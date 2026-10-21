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हरियाणा में बिजली निजीकरण को लेकर बवाल, ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने खोला मोर्चा, कांग्रेस सांसद वरुण चौधरी का पलटवार, कहा- जनता की आंखों में धूल झोंक रही है सरकार

हरियाणा में बिजली निजीकरण पर विपक्ष ने किया हमला ( ETV Bharat )

अंबालाः हरियाणा विद्युत विनायक आयोग ने अपने आदेश के जरिए इलेवन पावर प्राइवेट लिमिटेड को गुरुग्राम और नूहं में नये राजस्व जिलों के लिए पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस प्रदान किए हैं. राज्य में यह पहला मौका है जब किसी कंपनी को इस तरह से लाइसेंस प्रदान किए हैं, जिसमें यहां पर यह कंपनी उपभोक्ताओं को बिजली वितरण करेगी. इसके खिलाफ खुद बिजली मंत्री अनिल विज ने मोर्चा खोल दिया है.

अनिल विज बोले-'मैं खुद भी प्राइवेट के खिलाफ हूं': इस फैसले के विरुद्ध खुद हरियाणा के बिजली मंत्री अनिल विज सामने आ गए हैं और उन्होंने इस फैसले को चुनौती देने के लिए तैयारी कर ली है. इसी को लेकर अनिल विज ने कहा कि "मैं खुद भी प्राइवेट के खिलाफ हूं. इसलिए मेरे विभाग ने पूरी दृढ़ता के साथ इसका विरोध किया है." उन्होंने कहा कि यह सब लिखित में है. इसलिए कोई भी डॉक्यूमेंट प्राप्त कर सकता है कि हमने क्या कहा था लेकिन नियामक ने फैसला दे दिया है तो कोई बात नहीं. इसके लिए वह अपील करेंगे और आखिरी सिरे तक जायेंगे. अनिल विज ने कहा कि "वह तो कर्मचारियों को भी कहना चाहते हैं कि आपके पास कोई बेहतर हल है तो बताएं उसको भी मानेंगे. विज ने कहा "इसके लिए उन्होंने अपने ऑफिस में कर्मचारियों की एक मीटिंग भी आज बुलाई गई है."

कांग्रेस सांसद वरुण चौधरी ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा (ETV Bharat) कांग्रेस सांसद ने भाजपा को घेराः हरियाणा में पहली बार नूंह और गुरुग्राम में प्राइवेट कंपनियों द्वारा बिजली सप्लाई करने की बात सामने आ रही है, जिसको लेकर अंबाला से सांसद वरुण चौधरी ने कहा कि "हरियाणा HERC को हरियाणा सरकार ही तो नियुक्त करती है और अब कहते हैं कि अपने ही HERC के खिलाफ कोर्ट में जाएगें. जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए ये इस तरह की बातें करते है."