हरियाणा में बिजली निजीकरण को लेकर बवाल, ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने खोला मोर्चा, कांग्रेस सांसद वरुण चौधरी का पलटवार, कहा- जनता की आंखों में धूल झोंक रही है सरकार
अनिल विज ने खुद बिजली के निजीकरण के खोला मोर्चा खोल दिया है, वहीं सांसद वरुण चौधरी ने सरकार सरकार पर तीखा हमला बोला है.
Published : October 21, 2026 at 3:45 PM IST
अंबालाः हरियाणा विद्युत विनायक आयोग ने अपने आदेश के जरिए इलेवन पावर प्राइवेट लिमिटेड को गुरुग्राम और नूहं में नये राजस्व जिलों के लिए पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस प्रदान किए हैं. राज्य में यह पहला मौका है जब किसी कंपनी को इस तरह से लाइसेंस प्रदान किए हैं, जिसमें यहां पर यह कंपनी उपभोक्ताओं को बिजली वितरण करेगी. इसके खिलाफ खुद बिजली मंत्री अनिल विज ने मोर्चा खोल दिया है.
अनिल विज बोले-'मैं खुद भी प्राइवेट के खिलाफ हूं': इस फैसले के विरुद्ध खुद हरियाणा के बिजली मंत्री अनिल विज सामने आ गए हैं और उन्होंने इस फैसले को चुनौती देने के लिए तैयारी कर ली है. इसी को लेकर अनिल विज ने कहा कि "मैं खुद भी प्राइवेट के खिलाफ हूं. इसलिए मेरे विभाग ने पूरी दृढ़ता के साथ इसका विरोध किया है." उन्होंने कहा कि यह सब लिखित में है. इसलिए कोई भी डॉक्यूमेंट प्राप्त कर सकता है कि हमने क्या कहा था लेकिन नियामक ने फैसला दे दिया है तो कोई बात नहीं. इसके लिए वह अपील करेंगे और आखिरी सिरे तक जायेंगे. अनिल विज ने कहा कि "वह तो कर्मचारियों को भी कहना चाहते हैं कि आपके पास कोई बेहतर हल है तो बताएं उसको भी मानेंगे. विज ने कहा "इसके लिए उन्होंने अपने ऑफिस में कर्मचारियों की एक मीटिंग भी आज बुलाई गई है."
|कांग्रेस सांसद ने भाजपा को घेराः हरियाणा में पहली बार नूंह और गुरुग्राम में प्राइवेट कंपनियों द्वारा बिजली सप्लाई करने की बात सामने आ रही है, जिसको लेकर अंबाला से सांसद वरुण चौधरी ने कहा कि "हरियाणा HERC को हरियाणा सरकार ही तो नियुक्त करती है और अब कहते हैं कि अपने ही HERC के खिलाफ कोर्ट में जाएगें. जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए ये इस तरह की बातें करते है."
'SIR में उन्होंने कितने घुसपैठियों निकाले हैं, चुनाव आयोग से पूछो': कांग्रेस द्वारा भाजपा से पूछे गए सवाल कि भाजपा बताएं SIR में उन्होंने कितने घुसपैठियों निकाले हैं, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने करारा जवाब देते हुए कहा कि "यह बात चुनाव आयोग से पूछे क्योंकि यह सब चुनाव आयोग ही बनाता है." उन्होंने कहा कि यह सब चुनाव आयोग बनाता है. कोई गलत हो उसे ठीक भी वही करते हैं क्योंकि कई लोग इसमें मर चुके होते हैं. कहीं बेटियों की यहां से शादी होकर दूसरे शहर में जा चुकी होती है तो यह सब कुछ करने के लिए चुनाव आयोग इस तरह से करता है और अब तो वैसे भी यह लगभग 23 साल के बाद हो रहा है. वैसे भी जब भी रिवीजन होता है उसके बाद आपत्ति के लिए एक महीना दिया जाता है.
'विपक्ष को इस समय भटक गया है': विज ने कांग्रेस पर तंज करते हुए कहा कि विपक्ष को इस समय भटक गया है. ऐसा लगता है कि रेल पटरी से नीचे उतर गई है. उन्होंने कहा कि पूरा विपक्ष इस समय भटक चुका है. उन्होंने कहा कि और जो यह सभी पार्टियों बोल रही है. इसका मतलब यह हुआ कि या तो तुम्हारे पास कार्यकर्त्ता नहीं है नहीं तो कार्यकर्ता घर-घर जाकर यह बताते हैं कि वोटे बन रही है. जल्दी से अपनी वोट बनवा लो. उन्होंने कहा कि एक आदमी की एक वोट हो और चुनाव आयोग ऐसे मामले में अपने धर्म को निभा रहा है.