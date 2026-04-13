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हरियाणा के हांसी में भूमिहीन को जमींदार बता कर फैमिली आईडी में बढ़ाई आय, बीपीएल सूची से नाम बाहर

नया जिला बनते ही हांसी में फैमिली आईडी से संबंधित समस्याओं से सैकड़ों लोगों के राशन कार्ड कट गए.

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सैकड़ों फैमिली आईडी में त्रुटि से हांसी में बढ़ी परेशानी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 13, 2026 at 9:02 PM IST

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हांसी: नया जिला बनते ही हांसी में समस्याओं का अंबार लग चुका है. आज सैकड़ों की संख्या में लोग अपनी परिवार पहचान पत्र की समस्या को लेकर डीसी कार्यालय पहुंचे. इससे जिले के लोगों की टेंशन बढ़ा दी है. एक दो नहीं सैकड़ों फैमिली आईडी में त्रुटियों के चलते गरीब परिवारों के बीपीएल राशन कार्ड कट गए. इस वजह से परेशान लोग अब फैमिली आईडी में त्रुटियां ठीक कराने के लिए भटक रहे हैं.

1.80 लाख से अधिक का आय बता राशन कार्ड काटाः आपको बता दें कि हरियाणा में फैमिली आईडी में आय 1.80 लाख से अधिक दर्शाए जाने के कारण हजारों गरीबों के बीपीएल राशन कार्ड कट गए हैं. परेशान लोग समाधान शिविर के चक्कर काट रहे हैं. हर सप्ताह जिला मुख्यालय पर लगने वाले समाधान शिविर में हर दूसरी शिकायत फैमिली आईडी से संबंधित पहुंच रही है, जिसके चलते अब प्रशासन की तरफ से सचिवालय स्पेशल विंडो बनाई गई है. फैमिली आईडी में इनकम बढ़ने से उन्हें राशन नहीं मिल रहा है. आयुष्मान कार्ड भी कट जाता है.

हांसी में भूमिहीन को जमींदार बता कर फैमिली आईडी में बढ़ाया आय (Etv Bharat)

फैमिली आईडी में गड़बड़ी, चक्कर पर चक्कर लगा रहे हैं लोगः इस मौके पर ढाणी राजू गांव के सुरेश कुमार ने अपनी फैमिली आईडी में गलत तरीके से जुड़े तीन इंकम बढ़ने की शिकायत की. सीसर निवासी बजरंग ने फैमिली आईडी में हुई गलती को ठीक करवाने पहुंचे थे. उन्होंने बताया कि कई बार चक्कर लगाने के बावजूद अब तक इसका समाधान नहीं हुआ है.

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समाधान शिविर में अपनी बातों को रखते पीड़ित (Etv Bharat)

बिना साइकिल वाले के आईडी में चार पहिया वाहन: सतबीर सिंह ने बताया कि "हमारा बीपीएल राशन कार्ड काट दिया गया है. फैमिली आईडी में भी चार पहिया वाहन दर्ज हो गए, हमारे पास घर में साइकिल तक नहीं है. ना ही कोई जमीन है. तीन साल पहले ठेके पर लेकर जमीन बोई थी. उसी को ये सब मेरी बता रहे है. जिसकी वजह से हमारे गरीब परिवारों के बीपीएल राशन कार्ड कट गए."

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समाधान शिविर में मौजूद अधिकारी और कर्मचारी (Etv Bharat)

क्या बोले नायब तहसीलदार: वहीं आज समाधान शिविर में समस्या सुन रहे नायब तहसीलदार सुरेश कुमार ने बताया कि "शिविर में फेमिली आईडी की शिकायतें आई है. लोगों के राशन कार्ड कटने के पीछे की समस्या को देखते हुए अब जिला प्रशासन धीरे-धीरे ऐसे परिवारों की फैमिली आईडी को ठीक कर रहा है."

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सैकड़ों फैमिली आईडी में त्रुटि
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