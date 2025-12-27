ETV Bharat / state

हिमाचल में 7 लाख पेंशनधारकों के लिए खुशखबरी, इस दिन खाते में आएगी इतने महीने की पेंशन

पेंशनर के खाते में जल्द पेंशन की रकम डलने वाली है. इसके लिए 10 जिलों को बजट जारी कर दिया गया है.

हिमाचल में 7 लाख पेंशनधारकों के लिए खुशखबरी
हिमाचल में 7 लाख पेंशनधारकों के लिए खुशखबरी (IANS)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 27, 2025 at 12:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल के लाखों बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों के लिए साल की विदाई से पहले राहत भरी खबर है. प्रदेश में 7,07,228 पेंशनधारकों के खाते में 28 दिसंबर को तीन महीने की सामाजिक सुरक्षा पेंशन डाली जाएगी, जिससे नए साल से पहले ही जरूरतमंद वर्ग को आर्थिक सहारा मिल सकेगा. प्रदेश सरकार 10 गैर जनजातीय जिलों के लिए 353,72,75,025 रुपये की राशि 26 दिसंबर को जारी की जा चुकी है. ऐसे में लंबे समय से पेंशन का इंतजार कर रहे बुजुर्गों और कमजोर वर्ग के लोगों को एकमुश्त तीन महीने की पेंशन मिलने से दैनिक जरूरतों को पूरा करने में बड़ी मदद मिलेगी.

इन लाभार्थियों को ही मिलेगी पेंशन

हिमाचल प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर निर्भर एक लाख से अधिक लाभार्थियों के लिए पेंशन की टेंशन भी होने वाली है. दरअसल, ई-केवाईसी (eKYC) प्रक्रिया पूरी न करने वाले लाभार्थियों की पेंशन को अस्थायी रूप से रोकने के निर्देश जारी किए हैं. ऐसे में 15 दिसंबर तक जिन लाभार्थियों ने eKYC नहीं करवाई है, उनके खाते में इस महीने की सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं डाली जाएगी. सरकार के दिशा निर्देश हैं कि भविष्य में ऐसे लाभार्थियों के खाते में केवाईशी करवाने पर ही पेंशन डाली जाएगी. प्रदेश भर में 8,24,888 एक्टिव लाभार्थी है, जिसमें से 7,07,228 बेनेफिशरीज ने ही अपनी केवाईसी करवाई है.

किस जिला को कितनी राशि जारी

प्रदेश सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने के लिए 10 जिलों को 353,72,75,025 रुपए की राशि जारी कर दी है. इसमें मंडी जिला को 60,47,68,150 रुपए दिए गए हैं. इसी तरह से बिलासपुर जिला को 21,10,12,200, चंबा जिला 24,44,06,850, कांगड़ा जिला 79,47,53,700, हमीरपुर जिला 23,62,76,700, कुल्लू जिला 24,75,50,550, शिमला जिला 40,18,96,850, सिरमौर जिला 26,63,19,150, सोलन जिला 23,06,46,450 व ऊना जिला को सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने को 29,96,44,425 रुपए जारी किए गए हैं.

कहां कितने एक्टिव बेनिफिशरीज

हिमाचल प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना केवल एक सरकारी सहायता नहीं, बल्कि लाखों परिवारों के लिए सम्मान और आर्थिक भरोसे की मजबूत ढाल है. राज्य में वर्तमान में कुल एक्टिव बेनिफिशरीज की संख्या 8,24,888 है, जो इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं. इसमें कांगड़ा जिला में सबसे अधिक 1,81,395 लाभार्थी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ उठा रहे हैं. इसी तरह से मंडी जिला में 1,37,603, शिमला 89,210, डोडरा कवार में 834, बिलासपुर 49,179, सोलन में 52,479, ऊना में 69,292, सिरमौर 60,079, कुल्लू 55,810, चंबा 56,678, पांगी 1844, भरमौर 4409, किन्नौर 9257, लाहौल स्पीति 2759 व काजा में लाभार्थियों की संख्या 807 है.

कहां कितने लाभार्थियों ने कराई ईकेवाईसी

प्रदेश में सरकारी योजनाओं का लाभ सही हाथों तक पहुंचे, इसके लिए सरकार ने eKYC को अनिवार्य किया है. इसी कड़ी में प्रदेश भर में सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारकों की eKYC की जा रही थी. जिसके लिए लाभार्थियों को 15 दिसंबर तक eKYC कराने का आखिरी अवसर दिया था, जिसमें कुछ जिला eKYC कराने के लक्ष्य के करीब पहुंचे हैं, वहीं कई स्थानों बड़ी संख्या में लाभार्थियों की eKYC लंबित है. कांगड़ा जिला में 1,56,935, मंडी 1,16,530, हमीरपुर 48,672, शिमला 72,598, डोडरा कवार 710, बिलासपुर 45,740, सोलन 46,951, ऊना 60,386, सिरमौर 53,670, कुल्लू 47,356, चंबा 42,384, पांगी 736, भरमौर 3371, किन्नौर 8676, लाहौल स्पीति 2442 व काजा में 71 लाभार्थियों ने eKYC कराई है.

ये भी पढ़ें: नियमों की अवहेलना पर सैलानियों को हो सकती है जेल, पर्यटक इन बातों का रखें ख्याल

TAGGED:

SOCIAL SECURITY PENSION HIMACHAL
PENSION KYC HIMACHAL
PENSIONERS E KYC
सामाजिक सुरक्षा पेंशन हिमाचल
SOCIAL SECURITY PENSIONERS HIMACHAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.