ETV Bharat / state

ग्रामीणों का आरोप '14 नहीं 24 साल का है महिला की हत्या करने वाला आरोपी', शव को NH पर रख परिजनों ने किया प्रदर्शन

शव को सड़क पर रख किया प्रदर्शन ( ETV Bharat )

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश में पुलिस थाना हमीरपुर के तहत आने वाले सासन का क्षेत्र में एक नाबालिग युवक की दरिंदगी का शिकार हुई 40 वर्षीय महिला के शव को नेशनल हाईवे पर रखकर ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया. महिला के साथ हुई इस दरिंदगी से ग्रामीण भड़क उठे और दोषी के परिवार को मौके पर बुलाने की जिद पर अड़ गए. ऐसा न होने पर आरोपी के घर के सामने महिाल का अंतिम संस्कार करने की चेतावनी दे डाली. धर्मशाला-शिमला नेशनल हाईवे पर खनियारा में सैकड़ो ग्रामीण एकत्रित हुए हैं और शव को सड़क पर रखकर न्याय की गुहार लगाई. ग्रामीणों के इस आक्रोश से नेशनल हाईवे पूरी तरह से जाम हो गया. इसके उपरांत पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है. हालांकि ग्रामीण पुलिस के आश्वासन को भी अनसुना कर आरोपी और उसके परिवार को मौके पर लाने की जिद पर अड़ गए. परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप (ETV Bharat) प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप इसके साथ ही ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि इस घटना के बाद भी कोई प्रशासन का अधिकारी पीड़ित परिवार से मिलने नहीं आया. लोगों ने सीएम सुक्खू और उनकी पत्नी को भी खरी खोटी सुना डाली. लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि पीजीआई में तीन दिन तक महिला ट्रॉमा सेंटर के बाहर पड़ी रही. सिफारिश लगवाने के बाद तीन दिन बाद महिला के जख्मों की ड्रेसिंग की गई. आरोपी की उम्र से छेड़छाड़ करने का आरोप वहीं, लोगों ने आरोपी की उम्र से छेड़छाड़ कर उसे बचाने के भी आरोप लगाए. स्थानीय निवासी राकेश ने बताया कि 'क्षेत्र में एक महिला की बेरहमी से हत्या होने का मामला सामने आया है. इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है, जिस व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगाया गया है, उसे मात्र 14 वर्ष का नाबालिग बताया जा रहा है. आरोपी के पास उपलब्ध आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि साल 2000 लिखी हुई है. आरोपी को जानबूझकर बचाया जा रहा है.'