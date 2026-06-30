मां ने आठ महीने और ढाई साल की दो बेटियों के साथ की खुदकुशी, घरेलू विवाद में उठाया कदम
पुलिस गहराई से मामले की जांच कर रही है. परिजनों और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है.
Published : June 30, 2026 at 10:13 AM IST|
Updated : June 30, 2026 at 11:20 AM IST
जयपुरः जयपुर जिले के खेजरोली कस्बे की एक ढाणी में मां और दो बेटियों के शव फॉर्म पोंड में मिलने से सनसनी फैल गई. घटना की जानकारी मिलने पर गोविंदगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया.
पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया. एफएसएल टीम ने भी मौके से सबूत इकठ्ठा किए हैं. पुलिस की जांच में सामने आया है कि महिला ने अपनी बेटियों के साथ खुदकुशी कर ली. बड़ी बेटी की उम्र ढाई साल और छोटी बेटी की उम्र महज आठ महीने है. वृत्ताधिकारी शिव शर्मा ने भी घटनास्थल का मुआयना किया.
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खुर्रमपुरा गांव की रहने वाली थी महिलाः गोविंदगढ़ थानाधिकारी विनोद सांखला ने बताया कि यह घटना खेजरोली कस्बे के लेसवा की ढाणी की है. थाने पर सुबह सूचना मिली कि ढाणी में एक खेत पर बने फॉर्म पोंड में एक महिला और उसकी दो बेटियों के शव मिले हैं. वे जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे. महिला की शिनाख्त खुर्रमपुर निवासी पूजा यादव के रूप में हुई है. प्रारंभिक तौर पर सामने आया है कि पूजा यादव ने अपनी ढाई साल की बेटी चित्रांशी और आठ महीने की बेटी हर्षिता के साथ खुदकुशी कर ली.
ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाले शवः उन्होंने बताया कि पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शवों को बाहर निकाला और गोविंदगढ़ के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किए जाएंगे. उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में घरेलू विवाद के चलते खुदकुशी करने की बात सामने आई है. पुलिस गहराई से मामले की जांच कर रही है. परिजनों और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है. उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम और एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद तस्वीर पूरी तरह साफ हो पाएगी.
छह साल पहले हुई थी शादीः उन्होंने बताया कि 25 साल की पूजा की शादी करीब छह साल पहले हुई थी. फिलहाल, शवों को मोर्चरी में रखवाया गया है. मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जाएगा. महिला के पीहर पक्ष को भी मामले की जानकारी दी गई है. वे रिपोर्ट दे रहे हैं. जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जाएगा. महिला अपनी बच्चियों के साथ खेत में कैसे पहुंची?. इसे लेकर भी अनुसंधान जारी है. उनका कहना है कि हर पहलु को ध्यान में रखकर अनुसंधान किया जाएगा.