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हरियाणा में हर माह की 10 तारीख तक सभी लाभार्थियों को मिलेगा राशन, मंत्री राजेश नागर ने की घोषणा

भिवानी जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक ( ETV Bharat )

भिवानी: हरियाणा के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री राजेश नागर ने कहा कि भविष्य में भले ही महंगाई बढ़े, खाद्य वितरण प्रणाली को आमजन तक यू ही चालू रखा जाएगा. खाद्य आपूर्ति विभाग जहां पहले पूरे महीने राशन का वितरण करता था. अब इस मामले में सुधार करते हुए हर माह की 10 तारीख तक सभी लाभार्थियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उनका राशन बांट दिया जाता है. यह बात उन्होंने भिवानी में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही. मौके पर 9 परिवादोंं का किया गया निपटान: खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने भिवानी के पंचायत भवन में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में 14 परिवादों को सुना. मौके पर 9 परिवादोंं का निपटान किया गया. 5 विवादों के मामलों में आगामी कार्रवाई को लेकर निर्देश दिए. इस मौके पर उन्होंने भिवानी शहर के निजी अस्पताल को आयुष्मान पैनल से हटाने के निर्देश देने के साथ ही एक मामले में चिकित्सा विभाग के आयुष्मान मामलों को देख रहे नोडल अधिकारी को भी काम में कोताही बरतने के आरोप में निलंबित करने के आदेश भी दिए.