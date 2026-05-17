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हरदोई में शादी से मना करने पर युवती के दोनों प्राइवेट पार्ट काटे, पेड़ से बांधकर पीटा, अधमरा होने पर छोड़कर भाग

पुलिस कर रही मामले की जांच. ( Photo Credit; Hardoi Police )