिनमें से आधी का मौके पर निपटारा कर दिया गया और बाकी के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है. ज्ञापन लेने के बाद नियमित फॉलोअप भी किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि भजनलाल सरकार पर लोगों का पूरा भरोसा है और हर समस्या का समाधान निकाला जा रहा है. कार्यकर्ता ही हमारी ताकत हैं, उनकी हर छोटी-बड़ी समस्या को प्राथमिकता से हल किया जा रहा है.

भारी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे
भारी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे

महाराजा सूरजमल प्रतिमा विवाद पहुंचा: नागौर जिले की जायल विधानसभा क्षेत्र के जोधियासी गांव में गांव के मुख्य चौराहे पर महाराजा सूरजमल की प्रतिमा लगाए जाने के विरोध में सर्व समाज के सैकड़ों लोग भाजपा कार्यालय पहुंचे. उनका कहना था कि सरपंच व उनके समर्थकों ने बिना सर्व समाज की सहमति के रातों-रात चौराहे पर प्रतिमा स्थापित कर दी, जिससे गांव का सामाजिक सौहार्द प्रभावित हो सकता है.

इस मामले को लेकर करणी सेना के पदाधिकारी कालूराम राठौड़ सहित ग्रामीणों ने मांग की कि प्रतिमा को सम्मानजनक स्थान जैसे पार्क या खाली सार्वजनिक भूमि पर लगाया जाए. ग्रामीणों ने कहा कि वे महाराजा सूरजमल का सम्मान करते हैं, लेकिन चौराहे पर प्रतिमा लगने से यातायात की भी समस्या हो रही है. उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी व मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने ग्रामीणों को उचित कार्रवाई का आश्वासन देते हुए कहा कि मामले की पूरी जांच कराई जाएगी और सभी पक्षों की भावनाओं का ध्यान रखा जाएगा.

विश्वकर्मा जयंती पर राजकीय अवकाश की मांग: दौसा जिले से जांगिड़ समाज के सैकड़ों लोग पैदल मार्च करते हुए भाजपा कार्यालय पहुंचे और विश्वकर्मा जयंती को राजकीय अवकाश घोषित करने की पुरजोर मांग की. वर्तमान में इसे केवल ऐच्छिक अवकाश की श्रेणी में रखा गया है. समाज के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवीन जांगिड़ ने कहा कि जांगिड़ समाज परंपरागत रूप से भाजपा को 85 प्रतिशत तक वोट देता रहा है, फिर भी उनकी वर्षों पुरानी इस मांग को पूरा नहीं किया जा रहा. यह कारीगर समुदाय के लिए सबसे बड़ा पर्व है और पूरे प्रदेश में इसे राजकीय अवकाश घोषित किया जाना चाहिए. कई अन्य राज्यों में इसे राजकीय अवकाश का दर्जा प्राप्त है. उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी व मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने उनकी मांग को गंभीरता से लेते हुए कहा कि इसे उचित स्तर पर मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाएगा और जल्द ही सकारात्मक निर्णय की उम्मीद है.

संपादक की पसंद

