हरदोई में शादी से मना करने पर युवती के दोनों प्राइवेट पार्ट काटे, पेड़ से बांधकर पीटा, अधमरा होने पर छोड़कर भाग

हरदोई में शादी से मना करने पर युवती के दोनों प्राइवेट पार्ट काटे, पेड़ से बांधकर पीटा, अधमरा होने पर छोड़कर भाग
पीड़िता का आरोप है कि पुलिस ने सिर्फ मारपीट का मुकदमा दर्ज किया है. पांच दिन बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 17, 2026 at 7:41 PM IST
हरदोई : एकतरफा प्यार में एक युवक ने 19 साल की युवती के दोनों प्राइवेट पार्ट अपने दातों से काट दिए. इससे पहले, वह लड़की को जबरन रास्ते से उठा ले गया. सुनसान जगह पर ले जाकर पेड़ से बांधकर मारपीट की. अधमरा होने पर छोड़कर भाग गया. पुलिस ने पीड़िता के भाई की तहरीर पर केस दर्ज कर जांच पड़ताल कर रही है.
मामला 11 मई को जिला मुख्यालय से 46 किलोमीटर दूर बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र का है. पीड़िता की मां ने बताया- बेटी को लेकर रातभर थाने और चौकी पर भटकती रही लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं किया. बाद में केवल मारपीट की धाराओं में केस दर्ज किया है.
बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता दिल्ली में अपनी बड़ी बहन के साथ रहती है. वह बीते 3 मई को अपनी चचेरी बहन की शादी में गांव आई थी. किशोरी ने बताया कि 11 मई को तेल पूजन का कार्यक्रम था. रात में वह और उसका पूरा परिवार उसी में शामिल होने गया था. चाचा का घर उसके घर से करीब 200 मीटर दूर है.
युवती ने बताया, रात में मां ने एक बार घर जाकर देखने को कहा. वह अकेली ही घर जा रही थी. रात करीब 11.15 बजे गांव के ही रहने वाले अतुल ने उसे रास्ते में पकड़ लिया. मेरा मुंह दबाया और एक सुनसान जगह पर ले गया. मुझे एक पेड़ से बांध दिया. इसके बाद मुझ पर शादी का दबाव बनाने लगा. जबरिया बात करने और रोज-रोज मिलने की बात कहने लगा.
पीड़िता ने कहा, मैंने जब मना किया तो वह गुस्से में आ गया. मैंने समझाया कि वह मेरे रिश्ते में भाई लगता है. भइया कहती हूं, लेकिन वह नहीं माना. मुझे मारता रहा, पीटकर मुझे अधमरा कर दिया. फिर पूछा-शादी करोगी या नहीं. मैंने ना कहा तो उसने मेरे दोनों प्राइवेट पार्ट (स्तन) काटकर घायल कर दिए. खून बहने लगा, मैं दर्द के मारे बेहोश हो गई.
पीड़िता ने बताया, जब होश आया तो अतुल वहां नहीं था. मैंने दर्द में ही किसी तरह खुद को बंधन से अलग किया. फिर धीरे-धीरे चलते हुए घर पहुंची और मां को पूरी आपबीती सुनाई. रात में ही मां मुझे लेकर प्रतापनगर चौकी पहुंची, लेकिन वहां किसी ने नहीं सुनी. फिर हम कोथावां चौकी गए लेकिन वहां भी कोई सुनवाई नहीं हुई. मेरी हालत खराब होती जा रही थी. मां मुझे लेकर बेनीगंज सीएचसी गई, वहां डॉक्टर ने पुलिस केस बताते हुए थाने में सूचना दी.
किशोरी की मां ने कहा, सरकारी अस्पताल में एक दरोगा और सिपाही आए, बेटी और मेरा बयान लिया. हम पढ़े-लिखे नहीं हैं इसलिए उसने खुद प्रार्थना पत्र लिखा लेकिन महज मारपीट का एप्लीकेशन लिखा और थाने में मारपीट का केस दर्ज कर दिया गया. 5 दिन बीतने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है.
पीड़िता ने बताया, आरोपी पिछले कई दिनों से उससे छेड़खानी कर रहा था. राह चलते छींटाकशी करता था. इससे पहले भी दो बार रास्ता रोककर शादी का दबाव बनाने की कोशिश की थी. पीड़िता 5 भाई-बहनों में तीसरे नंबर की है. उसकी दो बड़ी बहनों की शादी हो चुकी है. दोनों भाई उससे छोटे हैं. पिता की मौत हो चुकी है. पीड़िता दिल्ली में रहकर बैग बनाने का काम करती है.
सीओ अजीत चौहान ने बताया, गांव में 19 वर्षीय युवती के साथ उसी के गांव के युवक के साथ मारपीट की घटना हुई थी. बेनीगंज पुलिस ने युवती का मेडिकल कराया था. युवती के भाई की तहरीर पर केस दर्ज किया गया है. बाद में पीड़ित पक्ष ने बताया कि कुछ अन्य चोटे भी हैं. जो पहले हुए मेडिकल रिपोर्ट में नहीं है. मामले की जांच की जा रही है.
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