महिला एसआई 1.25 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार, एफआर लगाने के बदले मांगे थे पैसे

गांधीनगर थाने की महिला SI रिश्वत लेते गिरफ्तार ( Photo Courtesy- ACB Jaipur )

जयपुर: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए जयपुर के गांधीनगर थाने की महिला उप निरीक्षक (एसआई) को 1.25 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है. उसने परिवादी के खिलाफ दर्ज एक मुकदमे में एफआर लगाने के बदले दो लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के डीजी गोविंद गुप्ता ने बताया कि बाद में 1.25 लाख रुपए में सौदा तय हुआ. परिवादी ने जैसे ही रिश्वत की रकम दी, एसीबी की टीम ने दबोच लिया. एसीबी ने आरोपी महिला एसआई को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है और अब पूछताछ की जा रही है. एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी चौकी जयपुर नगर तृतीय इकाई ने कार्रवाई को अंजाम देते हुए महिला एसआई राजकुमारी जुनेजा को गिरफ्तार किया है. सुरेश स्वामी, उपाधीक्षक, एसीबी (ETV Bharat Jaipur)