जयपुर में मकर संक्रांति पर पतंगबाजी का क्रेज, बाजार पारंपरिक मांझा और आधुनिक चरखी से सजे

जयपुर में मकर संक्रांति के मौके पर किशनपोल और हांडीपुरा बाजार धारदार मांझा, रंग-बिरंगी पतंगों और आधुनिक चरखियों से गुलजार हैं.

बाजार में सजी पतंग की दुकानें
बाजार में सजी पतंग की दुकानें
ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 12, 2026 at 7:05 AM IST

Updated : January 12, 2026 at 7:52 AM IST

जयपुर: मकर संक्रांति आते ही जयपुर का आसमान रंग-बिरंगी पतंगों से भरने लगता है, लेकिन पतंगबाजी सिर्फ पतंग तक सीमित नहीं रहती. उसकी असली जान होती है मांझा. वही डोर जो पतंग को आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाती है और मुकाबले में जीत-हार का फैसला कराती है. मकर संक्रांति से पहले जयपुर का किशनपोल बाजार और हांडीपुरा जैसे पतंग और मांझे के प्रमुख केंद्र इसकी गवाही देते हैं. यहां सुबह से रात तक शहरवासी पूरे जोश और उत्साह के साथ पतंग, चरखी और मांझा खरीदते नजर आते हैं.

मांझे का निर्माण: मकर संक्रांति का अवसर होते ही जयपुर की पतंगबाजी के साथ उस डोर का भी जिक्र होता है जिसे मांझा कहते हैं. किशनपोल बाजार में वर्षों से मांझे का कारोबार कर रहे सिनोद खूंटेटा ने बताया कि जयपुर में बिकने वाला अधिकांश मांझा वर्धमान कॉटन की डोर से तैयार किया जाता है. डोर के ऊपर सुताई की जाती है और फिर 4 तार, 6 तार और 9 तार का मांझा बनाया जाता है. आमतौर पर चार तार का मांझा ज्यादा चलता है, लेकिन इस बार 4 तार 123 और 6 तार 8400 ग्रुप की डिमांड सबसे ज्यादा है. खास बात यह है कि अब ग्राहक सीधे कारीगरों के नाम से मांझा मांगते हैं. इससे साफ हो जाता है कि पतंगबाजी का जुनून अब अनुभव और तकनीक तक पहुंच गया है.

जयपुर से संवाददाता अंकुर की रिपोर्ट

जयपुर में मकर संक्रांति पर पतंगबाजी का क्रेज
मांझे और उनके दाम

मांझे की जांच का अनोखा तरीका: मांझा विक्रेताओं के मुताबिक मांझा खींच का है या शह का, यह मांझे पर नहीं बल्कि पतंग उड़ाने वाले के अनुभव पर निर्भर करता है. जानकार पतंगबाज मांझे को जमीन पर गिराकर उसकी जांच करते हैं. डोर में मुलायमपन है या नहीं, जमीन पर गिरने पर गुच्छा तो नहीं बन रहा, सुताई बराबर है या नहीं. अगर मांझा मुलायम है और गुच्छा नहीं बनता तो उसे अच्छी सुताई वाला माना जाता है. वहीं खुरदरे मांझे कम सुताई वाले होते हैं जो अक्सर 4 तार के सामान्य मांझे में देखने को मिलते हैं. अच्छी सुताई वाले मांझों में 4 तार-123 ग्रुप और 6 तार-8400 ग्रुप सबसे ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं.

जयपुर में मकर संक्रांति पर पतंगबाजी का क्रेज
मांझे के नाम

मैदानी मांझे की डिमांड: बाजार में मैदानी मांझे की भी जबरदस्त डिमांड है. विक्रेता सिनोद बताते हैं कि मैदानी मांझा खास कारीगरों द्वारा तैयार किया जाता है. ये मांझे कारीगरों के नाम से ही बिकते हैं. इन कारीगरों की कोलकाता में प्रतियोगिताएं होती हैं जहां डोर की आपस में लड़ाई होती है. जो मांझा सबसे बेहतर साबित होता है उसके कारीगर को गोल्ड मेडल मिलता है और उसी के नाम से उसकी डोर मशहूर हो जाती है. यह परंपरा मांझे को सिर्फ एक धागा नहीं बल्कि कला और प्रतिष्ठा का प्रतीक बनाती है.

बाजार में कई तरह के मांझे उपलब्ध हैं
बाजार में कई तरह के मांझे उपलब्ध हैं

चरखी में एक रील से 12 रील तक: एक अन्य मांझा विक्रेता जावेद अख्तर बताते हैं कि बाजार में एक रील से लेकर 12 रील तक की चरखी उपलब्ध है. एक रील में करीब 900 मीटर या 1000 गज डोर होती है. ऊपर से देखने में यह एक डोर लगती है लेकिन बारीकी से देखें तो इसमें 4 या 6 तार होते हैं जिन्हें गूंथकर मांझा बनाया जाता है. इन मांझों को रगड़ करके यह देखा जा सकता है कि मांझा कितने तार का है. छतों से दंगल लड़ाने वाले पतंगबाज इस पर विशेष गौर करके ही मांझा खरीदते हैं.

मेटल की आकर्षक गोल्डन चरखी
मेटल की आकर्षक गोल्डन चरखी

इलेक्ट्रिक और मेटल चरखियां: इस बार बाजार में कुछ नए और आधुनिक उत्पाद भी पहुंचे हैं. इलेक्ट्रिक चरखी जिसकी कीमत 1000 से 2500 रुपये तक है. यह रिचार्जेबल है और एक चार्ज में करीब 100 मिनट चलने का दावा है. यह चरखी डोर समेटने की मुश्किल प्रक्रिया को आसान बना रही है. इसी तरह मेटल की आकर्षक गोल्डन चरखी जो मुरादाबाद में डिजाइन होकर जयपुर पहुंची है. यह इतनी मजबूत है कि विक्रेता दावा करते हैं कि इसे खरीदने वाले के पोते भी इसी चरखी से पतंग उड़ा सकेंगे. ये आधुनिक चरखियां पुरानी परंपरा में नया रंग भर रही हैं.

इलेक्ट्रिक और मेटल चरखियां
इलेक्ट्रिक और मेटल चरखियां

महंगाई के बावजूद उत्साह बरकरार: मांझा विक्रेताओं के अनुसार इस साल पतंग और मांझे की कीमतों में 20 से 30 प्रतिशत तक इजाफा हुआ है. बावजूद इसके पतंगबाजी के शौकीनों का उत्साह कम नहीं हुआ. लोग मनपसंद पतंग के साथ-साथ बेहतरीन धार वाला मांझा खरीदने में जुटे हैं. बाजारों की रौनक साफ बताती है कि मकर संक्रांति के दिन जयपुर की छतों पर मुकाबला जबरदस्त होगा. जैसे ही आसमान में पतंगें उड़ेंगी हर ओर सिर्फ यही आवाज गूंजेगी - वो काटा... वो मारा...

जयपुर में मकर संक्रांति की धूम
बाजार में इस बार नई चर्खियां आई हैं

परंपरा और जुनून का संगम: जयपुर में मकर संक्रांति सिर्फ सूर्य के उत्तरायण का उत्सव नहीं बल्कि जुनून, कौशल और परंपरा का जीवंत प्रदर्शन है. यह वह समय है जब शहर की छतें एक बड़े युद्धक्षेत्र में बदल जाती हैं और लोग अपने कौशल से आसमान पर राज करते हैं. इस उत्सव में पुरानी परंपराएं नई तकनीक से मिलकर एक अनोखा संगम बनाती हैं. चाहे वह पारंपरिक मांझा हो या आधुनिक इलेक्ट्रिक चरखी, सब कुछ इस उत्सव को और भी रोमांचक बनाता है. जयपुर की छतों पर उड़ने वाली पतंगें न सिर्फ आसमान को रंगीन बनाती हैं बल्कि लोगों के दिलों में उत्साह और एकता का संदेश भी फैलाती हैं. यह त्योहार हर साल याद दिलाता है कि परंपरा और जुनून कितने मजबूत बंधन बनाते हैं.

जयपुर में मकर संक्रांति की धूम
जयपुर में पतंगबाजी

संपादक की पसंद

