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हरियाणा के हांसी में भूमिहीन को जमींदार बता कर फैमिली आईडी में बढ़ाई आय, बीपीएल सूची से नाम बाहर

सैकड़ों फैमिली आईडी में त्रुटि से हांसी में बढ़ी परेशानी ( Etv Bharat )

हांसी: नया जिला बनते ही हांसी में समस्याओं का अंबार लग चुका है. आज सैकड़ों की संख्या में लोग अपनी परिवार पहचान पत्र की समस्या को लेकर डीसी कार्यालय पहुंचे. इससे जिले के लोगों की टेंशन बढ़ा दी है. एक दो नहीं सैकड़ों फैमिली आईडी में त्रुटियों के चलते गरीब परिवारों के बीपीएल राशन कार्ड कट गए. इस वजह से परेशान लोग अब फैमिली आईडी में त्रुटियां ठीक कराने के लिए भटक रहे हैं. 1.80 लाख से अधिक का आय बता राशन कार्ड काटाः आपको बता दें कि हरियाणा में फैमिली आईडी में आय 1.80 लाख से अधिक दर्शाए जाने के कारण हजारों गरीबों के बीपीएल राशन कार्ड कट गए हैं. परेशान लोग समाधान शिविर के चक्कर काट रहे हैं. हर सप्ताह जिला मुख्यालय पर लगने वाले समाधान शिविर में हर दूसरी शिकायत फैमिली आईडी से संबंधित पहुंच रही है, जिसके चलते अब प्रशासन की तरफ से सचिवालय स्पेशल विंडो बनाई गई है. फैमिली आईडी में इनकम बढ़ने से उन्हें राशन नहीं मिल रहा है. आयुष्मान कार्ड भी कट जाता है. हांसी में भूमिहीन को जमींदार बता कर फैमिली आईडी में बढ़ाया आय (Etv Bharat)