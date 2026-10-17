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मदन राठौड़ के बयान का विरोध: कार्यकर्ता करते रहे इंतजार...डेढ़ घंटे बाद पहुंचे जयपुर कांग्रेस अध्यक्ष, प्रदर्शन में बारिश की खलल

जयपुर के चांदपोल सर्किल पर प्रदर्शन करते कांग्रेस कार्यकर्ता ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के पाकिस्तान के समर्थन में दिए बयान को लेकर कांग्रेस ने शनिवार को प्रदेश भर में जिला मुख्यालयों पर धरने एवं प्रदर्शन किए. राजधानी जयपुर में शहर कांग्रेस ने चांदपोल सर्किल पर विरोध प्रदर्शन किया, हालांकि उम्मीद के मुताबिक कार्यकर्ताओं की भीड़ नहीं जुटने से जयपुर में कार्यक्रम फीका रहा. इसी दौरान बारिश और ओले गिरे तो कार्यकर्ता तितर बितर हो गए. बारिश के बीच ही आनन-फानन में मदन राठौड़ के विरोध की रस्म अदायगी की गई.