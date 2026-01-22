जयपुर: तेज रफ्तार कार ने गोलगप्पे के ठेले को मारी टक्कर, पिता की मौत, बेटा घायल
हादसा बनीपार्क में कबीर मार्ग पर बुधवार रात को हुआ. हादसे के बाद कार चालक गाड़ी छोड़कर भागने लगा. उसे राहगीरों ने पकड़ लिया.
Published : January 22, 2026 at 5:23 PM IST
जयपुर: राजधानी में बीती रात एक तेज रफ्तार कार ने गोलगप्पे का ठेला लेकर जा रहे पिता-पुत्र को टक्कर मार दी. हादसे में पिता की मौत हो गई, जबकि बेटा घायल हो गया. ठेले को टक्कर मारने के बाद कार चालक गाड़ी छोड़कर भागने लगा. उसे राहगीरों ने पकड़कर सदर थाना पुलिस के हवाले कर दिया. अब दुर्घटना थाना (पश्चिम) पुलिस मामले की जांच में जुटी है.
सदर थानाधिकारी बृजमोहन कविया ने बताया कि हादसा बनीपार्क में कबीर मार्ग पर बुधवार रात को हुआ, जहां एक तेज रफ्तार कार ने गोलगप्पे का ठेला ले जा रहे पिता-पुत्र को टक्कर मार दी. इस हादसे में राधाकृष्ण कॉलोनी, निवारू लिंक रोड निवासी हनुमान की मौत हो गई, जबकि उनका बेटा अमित घायल हो गया. हादसे के बाद लोगों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने हनुमान को मृत घोषित कर दिया.
हादसे के बाद पैदल भागने लगा चालक: थानाधिकारी ने बताया कि हादसे के बाद कार क्षतिग्रस्त हो गई और कार चालक मौके पर गाड़ी छोड़कर पैदल भागने लगा. इस दौरान वहां से गुजर रहे लोगों और वाहन चालकों ने दौड़कर उसे पकड़ लिया. पुलिस ने कार को जब्त कर चालक सुरेश को गिरफ्तार कर लिया है. उन्होंने बताया कि निवारू रोड स्थित राधाकृष्ण कॉलोनी निवासी हनुमान कलेक्ट्रेट के पास गोलगप्पे का ठेला लगाता था. बीती रात वह अपने बेटे के साथ घर लौट रहा था. इसी दौरान तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी.
पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द: थानाधिकारी ने बताया कि मामले की जांच दुर्घटना थाना (पश्चिम) पुलिस जांच कर रही है. सवाई मानसिंह अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है. घायल अमित को भी प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है. वहीं, दुर्घटना थाना (पश्चिम) के प्रभारी रामकृपाल मीणा ने बताया कि परिजनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है. इसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी.
