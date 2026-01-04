ETV Bharat / state

आवारा डॉग्स को शेल्टर होम भेजने के खिलाफ पशु प्रेमियों का विरोध प्रदर्शन, सुप्रीम कोर्ट से रोक की मांग

एनिमल एक्टिविस्ट शांता खुराना ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज आवारा डॉग्स को बचाने के लिए देश के 49 शहरों में राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि 7 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होगी. हम चाहते हैं कि पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने एनिमल वेलफेयर लॉबी की सुनवाई नहीं की. अब हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमारी भी सुनवाई करें. सुप्रीम कोर्ट को अपने ही आदेश पर रोक लगानी चाहिए जिसमें कहा गया है कि आवारा डॉग्स को गली-मोहल्लों से हटा देना चाहिए. उन्होंने कहा कि अपने बच्चों और जनता की सुरक्षा हम भी चाहते हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, वो जनता की सेफ्टी बढ़ाएगा नहीं बल्कि घटाएगा. उन्होंने कहा कि हमने सर्वे किया है, 50 प्रतिशत से ज्यादा घरों में या संस्थानों में बाउंड्री वॉल अच्छी नहीं है, फेंसिंग नहीं है. अगर आप आवारा डॉग्स को हटाओगे तो दूसरे डॉग आ जाएंगे.

जयपुर: देशभर में आवारा डॉग्स को गली-मोहल्लों से उठाकर शेल्टर होम में भेजने के मामले को लेकर जहां 7 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, वहीं आवारा डॉग्स को शेल्टर होम भेजने और उन पर हो रहे अत्याचार पर रोक की मांग को लेकर रविवार को देशभर में पशु प्रेमियों ने विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में रोक लगाने की मांग की. राजधानी जयपुर के अल्बर्ट हॉल के बाहर भी बड़ी संख्या में पशु प्रेमी जुटे और अपने हाथों में तख्तियां तथा बैनर लेकर विरोध दर्ज कराया.पशु प्रेमियों ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर रोक नहीं लगाता है, तब भी हम देश भर में करो या मरो के नारे के साथ आवारा डॉग्स की सुरक्षा की लड़ाई लड़ेंगे. काफी देर तक पशु प्रेमियों ने प्रदर्शन और नारेबाजी की.

राजस्थान सरकार भी बनाए पॉलिसी: शांता खुराना ने कहा कि हम राजस्थान सरकार से भी अपील करते हैं कि राजस्थान सरकार भी आगे बढ़कर प्रदेश में एक ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे कि आवारा डॉग्स पर अत्याचार नहीं हो. उन्होंने कहा कि नवंबर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आवारा डॉग्स पर अत्याचार बढ़ गए हैं. राजधानी जयपुर के जयसिंहपुरा खोर में किसी ने एक डॉग के आगे-पीछे के पैर बांधकर उसे ट्रांसफॉर्मर पर फेंक दिया था कि वो जलकर मर जाए. मणिपाल यूनिवर्सिटी में भी वहां के सुरक्षा गार्ड्स ने आवारा डॉग्स को पकड़ कर पीटना शुरू कर दिया था जो ठीक नहीं है.

20 साल में 75 प्रतिशत रेबीज के केस कम हुए: उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को अपने आदेश पर रोक लगानी चाहिए और विशेषज्ञों से राय लेनी चाहिए. खुराना ने कहा कि दुनिया भर में पिछले 20 साल में 75 प्रतिशत रेबीज के केस कम हो गए हैं. वो इसलिए कम हुए क्योंकि हमने नसबंदी और वैक्सीनेशन किए थे. उन्होंने कहा कि साल 2022 से लेकर 2025 तक राजस्थान में एक भी रेबीज का केस रजिस्टर नहीं हुआ है. आवारा डॉग्स को गली-मोहल्ले से उठाना कोई समाधान नहीं है. समाधान यह है कि उनकी नसबंदी की जाए और वैक्सीनेशन की जाए जिससे कि उनकी जनसंख्या नहीं बढ़े. उन्होंने कहा कि जिस गली-मोहल्ले में डॉग्स रहते हैं, नसबंदी और वैक्सीनेशन के बाद उन्हें इसी गली-मोहल्ले में छोड़ दिया जाए. अगर उन्हें वहां से उठाया जाएगा तो दूसरे डॉग्स वहां आ जाएंगे जो कोई समाधान नहीं है.

डॉग बाइट को लेकर लोग जागरुक नहीं: शांता खुराना ने कहा कि हमने जयपुर में सर्वे किया है, यहां पर डॉग बाइट को लेकर अधिकांश लोग जागरुक नहीं हैं. अगर किसी को डॉग बाइट हुआ है तो उसे बहते पानी और साबुन से उस घाव को अच्छी तरह धोया जाए, लेकिन लोगों को यही पता नहीं है. उन्होंने कहा कि हम इस मामले में चुप नहीं बैठेंगे. अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में नहीं आया और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले पर रोक नहीं लगाई तो हम आवारा डॉग्स को बचाने के लिए पूरे देश में सड़कों पर लड़ाई लड़ेंगे.

