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हनुमानगढ़: 5 साल के बेटे की हत्या के बाद पिता ने की आत्महत्या, पति-पत्नी में चल रहा था विवाद

बेटे की कस्टडी को लेकर पति-पत्नी में विवाद चल रहा था. दोनों ने लव मैरिज की थी.

father and son killed himself
घटनास्थल पर पहुंची पुलिस और लोग (ETV Bharat Hanumangarh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 4, 2026 at 10:46 PM IST

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हनुमानगढ़: जिले के भादरा कस्बे से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. भादरा के मलसीसर गांव निवासी मजदूर धर्मपाल ने अपने 5 वर्षीय बेटे अभयजीत के साथ आत्महत्या कर ली. दोनों के शव भादरा राजकीय महाविद्यालय के पीछे सुनसान जगह पर एक पेड़ पर लटके मिले. घटना की सूचना मिलते ही भादरा पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया. मृतक धर्मपाल दिहाड़ी मजदूरी करके अपना गुजारा करता था.

भादरा थाना प्रभारी हनुमान राम बिश्नोई ने घटना की पुष्टि की है. सूचना के बाद वो मौके पर पहुंचे थे. उन्होंने बताया कि जांच चल रही है और कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है. प्रारंभिक जांच मे ये सामने आया है कि पिता ने पहले बच्चो को मारा फिर खुद आत्महत्या कर ली. घटना की सूचना परिजनों को दे दी गई है. मलसीसर गांव के सरपंच पति मोहन लाल ने बताया कि काफी समय से पति-पत्नी के बीच घरेलू विवाद चल रहा था. पत्नी घर छोड़कर मायके चली गई थी. मुख्य विवाद बेटे को लेकर था.

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जांच में जुटी पुलिस: सरपंच के अनुसार पंचायत में समझाइश के बाद बेटे अभयजीत को पिता धर्मपाल को सौंप दिया गया था. इसके बावजूद पत्नी बार-बार बेटे को लेने की बात कर रही थी, जिससे मृतक काफी परेशान रहता था. सरपंच ने यह भी बताया कि दोनों की लव मैरिज हुई थी. उन्होंने पत्नी के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है. क्षेत्र में इस घटना से गमगीन और सनसनी का माहौल है. पुलिस मामले की गहन जांच में जुट गई है.

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बेटे की हत्या के बाद आत्महत्या
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FATHER AND SON KILLED HIMSELF

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