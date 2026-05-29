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हरियाणा में हर माह की 10 तारीख तक सभी लाभार्थियों को मिलेगा राशन, मंत्री राजेश नागर ने की घोषणा

खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने भिवानी जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में हिस्सा लिया.

Meeting of the Bhiwani District Grievance Redressal Committee
भिवानी जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 29, 2026 at 6:00 PM IST

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भिवानी: हरियाणा के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री राजेश नागर ने कहा कि भविष्य में भले ही महंगाई बढ़े, खाद्य वितरण प्रणाली को आमजन तक यू ही चालू रखा जाएगा. खाद्य आपूर्ति विभाग जहां पहले पूरे महीने राशन का वितरण करता था. अब इस मामले में सुधार करते हुए हर माह की 10 तारीख तक सभी लाभार्थियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उनका राशन बांट दिया जाता है. यह बात उन्होंने भिवानी में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही.

मौके पर 9 परिवादोंं का किया गया निपटान: खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने भिवानी के पंचायत भवन में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में 14 परिवादों को सुना. मौके पर 9 परिवादोंं का निपटान किया गया. 5 विवादों के मामलों में आगामी कार्रवाई को लेकर निर्देश दिए. इस मौके पर उन्होंने भिवानी शहर के निजी अस्पताल को आयुष्मान पैनल से हटाने के निर्देश देने के साथ ही एक मामले में चिकित्सा विभाग के आयुष्मान मामलों को देख रहे नोडल अधिकारी को भी काम में कोताही बरतने के आरोप में निलंबित करने के आदेश भी दिए.

भिवानी जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में अपनी समस्याओं को रखते पीड़ित (ETV Bharat)

'नई मोटरें लगाकर टेल तक पहुंचाया जाए पानी': खाद्य आपूर्ति मंत्री ने इस मौके पर जलापूर्ति और सीवरेज संबंधी विभिन्न शिकायतों को सुना और अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों में टेल तक पानी नहीं पहुंचता, वहां पर नई मोटरें लगाकर टेल तक पानी पहुंचाया जाए. उन्होंने सख्त लहजे में अधिकारियों को आमजन मानस की समस्याओं का निपटारा करने और आम लोगों की शिकायतें संबंधी फोन उठाने के निर्देश दिए.

'कानून के अनुसार कार्य कर रही है सरकार': मौके पर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए खाद्य आपूर्ति मंत्री ने करनाल और पंचकूला में सरकारी धान गायब करने के मामले में कहा कि "इस मामले में कई अफसरों और कर्मचारियों को निलंबित किया गया है. इस मामले की जांच चल रही है. आरोपी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है. सरकार इस मामले में कानून के अनुसार कार्य कर रही है.

ये भी पढ़ें-इस बार मानसून में नहीं 'डूबेगा' फरीदाबाद? मंत्री राजेश नागर की अधिकारियों को चेतावनी- 'समय पर पूरे हो काम, लापरवाही बर्दाश्त नहीं'

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