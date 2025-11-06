ETV Bharat / state

हरियाणा में Aiims की तर्ज पर चिकित्सा सुविधा, सिविल अस्पताल में मिलेगी सर्जरी की मुफ्त सुविधा

पीजीआई वाली सुविधा सिविल अस्पताल मेंः मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. जयंत आहूजा ने बताया कि "हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की भागीदारी को बढ़ावा देने, मेडिकल और सर्जिकल पैकेजों के अत्यधिक उपयोग पर नियंत्रण करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. सरकार ने पांच (05) अतिरिक्त मेडिकल और सर्जिकल सुविधाओं को सिविल अस्पताल में उपलब्ध कराना प्रारंभ कर दिया है. पहले यह सुविधा चुनिंदा निजी और रोहतक पीजीआई और चंडीगढ़ पीजीआई में उपलब्ध थी."

फरीदाबादः एम्स की तर्ज पर हरियाणा के सभी सिविल अस्पताल में इलाज की व्यवस्था शुरू की गई है. पहले आओ-पहले पाओ के तर्ज पर यह सुविधाएं आम लोगों को मिलेगी. हरियाणा सरकार का यह निर्णय स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है. इस तहत हरियाणा के सभी सिविल अस्पतालों में मेडिकल-सर्जिकल पैकेज, मोतियाबिंद, हिप-नी रिप्लेसमेंट सहित कई अन्य सर्जरी सिविल अस्पताल में मिलेगा. यह सुविधा देश भर के नागरिक उठा सकेंगे.

ये सुविधाएं मरीजों के लिए है उपलब्धः इनमें फेको इमल्सिफिकेशन आईओएल, एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टॉमी, सीओपीडी का तीव्र प्रकोप उपचार, गंभीर निर्जलीकरण के साथ तीव्र गैस्ट्रोएन्टेराइटिस और बिना CBD एक्सप्लोरेशन के लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टॉमी शामिल है. इसके अलावा उन्होंने बताया कि इसी क्रम में हरियाणा सरकार ने 11 सर्जिकल, आर्थोपेडिक और ईएनटी पैकेजों को भी केवल सूचीबद्ध सरकारी अस्पतालों के लिए सुरक्षित किया है. इनमें टोटल नी एवं हिप रिप्लेसमेंट (प्राइमरी और रिवीजन), टिम्पेनोप्लास्टी, विभिन्न प्रकार की हर्निया सर्जरी (खुली एवं लैप्रोस्कोपिक), अपेंडेक्टोमी, एडेनॉइडेक्टॉमी, टॉन्सिल्लेक्टोमी, हेमरॉयडेक्टमी, हाइड्रोसील ऑपरेशन और सर्कमसिजन शामिल हैं. इस निर्णय के तहत कुल 16 अतिरिक्त पैकेज अब सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के माध्यम से ही लाभार्थियों को उपलब्ध होंगे.

क्या बोले सिविल सर्जनः सिविल सर्जन जयंत आहूजा ने बताया कि "सरकार का यह कदम राज्य के सरकारी अस्पतालों में उपचार सुविधाओं को बढ़ावा देने, स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता लाने और आम नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है. इससे सरकारी स्वास्थ्य प्रणाली में मरीजों का विश्वास और मजबूत होगा तथा सार्वजनिक चिकित्सा संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा. हरियाणा सरकार जनता को आधुनिक, सुलभ एवं सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है." इसके साथ ही उन्होंने बताया कि "सम्पूर्ण भारतवर्ष का कोई भी नागरिक फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर मुफ्त में इलाज करवा सकता है."

हर भारतीय के लिए उपलब्ध है यह सुविधाः आपको बता दें हरियाणा के लोगों को अगर इस तरह की सर्जरी करवानी होती थी तो या तो वह प्राइवेट अस्पतालों का सहारा लेते थे या फिर दिल्ली स्थित एम्स, सफदरजंग जाते थे. वहीं हरियाणा में इस तरह के ऑपरेशन सिर्फ पीजीआई रोहतक और पीजीआई चंडीगढ़ में उपलब्ध था. लेकिन हरियाणा में जितने सिविल अस्पताल हैं, उन सिविल अस्पतालों में इस तरह की सर्जरी की सुविधा मुहैया करवाई गई है और यही वजह है कि हरियाणा के साथ-साथ देश के किसी भी कोने से कोई व्यक्ति इस तरह की सर्जरी करवाने हरियाणा के सिविल अस्पताल में आता है तो उसका इलाज मुफ्त में किया जाएगा.