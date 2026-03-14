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रिश्वत केस में बीएसएनएल के पूर्व अतिरिक्त महाप्रबंधक सीबीआई कोर्ट से दोषमुक्त

जयपुर: जिले के मेट्रो-प्रथम की सीबीआई मामलों की विशेष कोर्ट ने 10 साल पुराने रिश्वत मामले में बीएसएनएल के तत्कालीन अतिरिक्त महाप्रबंधक बिपिन कुमार रॉय को दोषमुक्त कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि केवल रिश्वत राशि की बरामदगी मात्र से ही आरोपी के खिलाफ आरोप साबित नहीं मान सकते. यह भी जरूरी है कि अभियोजन पक्ष ठोस साक्ष्यों के जरिए साबित करे कि आरोपी ने वास्तव में रिश्वत मांगी और उसे स्वेच्छा से स्वीकार किया था. मामले में अभियोजन पक्ष आरोपी का रिश्वत की मांग और उसकी स्वैच्छिक स्वीकृति को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है.

मामले से जुड़े अधिवक्ता दीपक चौहान ने बताया कि कोर्ट ने रिकॉर्ड किए ऑडियो, ट्रांसक्रिप्ट और गवाहों के बयानों का परीक्षण करने पर पाया कि रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्ट में आरोपी का स्पष्ट तौर पर रिश्वत मांगने का उल्लेख नहीं है. ऐसे में आरोपी को दोषमुक्त करना उचित होगा. आरोपी के खिलाफ 7 जनवरी 2016 को ठेकेदार सुनील कुमार ने सीबीआई में शिकायत दी थी. इसमें कहा कि उसका अंडर ग्राउंड ओएफसी लेइंग का काम है. विभाग में उसके काम के बिल बकाया थे. आरोपी ने लंबित बिलों के भुगतान के बदले बिल राशि का दो प्रतिशत रिश्वत मांगी है.