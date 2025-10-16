ETV Bharat / state

दिवाली से पहले जयपुर में 54 गरीब परिवारों को मिला तोहफा, बीजेपी ने बांटे ठेले और रोजगार सामग्री

जयपुर शहर भाजपा ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 54 घुमंतू परिवारों को स्वरोजगार के साधन दिए.

Self Employment
घुमंतू परिवारों को स्वरोजगार के साधन दिए गए (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 16, 2025 at 6:07 PM IST

जयपुर: राजस्थान में भाजपा अब सामाजिक सरोकार की दिशा में भी काम कर रही है. पार्टी नेतृत्व से मिले निर्देश के बाद जयपुर शहर भाजपा ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत करने का बीड़ा उठाया है. गुरुवार को जयपुर की झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले 54 निराश्रित परिवारों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए संसाधन उपलब्ध कराए गए. ठेले और सामग्री मिलने के बाद ये जरूरतमंद पुरुष और महिलाएं अब खुद का रोजगार चला सकेंगी. दिवाली से पहले मिले इन संसाधनों ने घुमंतू परिवारों के चेहरे पर खुशियां लौटा दीं. उन्होंने कहा कि अब वे अपने परिवार का अच्छे से जीवन यापन कर सकेंगे और बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का सपना साकार कर पाएंगे.

दिवाली से पहले आई खुशियां: कौशल्या पति की मौत के बाद से दो बच्चों के साथ आर्थिक तंगी झेल रही थी. लंबे समय से मजदूरी कर किसी तरह गुजारा कर रही कौशल्या अब आत्मनिर्भर होने की बात कह रही है. बच्चों को पढ़ाकर उन्हें बड़ा आदमी बनाने का सपना देख रही है. कोमल, इंदिरा और अन्य महिलाओं के चेहरे पर भी दिवाली से पहले मुस्कान लौट आई. यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "आत्मनिर्भर भारत एवं संकल्प" अभियान के तहत जयपुर शहर भाजपा की ओर से आयोजित किया गया.

बीजेपी ने घुमंतू परिवारों को स्वरोजगार के साधन दिए. (ETV Bharat Jaipur)

अंबाबाड़ी स्थित आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में हुए इस आयोजन में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल, सांसद मंजू शर्मा सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे. इन सबकी मौजूदगी में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले परिवारों को ठेले और स्वरोजगार सामग्री दी गई. दिवाली से पहले आई इन खुशियों ने गरीब परिवारों के जीवन में नई उम्मीद जगाई.

जयपुर शहर भाजपा का पायलट प्रोजेक्ट: आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जयपुर शहर में यह भारत का पहला कार्यक्रम बताया गया है, जिसमें भाजपा की शहर इकाई ने खुद स्वरोजगार के साधन दिए. भाजपा जयपुर शहर अध्यक्ष अमित गोयल ने बताया कि पहली बार गरीब परिवारों को दिवाली के मौके पर रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है ताकि उनके घर में भी खुशियां आएं.

Self Employment
सामान लेकर जाते हुए लोग (ETV Bharat Jaipur)

अमित गोयल ने बताया कि इन परिवारों को सब्जी व फल के ठेले, ट्रॉली रिक्शा, वेल्डिंग मशीन, वजन तोलने की मशीन, लुहार का सामान और जूस मशीन जैसे रोजगार के साधन दिए गए. घुमंतू जाति न्यास उत्थान की ओर से चिन्हित परिवारों को सामग्री प्रदान की गई. गोयल ने कहा कि भाजपा सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक सरोकार वाली पार्टी है, जो समाज के वंचित वर्ग को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रही है.

54 परिवारों को मिलेगा संबल: अमित गोयल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शुरू हुए सेवा पखवाड़ा के साथ आत्मनिर्भर अभियान भी चल रहा है. इसी क्रम में पार्टी ने कच्ची बस्तियों में रहने वाले परिवारों को मजबूत करने का निर्णय लिया. पहले 25 परिवारों को चिन्हित किया गया था, लेकिन बाद में संख्या बढ़ाकर 54 कर दी गई. गोयल ने कहा कि पार्टी ने सिर्फ ठेले या सामग्री देने तक ही सीमित नहीं रखा. इसके आगे भी एक टीम बनाई गई है जो इन परिवारों से लगातार संपर्क में रहेगी और जरूरत पड़ने पर सहयोग देगी. इससे प्रदेश में सामाजिक समरसता का संदेश जाएगा.

Self Employment
कई परिवारों को रोजगार के लिए ठेले दिए गए (ETV Bharat Jaipur)

जो जैसा काम करना चाहे: अमित गोयल ने बताया कि भाजपा ने किसी तरह की बाध्यता नहीं रखी, जो जैसा काम करना चाहता था उसे उसी तरह मदद दी गई. उन्होंने कहा कि एक परिवार को रोजगार का साधन मिलने से कम से कम पांच लोगों का जीवन सुधर सकता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की सेवा के लिए निरंतर काम कर रहे हैं और जयपुर भाजपा इस भावना में अपनी भागीदारी निभा रही है. गोयल ने कहा कि इस अभियान के तहत कोशिश की जाएगी कि घुमंतू परिवार आर्थिक रूप से मजबूत बनें और एक स्थान पर स्थायी जीवन जी सकें. जयपुर भाजपा की यह पहल सामाजिक उत्थान और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होगी.

Self Employment
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव रहे मौजूद (ETV Bharat Jaipur)

TAGGED:

जयपुर में गरीब परिवारों को तोहफा
ASHWINI VAISHNAW
आत्मनिर्भर भारत
गरीब परिवारों को स्वरोजगार के साधन
SELF EMPLOYMENT

