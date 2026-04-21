"राम-राम" न बोलने पर कोहराम ! ईसाई धर्म अपनाने के शक में पंचायत ने किया बहिष्कार,पति-पत्नी को पहनाई जूतों की माला
पुलिस सभी को थाने ले गई है. मामले की जांच पड़ताल कर रही है. आरोप है कि बेटे ने ईसाई धर्म अपना लिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 21, 2026 at 3:52 PM IST|
Updated : April 21, 2026 at 4:06 PM IST
हाथरस : मुरसान कोतवाली क्षेत्र में पति-पत्नी को जूते की माला पहनाने का वीडियो सामने आया है. घटना एक पंचायत के दौरान हुई, जहां पिता और भाई ने मिलकर जूते की माला पहनाई. इसके बाद पारिवारिक व सामाजिक बहिष्कार की घोषणा की. पुलिस मामले की जांच पड़ताल में लगी है.
गांव गारव गढ़ी में रहने वाला नट समाज का बलराम (35) अपनी पत्नी और बच्चे (13) के साथ आगरा में रहता था, जहां वह झूला चलाने का काम करता था. होली के अवसर पर वह अपने गांव आया हुआ था. गांव आने के बाद उसने राम-राम कहना और प्रसाद आदि खाना छोड़ दिया था, जिससे परिवार के अन्य सदस्यों को उस पर शक हुआ.
बलराम का अपने पिता शिवराम से झगड़ा हो गया. शिवराम ने दूसरे बेटे ताराचंद्र के साथ मिलकर बलराम की पिटाई कर दी. जवाब में बलराम ने भी अपने पिता से मारपीट की. घटना के बाद अन्य ग्रामीण भी मौके पर एकत्रित हो गए और एक पंचायत बुलाई गई.
पंचायत में बलराम के पिता शिवराम ने आरोप लगाया कि उनके बेटे बलराम ने ईसाई धर्म अपना लिया है. इसी कारण उन्होंने बलराम का पारिवारिक और सामाजिक बहिष्कार करने की घोषणा की. बलराम की पत्नी मीना पति के पक्ष में आईं, तो पिता और भाई ने बलराम और उसकी पत्नी को जूते की माला पहना दी.
इस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो का संज्ञान लेकर देर शाम पुलिस गांव पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की. सीओ योगेंद्र कृष्ण नारायण ने बताया, शिवराम, ताराचंद, बलराम, बलराम की पत्नी मीना और उसके बेटे ललित को पुलिस थाने लाई है. मामले में जांच चल रही है. नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी. जूते की माला पिता और भाई ने ही पहनाई है.
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