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रिश्वत केस में बीएसएनएल के पूर्व अतिरिक्त महाप्रबंधक सीबीआई कोर्ट से दोषमुक्त

सीबीआई कोर्ट ने 10 साल पुराने रिश्वत मामले में बीएसएनएल के तत्कालीन अतिरिक्त महाप्रबंधक बिपिन कुमार रॉय को दोषमुक्त कर दिया.

सीबीआई मामलों की विशेष कोर्ट का फैसला
सीबीआई मामलों की विशेष कोर्ट का फैसला (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 14, 2026 at 10:37 PM IST

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जयपुर: जिले के मेट्रो-प्रथम की सीबीआई मामलों की विशेष कोर्ट ने 10 साल पुराने रिश्वत मामले में बीएसएनएल के तत्कालीन अतिरिक्त महाप्रबंधक बिपिन कुमार रॉय को दोषमुक्त कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि केवल रिश्वत राशि की बरामदगी मात्र से ही आरोपी के खिलाफ आरोप साबित नहीं मान सकते. यह भी जरूरी है कि अभियोजन पक्ष ठोस साक्ष्यों के जरिए साबित करे कि आरोपी ने वास्तव में रिश्वत मांगी और उसे स्वेच्छा से स्वीकार किया था. मामले में अभियोजन पक्ष आरोपी का रिश्वत की मांग और उसकी स्वैच्छिक स्वीकृति को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है.

मामले से जुड़े अधिवक्ता दीपक चौहान ने बताया कि कोर्ट ने रिकॉर्ड किए ऑडियो, ट्रांसक्रिप्ट और गवाहों के बयानों का परीक्षण करने पर पाया कि रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्ट में आरोपी का स्पष्ट तौर पर रिश्वत मांगने का उल्लेख नहीं है. ऐसे में आरोपी को दोषमुक्त करना उचित होगा. आरोपी के खिलाफ 7 जनवरी 2016 को ठेकेदार सुनील कुमार ने सीबीआई में शिकायत दी थी. इसमें कहा कि उसका अंडर ग्राउंड ओएफसी लेइंग का काम है. विभाग में उसके काम के बिल बकाया थे. आरोपी ने लंबित बिलों के भुगतान के बदले बिल राशि का दो प्रतिशत रिश्वत मांगी है.

इसे भी पढ़ें- कांस्टेबल और दलाल के खिलाफ 7 लाख रिश्वत मांगने के मामले में चालान पेश, न्यायालय ने भेजा जेल

सीबीआई ने शिकायत पर आरोपी को 50 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया और कोर्ट में चालान पेश किया. आरोपी अफसर की दलील थी कि उसके खिलाफ जारी अभियोजन स्वीकृति नियमों के अनुसार जारी नहीं की है. उसके पास शिकायतकर्ता का कोई काम लंबित नहीं था, उसे दोषमुक्त किया जाए. कोर्ट ने कहा कि साक्ष्यों से स्पष्ट है कि परिवादी का केवल एक बिल भरतपुर सेवर डिपो का लंबित था, लेकिन वह भी उसकी कमी की पूर्ति नहीं कराने पर ही लंबित था. आरोपी के पास इस बिल का भुगतान भी लंबित नहीं है. ऐसे में यह नहीं मान सकते कि आरोपी ने परिवादी के भरतपुर एम्यूनिशन डिपो के तीसरे व अंतिम बिल का भुगतान रोका व रिश्वत मांगी. ऐसे में उसके खिलाफ रिश्वत का आरोप साबित नहीं होता.

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ACQUITTED BY CBI COURT
10 YEAR OLD BRIBERY CASE
अतिरिक्त महाप्रबंधक बिपिन कुमार रॉय
CBI COURT IN BRIBERY CASE

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