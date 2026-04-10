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हरियाणा में बिजली बिल बकाया होने के बावजूद 3222 घरों में फर्जीवाड़ा कर लिया गया दूसरा कनेक्शन, अनिल विज के आदेश पर अब दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई

ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने विभाग के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर बिजली से संबंधित सभी व्यवस्थाओं में सुधार के लिए सख्त निर्देश दिए.

Energy Minister Anil Vij
ऊर्जा मंत्री अनिल विज (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 10, 2026 at 8:36 PM IST

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चंडीगढ़ः हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने चंडीगढ़ में बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में एससी और उससे ऊपर के अधिकरियों ने हिस्सा. बैठक के दौरान बकाया के बाद फर्जीवाड़ा कर एक ही घर में दूसरा कनेक्शन देने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया.

फर्जीवाड़ा करने वाले कर्मचारियों पर चार्जशीट होगाः उन्होंने बड़ी जानकारी देते हुए कहा कि "जब हमने गौर से चीजों को देखा तो गड़बड़ियां भी नजर आई है. जैसे एक बिल्डिंग से मीटर बंद हो गया तो उसने उसी बिल्डिंग में दूसरा लगा लिया. जोकि नियमों के विरोध है, क्योंकि जो बकाया होता है. वह बिल्डिंग पर होता है. किसी के वहां से जाने से हमें कुछ नहीं लेना होता है. ऐसे 3222 केस पाए गए हैं, ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ अंडर रूल 8 के तहत चार्जशीट करने को कहा गया है."

हरियाणा में 7400 करोड़ रुपये का बिजली बिल बकाया (Etv Bharat)

हरियाणा में 7400 करोड़ रुपये का बिजली बिल बकाया: इस दौरान उन्होंने सरकारी विभागों सहित उपभोक्ताओं के यहां बकाया बिजली बिल वसूली के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए. विभाग की रिकवरी को लेकर उन्होंने कहा कि "अभी भी बहुत ज्यादा बकाया है. करीब 7 हजार करोड़ हमने लोगों से लेना है, इसके साथ ही 400 करोड़ सरकारी दफ्तरों की बकाया है जिसे जल्द लेने को कहा गया है. बाकी रिकवरी भी जल्दी से जल्दी की जाएगी. विजिलेंस को कहा है कि सभी केस को तीन महीने के अन्दर टू कोर्ट किया जाना चाहिए. उसमें पांच-पांच साल से पेंडेंसी चल रही है. उसके लिए आदेश दिए गए हैं कि तीन महीने में चार्जशीट बनाकर कोर्ट को दें."

साल के अंत तक सभी कार्यालयों पर सोलर सिस्टमः उन्होंने कहा कि "इस साल के अंत तक सभी सरकारी ऑफिस में सोलर सिस्टम लगाने के आदेश दिए गए हैं. वहीं प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का टारगेट भी इस साल के अंदर पूरा करने की कोशिश रहेगी."

शहरी इलाके में 2 घंटे के भीतर तकनीकि खराबी दूर करेंः अनिल विज ने बिजली ब्रेक डाउन होने के मामले को गंभीरता से लिया है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि "निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए सिस्टम को अपडेट रखें ताकि लोगों को बिना ब्रेक के बिजली मिले. तकनीकि गड़बड़ी के कारण शहरी इलाके में बिजली कटने पर दो घंटे के भीतर और ग्रामीण इलाके में 4 घंटे के भीतर बिजली बहाल करना सुनिश्चित करें.

रोजाना सुबह 11 बजे तक फॉल्ट रिपोर्ट देंः अनिल विज ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि "रोजाना बिजली फॉल्ट रिपोर्ट सुबह 11 बजे तक मंत्रालय को उपलब्ध करायें. रिपोर्ट में बताना होगा कि कब फॉल्ट हुआ. फॉल्ट का क्या कारण है. फॉल्ट कब ठीक हुआ. पिछली साल भी इस तरह काम किया गया था और छह एसई को शो कॉज नोटिस दिया गया था. इस बार और सख्त कार्रवाई होगी."

स्टॉक और डिमांड रजिस्टर के लिए बनेगा पोर्टल: अनिल विज ने कहा कि "इसके साथ ही हमने पोर्टल बनाने के लिए कहा है, जिसमें कौन सा समान खरीदा है, कितना सामान गोदाम में है, क्या खरीदना है. इस सब की जानकारी रहेगी. ताकि अगर कहीं किसी समान की कमी है और जरूरत है तो जहां वह ज्यादा है, वहां से उसको उठाया जाए. जिससे खरीदने की जरूरत नहीं रहेगी और फिजुलखर्ची भी नहीं होगी. हर स्टोर के सामान की उस पोर्टल पर जानकारी रहेगी."

सोलर सीसीटीवी से जासूसी पर बोले अनिल विजः वहीं दिल्ली पुलिस की तरफ से 11 लोगो को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार करने और 9 शहरों में सोलर सीसीटीवी से जासूसी किया गया, जिसमे एक अंबाला भी है. इस सवाल पर विज ने कहा कि "हमारी एजेंसियां एक्टिव रहती हैं. समय रहते पकड़ा गया है. कैमरे जहां लगे हैं वो पकड़ लिया है. ये बड़ी अचीवमेंट है."
नाजायज तरीके से किसी का रहने नहीं दिया जाएगा: कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि "एसआईआर पर कांग्रेस के बयान पर कहा कोई ज्यादती नहीं की जाती है लेकिन नाजायज तरीके से किसी का रहने नहीं दिया जाएगा." वहीं अनिल विज ने पाकिस्तानी चैनलों की तरफ से नोबल पुरस्कार वहां की सरकार को दिए जाने पर चल रही चर्चा को लेकर विज ने कहा "अभी आगे देखना होगा सीजफायर का क्या होता है."

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ऊर्जा विभाग के अधिकारियों की बैठक
ENERGY DEPARTMENT OFFICIALS MEETING

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