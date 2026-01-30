हिमाचल में मानव संपदा पोर्टल से ऐसा होगा पेंशन के मामलों का निपटारा, टाइप किए पत्र नहीं होंगे स्वीकार
राज्य में पेंशन मामलों को लेकर बड़ा फैसला हुए है. सेवानिवृत कर्मचारियों के पेंशन केस मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से निपटाए जाएंगे.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : January 30, 2026 at 8:01 PM IST
शिमला: हिमाचल के सेवानिवृत कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. राज्य में पेंशन मामलों को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए व्यवस्था में अहम बदलाव किया है. अब एक फरवरी से सेवानिवृत कर्मचारियों के पेंशन केस मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से निपटाए जाएंगे. इस निर्णय से न केवल पेंशन प्रक्रिया तेज होगी, बल्कि लंबित मामलों में भी पारदर्शिता और समयबद्ध समाधान होने की उम्मीद है.
एक फरवरी 2026 से महालेखाकार कार्यालय भौतिक रूप से तैयार या टाइप किए गए पेंशन पत्र स्वीकार नहीं करेगा. इस संबंध में वित्त विभाग के अंतर्गत कोषागार, लेखा एवं लॉटरी निदेशालय ने सभी विभागों को निर्देश जारी किए हैं, जिसमें सभी कार्यालय प्रमुख/डीडीओ रिटायर कर्मचारियों के पेंशन पेपर केवल मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से बनाए गए पेंशन पेपर ही स्वीकार किए जाएंगे.
लंबित रहेंगे ऐसे मामले
एनआईसी ने मानव संपदा से संबंधित डेटा को आईएम सर्वर पर उपलब्ध कराया जा रहा है. इसके साथ ही, पेंशन मामलों के त्वरित निपटारे के लिए आईएम सर्वर को 24 घंटे सक्रिय रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि महालेखाकार कार्यालय को रियल टाइम आधार पर डाटा मिल सके. यह भी स्पष्ट किया गया है कि जब तक ऑफिस के हेड/DDO की ओर से मानव संपदा के माध्यम से डेटा उपलब्ध नहीं कराया जाता, तब तक टाइप किए गए और हाथों से लिखे गए पेंशन पेपर को लंबित रखे जाएंगे. वहीं, उच्च शिक्षा निदेशालय ने मामले को लेकर सभी विभागाध्यक्षों को अपने अधीनस्थ कार्यालयों को इस व्यवस्था का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं. ये कदम पेंशन प्रक्रिया को डिजिटल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है.
कितनी है पेंशनर्स की संख्या
हिमाचल में पेंशनरों की संख्या 1.78 लाख के करीब है. पिछले दो वर्षों में 31 अक्टूबर 2025 तक प्रदेश में कुल 26,324 कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं. हालांकि विभागवार सेवानिवृत्त कर्मचारियों का आंकड़ा वित्त विभाग के पास उपलब्ध नहीं है.
