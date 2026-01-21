ETV Bharat / state

25 लाख और 3 किलो चांदी: जयपुर में बना खास शादी कार्ड, उकेरी गई 65 देवी-देवताओं की प्रतिमाएं

जयपुर में एक पिता ने बेटी की शादी के लिए 3 किलो शुद्ध चांदी से अनोखा निमंत्रण कार्ड बनवाया, जिसमें 65 देवी-देवताओं की आकृतियां हैं.

जयपुर में बना खास शादी कार्ड
जयपुर में बना खास शादी कार्ड (Photo Source- Shiv Jauhari)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 21, 2026 at 4:31 PM IST

3 Min Read
जयपुर: शहर में शादियों का सीजन शुरू हो गया है और इन दिनों राजधानी जयपुर में एक शादी का कार्ड काफी चर्चा में है. यह कार्ड चांदी से तैयार किया गया है और चांदी की बढ़ती कीमतों के कारण यह कीमती धातु पूरे देश में चर्चाओं में है. इस कार्ड को बनाने के लिए तकरीबन 3 किलो चांदी का उपयोग किया गया है. खास बात यह है कि इसमें 65 देवी-देवताओं की तस्वीरें बारीकी से उकेरी गई है और इसकी डिजाइनिंग में पूरा एक साल लगा.

दूल्हन के पिता शिव जौहरी ने अपनी बेटी श्रुति जौहरी की शादी को यादगार बनाने के लिए यह 3 किलो चांदी से निमंत्रण कार्ड तैयार करवाया. उन्होंने बताया कि कार्ड का साइज 8x6.5 इंच और गहराई 3 इंच रखी गई है, जबकि निर्माण पर करीब 25 लाख रुपये का खर्च आया. पूरे एक साल लगे इस कार्ड को तैयार करने में. इस चांदी के कार्ड में कुल 128 अलग-अलग हिस्से बनाए गए हैं, जिन पर बारीकी से गणेशजी, राम दरबार, शिव-पार्वती, लक्ष्मीनारायण सहित 65 देवी-देवताओं की आकृतियां हाथ से उकेरी गई हैं. खास बात यह है कि बिना किसी कील या पेच का इस्तेमाल किए हुए इस कार्ड को पारंपरिक और शिल्प विधि से तैयार किया गया है।

3 किलो चांदी से अनोखा निमंत्रण कार्ड बनवाया (ETV Bharat Jaipur)

धार्मिक आस्था का प्रतीक : दुल्हन के दादा गोपाल सोनी का कहना है कि यह शादी का कार्ड इसलिए हमारे परिवार के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मेरे बेटे ने सभी देवी-देवताओं को इस कार्ड पर विराजमान किया है, जिससे हमारी धार्मिक आस्था भी जुड़ी हुई है. दुल्हन के पिता शिव जौहरी ने बताया कि इसकी सबसे बड़ी चुनौती थी कि 128 टुकड़ों को एक ही फ्रेम में इस तरह फिट किया जाए कि नक्काशी की सुंदरता जस की तस बनी रहे. हर मूर्ति को अलग-अलग डिजाइन कर जोड़ा गया, ताकि पूरा कार्ड एक मंदिर-सा दिखे.

जयपुर में बना खास शादी कार्ड
शिव जौहरी ने अपनी बेटी की शादी के लिए बनवाया अनोखा कार्ड (Photo Source- Shiv Jauhari)

क्या कुछ खास: शिव जौहरी ने बताया कि इस कार्ड में स्वरूप में मध्य में भगवान गणेश जी बिराजमान हैं, जिसमें सीधे हाथ पर मां पार्वती जी और उल्टे हाथ में शिव जी दर्शाए हैं. नीचे देवी लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान हैं. साथ में 2 स्वरूप तिरुपति बालाजी के रूप हैं और नीचे भगवान के द्वारपाल हैं, साथ ही चवर और दीपक की थाली लिए देवियां दिखाई गई हैं. कार्ड के बाहर की ओर (चारों तरफ) अष्ट लक्ष्मी जी विराजमान की गई हैं. अष्ट लक्ष्मी के साथ उनकी देवियां (सेविकाएं) भी दर्शाई गई हैं. यह अनोखा चांदी का कार्ड अब सोशल मीडिया और शहर में खूब वायरल हो रहा है, जो आस्था, कला और पिता के प्यार का शानदार प्रतीक बन गया है.

