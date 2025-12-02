ETV Bharat / state

हमीरपुर में सिपाही को बंधकर बनाकर लाठी-डंडों से पीटा, मारपीट की शिकायत पर जांच करने गया था, दरोगा को भीड़ ने घेरने की कोशिश की

सिर में गंभीर चोट आने पर सिपाही को सीएचसी कुरारा से जिला अस्पताल और फिर कानपुर रेफर कर दिया गया है.

सिपाही को बंधक बनाकर पीटा.
सिपाही को बंधक बनाकर पीटा. (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : December 2, 2025 at 11:30 PM IST

हमीरपुर : कुरारा थानाक्षेत्र के उमराहट गांव में मंगलवार शाम करीब 7:40 बजे विवाद शांत कराने गई पुलिस पर एक पक्ष ने हमला कर दिया. भीड़ ने सिपाही को बंधक बनाकर लाठी–डंडों से बेरहमी से पीटा. सिर में गंभीर चोट आने पर सिपाही को सीएचसी कुरारा से जिला अस्पताल और फिर कानपुर रेफर कर दिया गया है. वहीं, दरोगा की कार की हल्की टक्कर में आरोपी पक्ष के दो युवक भी घायल हुए हैं. घटना की सूचना पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी है.

एसपी दीक्षा शर्मा ने बताया, उमराहट गांव के चौकीदार फूल सिंह निषाद के बेटे और पड़ोस में रहने वाले लाखन निषाद के बेटों के बीच नशेबाजी को लेकर विवाद हुआ था. विवाद के दौरान एक पक्ष के लोगों ने चौकीदार की पत्नी से मारपीट की. शिकायत पर मनकी पुलिस चौकी के सिपाही आशीष मौर्य गांव पहुंचे थे.

सिपाही को घेरकर पकड़ा : जांच के दौरान आरोपी पक्ष के एक युवक ने नशे की हालत में बेहोशी का नाटक किया, जिसके बाद उसके परिजन आक्रोशित हो उठे और सिपाही को घेरकर पकड़ लिया, उसे रस्सी से बांध दिया और लाठी-डंडों से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. साथ आए चौकीदार ने किसी तरह भागकर चौकी इंचार्ज को सूचना दी.

दरोगा की गाड़ी की चपेट में आए दो युवक : चौकी इंचार्ज राजेंद्र प्रसाद कार से गांव पहुंचे, तो आरोपी पक्ष के लोगों ने उन्हें भी घेरने का प्रयास किया. भीड़ से बचते हुए उन्होंने कार आगे बढ़ाई, इसी दौरान योगेश और मुकेश नाम के दो युवक कार की हल्की चपेट में आ गए. दोनों की स्थिति सामान्य है और उनका उपचार जिला अस्पताल में किया जा रहा है. सिपाही की हालत बिगड़ने पर उसे रात में ही कानपुर रेफर कर दिया गया. पुलिस अधिकारियों ने देर रात गांव पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और दोनों पक्षों से जानकारी जुटाई.

नशे में थे लोग : अपर पुलिस अधीक्षक मनोज गुप्ता ने बताया कि उमराहट गांव में दो पक्षों के बीच विवाद की शिकायत पर पुलिस टीम पहुंची थी. जांच के दौरान आरोपी पक्ष के कुछ लोगों ने सिपाही के साथ बदसलूकी की और हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हुआ है. उन्होंने कहा कि आरोपी पक्ष के कुछ लोग नशे में थे. दरोगा पर गाड़ी चढ़ाने का आरोप सही नहीं है. भीड़ से बचते हुए वाहन हल्का छू गया था. दूसरे पक्ष का एक व्यक्ति भी नशे में था, उसकी चोटें गंभीर नहीं हैं. सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

थाना प्रभारी कुरारा रामाश्रय सरोज ने बताया कि गांव में चौकीदार के परिवार का पड़ोसियों से विवाद हुआ था. अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है और न ही मुकदमा दर्ज हुआ है. दोनों पक्षों के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

संपादक की पसंद

