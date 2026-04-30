Special: जयपुर का लोहारों का खुर्रा, 300 साल पुरानी विरासत, जहां आज भी गढ़े जाते हैं ऐतिहासिक कवच और हथियार
जयपुर का लोहारों का खुर्रा हाथ से बने लोहे के हथियारों और साजो-सामान के लिए जाना जाता है. पढ़िए फिरोज खान सैफी की स्पेशल रिपोर्ट.
Published : April 30, 2026 at 6:37 AM IST
जयपुर: जयपुर की संकरी गलियों में आज भी हथौड़ों की गूंज एक ऐसा इतिहास दोहराती है, जो तलवारों की धार और ढालों की मजबूती से लिखा गया था. हम बात कर रहे हैं 'लोहारों का खुर्रा' की, जहां पिछले 300 सालों से लोहार बिरादरी ने न केवल अपनी विरासत को जिंदा रखा है, बल्कि रियासत काल से लेकर आज के फिल्मी पर्दे तक अपनी कला का लोहा मनवाया है. कभी रियासत की सेनाओं के लिए अभेद्य सुरक्षा कवच और हथियार तैयार करने वाले यहां के कुशल कारीगर, आज बड़े पर्दे के ऐतिहासिक किरदारों को बख्तरबंद पोशाकों से सजा रहे हैं. आइए जानते हैं 300 साल पुरानी इस विरासत की अनकही कहानी.
राजधानी जयपुर न केवल अपनी गुलाबी रंगत, भव्य किलों, महलों और हलचल भरे बाजारों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, बल्कि यहां की समृद्ध स्थापत्य कला, पारंपरिक खान-पान और अनोखी वेशभूषा भी दुनिया भर में अपनी मिसाल हैं. महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने सन् 1727 में जयपुर शहर की नींव रखी थी. शहर को व्यवस्थित रूप देने के लिए उन्होंने अलग-अलग कलाओं और शिल्पों में निपुण कारीगरों को बुलाकर अलग-अलग मोहल्लों में बसाया. इसी सोच का एक जीवंत उदाहरण है घाटगेट और रामगंज के बीच स्थित लोहारों का खुर्रा.
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यह मोहल्ला लोहार बिरादरी का गढ़ माना जाता है. यहां बसने वाले लोहार समुदाय के लोग सदियों से लोहे के काम की अपनी अनमोल विरासत को पीढ़ी दर पीढ़ी संजोए हुए हैं. स्थानीय लोगों के अनुसार, लोहारों के खुर्रा में लोहार बिरादरी के करीब 10 हजार परिवार रहते हैं. इनमें से अधिकांश परिवार आज भी अपनी पुश्तैनी परंपरा को निभाते हुए लोहे से जुड़े विभिन्न कामों में लगे हुए हैं.
रियासत काल में हथियारों का निर्माण: लोहार बिरादरी से जुड़े 85 वर्षीय बुजुर्ग अलीमुद्दीन बताते हैं कि रियासत काल में उनके पूर्वज जयपुर और आमेर की सेना के लिए महत्वपूर्ण हथियार और सुरक्षा उपकरण तैयार करते थे. भाले, तलवारें, ढाल और सैनिकों के लिए लोहे से बने सुरक्षा कवच (बख्तरबंद) उनके मुख्य काम थे. इसके बदले में उन्हें जीवन यापन के लिए मजदूरी के साथ अनाज भी मिलता था.
अलीमुद्दीन ने बताया कि घरेलू उपयोग के सामान जैसे बर्तन, परात, छलनी, दरवाजे, खिड़कियां आदि आज भी यहां बनाए जाते हैं, लेकिन तत्कालीन समय में मुख्य रूप से जयपुर रियासत की सेना की जरूरतों को पूरा करना ही उनका प्रमुख कार्य था. स्वतंत्रता के बाद जब राजशाही का दौर समाप्त हुआ और लोकतंत्र आया, तब काम की प्रकृति बदल गई. अब बिरादरी के अधिकांश लोग घरेलू उपयोग के बर्तन, सिगड़ी, लोहे के चूल्हे, कृषि औजार और अन्य लोहे के उपकरण बनाने लगे.
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फिल्मों और धारावाहिकों के लिए आर्मर: स्थानीय निवासी और लोहार बिरादरी के मोहम्मद शहजाद का कहना है कि आज का समय अलग है. रियासत काल के युद्ध अब मैदान में नहीं, बल्कि फिल्मी सेटों और टीवी स्क्रीन्स पर लड़े जाते हैं. वे बताते हैं कि ऐतिहासिक टीवी सीरियल और फिल्मों की शूटिंग के दौरान सैनिकों को उस दौर की तरह दिखाने के लिए ढाल, बख्तरबंद, बाजूबंद, हेलमेट और लोहे के जूते की जरूरत पड़ती है.
मोहम्मद शहजाद ने बताया कि उनके परिवार ने टीपू सुल्तान, अकबर द ग्रेट जैसी कई ऐतिहासिक हिंदी फिल्मों और धारावाहिकों के लिए सैनिकों की लोहे की पोशाक और हेलमेट तैयार किए हैं. बख्तरबंद पूरी पोशाक होती है, जिसमें सिर से लेकर पैरों तक का सुरक्षा कवच शामिल होता है. देश के विभिन्न राज्यों से आज भी उनके पास ऐसे ऑर्डर आते रहते हैं. शहजाद ने बताया कि उनके द्वारा तैयार की गई सैनिकों की पोशाकों को कई म्यूजियम में भी रखा गया है.
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KKR के लिए बनाया विशेष हेलमेट: एक दिलचस्प किस्सा 2008 का है, जब IPL का पहला संस्करण शुरू हुआ था. शहजाद ने बताया कि शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के लिए पीले रंग के हेलमेट बनाने के ऑर्डर मिले, जो उनके पिता अलीमुद्दीन ने तैयार किए थे. उन्होंने बताया कुल 25 हेलमेट हाथ से बनाकर भेजे गए थे. यह लोहारों के खुर्रा की कारीगरी को खेल जगत तक पहुंचाने वाला अनोखा उदाहरण है.
आठ पीढ़ियों का अटूट सिलसिला: लोहार बिरादरी के ही मोहम्मद यूनुस बताते हैं कि उनकी सातवीं-आठवीं पीढ़ी इसी काम में गुजर चुकी है. लोहारों के खुर्रा में रहने वाले अधिकांश लोग अपनी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं और कोई दूसरा पेशा नहीं अपनाते. यहां आज भी ज्यादातर काम हाथों से होता है. आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल बहुत कम है. वे कहते हैं कि बिरादरी अपनी विरासत को बड़ी मेहनत से संभाल रही है, लेकिन सरकारी प्रोत्साहन की कमी खल रही है, यदि सही समर्थन मिले तो यह हुनर और बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकता है.
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फिल्मों के लिए बनते हैं कॉस्ट्यूम: मोहम्मद मोइनुद्दीन खान भी यही बताते हैं कि अब तलवारें और भाले तो नहीं बनते, लेकिन ढाल, बख्तरबंद, बाजूबंद और हेलमेट बनाए जाते हैं जो मुख्य रूप से ऐतिहासिक फिल्मों, धारावाहिकों और कभी-कभी हॉलीवुड-बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल होते हैं. शहजाद आगे बताते हैं कि रियासत काल में बख्तरबंद बहुत भारी और मोटी लोहे की चादर से बनाए जाते थे, क्योंकि वे वास्तविक युद्ध के लिए होते थे, अब फिल्मी शूटिंग के लिए हल्की लोहे की चादर का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि कलाकारों को ज्यादा परेशानी न हो. बिरादरी के ज्यादातर लोग घरेलू सामान और औजार बनाते हैं, लेकिन सैनिकों की पूरी लोहे की पोशाक मुख्य रूप से उनके परिवार द्वारा ही तैयार की जाती है.
रामगंज से घाटगेट की ओर जाते समय बाजार के दोनों तरफ लोहे से बने सामानों की दुकानें नजर आती हैं. ये दुकानें लोहार बिरादरी के परिवारों द्वारा चलाई जाती हैं. भले ही सरकारी मदद न मिल रही हो, लेकिन यह बिरादरी अपनी पीढ़ियों पुरानी कला को बड़े गर्व और जज्बे के साथ संभाले हुए है. लोहारों का खुर्रा जयपुर की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. यह सिर्फ लोहे की चिंगारियों और हथौड़ों की आवाज का मोहल्ला नहीं, बल्कि राजस्थान के इतिहास, युद्धों और अब मनोरंजन जगत को जोड़ने वाली एक जीवंत कड़ी भी है, यदि इस हुनर को सही मान्यता और प्रोत्साहन मिले तो यह बिरादरी भविष्य में और अधिक उज्ज्वल मुकाम हासिल कर सकती है.
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