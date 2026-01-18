ETV Bharat / state

जयपुर: स्वीमिंग कोच ने नाबालिग छात्रा से की अश्लील हरकत, मां की शिकायत पर मामला दर्ज

जयपुर में नबालिग छात्रा के साथ स्वीमिंग कोच द्वारा छेड़छाड़ की गई. तुंगा थाना इलाके में भी 8 साल की बच्ची से छेड़छाड़.

बजाज नगर थाना, जयपुर
बजाज नगर थाना, जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
January 18, 2026

जयपुर: राजधानी में एक नाबालिग स्टूडेंट के साथ स्वीमिंग कोच द्वारा अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया है. लड़की ने अपनी मां को आपबीती बताई, जिसके बाद पीड़िता की मां की रिपोर्ट पर बजाज नगर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. मामले की जांच बजाज नगर थानाधिकारी पूनम चौधरी कर रही हैं.

थानाधिकारी पूनम चौधरी ने बताया कि 16 वर्षीय पीड़िचा की मां की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया गया है. महिला ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि उसकी बेटी एक निजी स्कूल में 11वीं कक्षा में पढ़ती है. वह तैराकी की ट्रेनिंग भी ले रही है. स्वीमिंग कोच दो साल से ट्रेनिंग के दौरान अश्लील हरकतें कर रहा था, जिससे परेशान होकर आखिरकार उसने अपनी मां को आपबीती बताई.

स्कूल प्रशासन ने नहीं लिया एक्शन: महिला का आरोप है कि स्कूल प्रशासन को भी इस घटना के बारे में अवगत करवाया गया, लेकिन स्कूल की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया गया. आरोपी ने लड़की को स्वीमिंग की ट्रेनिंग देना भी बंद कर दिया. लड़की की मां आखिरकार थाने पहुंची और पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट दी. थानाधिकारी पूनम चौधरी का कहना है कि पुलिस ने पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. पीड़िता के बयान लिए गए हैं. आरोपी अपने घर से फरार है, जिसकी तलाश जारी है.

8 साल की बच्ची से छेड़छाड़: इधर, तुंगा थाना इलाके में भी 8 साल की बच्ची से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है. बच्ची घर के पास पतंग उड़ा रही थी. इस दौरान एक युवक ने उसके साथ अश्लील हरकत की. इस मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है. आरोप है कि छेड़छाड़ के बाद आरोपी ने पीड़िता को धमकाया भी था. इसके बाद बच्ची रोते हुए घर पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी दी. परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

