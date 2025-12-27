ETV Bharat / state

हिमाचल में 7 लाख पेंशनधारकों के लिए खुशखबरी, इस दिन खाते में आएगी इतने महीने की पेंशन

शिमला: हिमाचल के लाखों बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों के लिए साल की विदाई से पहले राहत भरी खबर है. प्रदेश में 7,07,228 पेंशनधारकों के खाते में 28 दिसंबर को तीन महीने की सामाजिक सुरक्षा पेंशन डाली जाएगी, जिससे नए साल से पहले ही जरूरतमंद वर्ग को आर्थिक सहारा मिल सकेगा. प्रदेश सरकार 10 गैर जनजातीय जिलों के लिए 353,72,75,025 रुपये की राशि 26 दिसंबर को जारी की जा चुकी है. ऐसे में लंबे समय से पेंशन का इंतजार कर रहे बुजुर्गों और कमजोर वर्ग के लोगों को एकमुश्त तीन महीने की पेंशन मिलने से दैनिक जरूरतों को पूरा करने में बड़ी मदद मिलेगी.

इन लाभार्थियों को ही मिलेगी पेंशन

हिमाचल प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर निर्भर एक लाख से अधिक लाभार्थियों के लिए पेंशन की टेंशन भी होने वाली है. दरअसल, ई-केवाईसी (eKYC) प्रक्रिया पूरी न करने वाले लाभार्थियों की पेंशन को अस्थायी रूप से रोकने के निर्देश जारी किए हैं. ऐसे में 15 दिसंबर तक जिन लाभार्थियों ने eKYC नहीं करवाई है, उनके खाते में इस महीने की सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं डाली जाएगी. सरकार के दिशा निर्देश हैं कि भविष्य में ऐसे लाभार्थियों के खाते में केवाईशी करवाने पर ही पेंशन डाली जाएगी. प्रदेश भर में 8,24,888 एक्टिव लाभार्थी है, जिसमें से 7,07,228 बेनेफिशरीज ने ही अपनी केवाईसी करवाई है.

किस जिला को कितनी राशि जारी

प्रदेश सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने के लिए 10 जिलों को 353,72,75,025 रुपए की राशि जारी कर दी है. इसमें मंडी जिला को 60,47,68,150 रुपए दिए गए हैं. इसी तरह से बिलासपुर जिला को 21,10,12,200, चंबा जिला 24,44,06,850, कांगड़ा जिला 79,47,53,700, हमीरपुर जिला 23,62,76,700, कुल्लू जिला 24,75,50,550, शिमला जिला 40,18,96,850, सिरमौर जिला 26,63,19,150, सोलन जिला 23,06,46,450 व ऊना जिला को सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने को 29,96,44,425 रुपए जारी किए गए हैं.