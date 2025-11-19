ETV Bharat / state

महिला एसआई 1.25 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार, एफआर लगाने के बदले मांगे थे पैसे

एसीबी ने महिला उप निरीक्षक को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है. SI ने परिवादी से 2 लाख रुपए की मांग की थी.

गांधीनगर थाने की महिला SI रिश्वत लेते गिरफ्तार
गांधीनगर थाने की महिला SI रिश्वत लेते गिरफ्तार (Photo Courtesy- ACB Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 19, 2025 at 6:52 PM IST

जयपुर: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए जयपुर के गांधीनगर थाने की महिला उप निरीक्षक (एसआई) को 1.25 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है. उसने परिवादी के खिलाफ दर्ज एक मुकदमे में एफआर लगाने के बदले दो लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी.

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के डीजी गोविंद गुप्ता ने बताया कि बाद में 1.25 लाख रुपए में सौदा तय हुआ. परिवादी ने जैसे ही रिश्वत की रकम दी, एसीबी की टीम ने दबोच लिया. एसीबी ने आरोपी महिला एसआई को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है और अब पूछताछ की जा रही है. एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी चौकी जयपुर नगर तृतीय इकाई ने कार्रवाई को अंजाम देते हुए महिला एसआई राजकुमारी जुनेजा को गिरफ्तार किया है.

सुरेश स्वामी, उपाधीक्षक, एसीबी (ETV Bharat Jaipur)

शिकायत के सत्यापन के बाद किया ट्रैप: डीजी गोविंद गुप्ता ने बताया कि एसीबी चौकी जयपुर नगर तृतीय इकाई को एक शिकायत मिली थी, जिसमें परिवादी ने बताया कि उसके खिलाफ गांधीनगर थाने में दर्ज एक मामले में कार्रवाई नहीं करने और एफआर लगाने के बदले दो लाख रुपए रिश्वत मांगकर परेशान किया जा रहा है. इस पर एसीबी ने शिकायत का सत्यापन करवाया. सत्यापन में शिकायत सही पाए जाने पर आज बुधवार को ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया गया.

एसीबी केस दर्ज कर करेगी अनुसंधान: उन्होंने बताया कि एसीबी के डीआईजी आनंद शर्मा के सुपरवीजन में उपाधीक्षक सुरेश कुमार स्वामी के नेतृत्व में निरीक्षक नाथूलाल बंशीवाल ने टीम के साथ ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया, अब एडीजी स्मिता श्रीवास्तव के सुपरवीजन में आरोपी महिला एसआई से पूछताछ और अग्रिम कार्रवाई जारी है. एसीबी द्वारा इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा.

