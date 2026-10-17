मदन राठौड़ के बयान का विरोध: कार्यकर्ता करते रहे इंतजार...डेढ़ घंटे बाद पहुंचे जयपुर कांग्रेस अध्यक्ष, प्रदर्शन में बारिश की खलल
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के बयान के विरोध में जयपुर शहर में विरोध प्रदर्शन में उम्मीद के मुताबिक कार्यकर्ताओं की भीड़ नहीं जुटी.
Published : October 17, 2026 at 8:12 PM IST
जयपुर: भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के पाकिस्तान के समर्थन में दिए बयान को लेकर कांग्रेस ने शनिवार को प्रदेश भर में जिला मुख्यालयों पर धरने एवं प्रदर्शन किए. राजधानी जयपुर में शहर कांग्रेस ने चांदपोल सर्किल पर विरोध प्रदर्शन किया, हालांकि उम्मीद के मुताबिक कार्यकर्ताओं की भीड़ नहीं जुटने से जयपुर में कार्यक्रम फीका रहा. इसी दौरान बारिश और ओले गिरे तो कार्यकर्ता तितर बितर हो गए. बारिश के बीच ही आनन-फानन में मदन राठौड़ के विरोध की रस्म अदायगी की गई.
इंतजार करते रहे कार्यकर्ता : जयपुर शहर कांग्रेस ने शाम 5 बजे चांदपोल सर्किल पर धरने प्रदर्शन का ऐलान किया था. कार्यकर्ता शाम 5 बजे मौके पर पहुंच गए लेकिन जयपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुनील शर्मा और अन्य नेता नहीं आए. कार्यकर्ताओं ने करीब डेढ़ घंटे नेताओं का इंतजार किया. इसी बीच बरसात आई और ओले गिरे. वहां शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुनील शर्मा, कांग्रेस विधायक अमीन कागजी, अर्चना शर्मा और पूर्व विधायक गंगा देवी पहुंचे. इसी बीच बरसात के चलते कार्यकर्ता तितर बितर हो गए. चंद कार्यकर्ता एवं सुनील शर्मा ने राठौड़ के खिलाफ नारेबाजी की.
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निकाय चुनाव के बाद से नाराजगी: इधर जयपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ पार्टी में निकाय चुनाव में टिकट वितरण के बाद से नाराजगी देखने को मिल रही है. पार्टी के एक धड़े ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है. सुनील शर्मा की शिकायत प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से की थी. उन्हें पद से हटाने की मांग भी लगातार कर रहे हैं. यही वजह है कि अब जयपुर शहर कांग्रेस के कार्यक्रम और धरने प्रदर्शनों से कार्यकर्ताओं ने दूरी बना ली है.
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