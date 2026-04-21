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"राम-राम" न बोलने पर कोहराम ! ईसाई धर्म अपनाने के शक में पंचायत ने किया बहिष्कार,पति-पत्नी को पहनाई जूतों की माला

पंचायत के सामने पहनाई जूतों की माला. ( Photo Credit; Viral )