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बहरोड़ : गांव में छह माह से पानी की समस्या, गुस्साए ग्रामीणों ने किया हाइवे जाम, जानिए गांव से भाजपा विधायक का नाता

गुस्साए ग्रामीणों ने जाम लगाया तो उनकी कुछ वाहन चालकों से कहासुनी हो गई. कहासुनी देखते ही देखते झड़प में बदल गई.

Villagers clashed with motorists during a traffic jam on the highway.
हाइवे पर जाम के दौरान ग्रामीणों की वाहन चालकों से हुई झड़प (ETV bharat Kotputli-Behror)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 25, 2026 at 8:52 PM IST

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कोटपूतली-बहरोड़: जिले के बानसूर से भाजपा विधायक देवी सिंह शेखावत के गांव ज्ञानपुरा में शनिवार दोपहर पानी को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट गया. महिलाएं मटकी लेकर बीच रोड बैठ गई और पानी की मांग करने लगी. ग्रामीणों ने स्टेट हाइवे जाम कर दिया. करीब दो घंटे यातायात बाधित रहा. ग्रामीणों का कहना था कि 6 महीने से पानी की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है.

ग्रामीण अनिल ने बताया कि ज्ञानपुरा गांव में करीब छह माह से पानी की गंभीर समस्या है. कई बार संबंधित विभाग और विधायक शेखावत को शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो पाया. गर्मी बढ़ने के साथ हालात और खराब हो गए हैं, इससे ग्रामीणों में रोष है. गुस्साए ग्रामीणों ने जाम लगाया तो उनकी कुछ वाहन चालकों से कहासुनी हो गई. कहासुनी देखते ही देखते झड़प में बदल गई. हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर स्थिति को संभाला, लेकिन कुछ समय के लिए माहौल तनावपूर्ण बना रहा.

बहरोड़ में हाइवे जाम पर कहासुनी और झड़प (ETV Bharat Behror)

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घटना की सूचना मिलते ही नारायणपुर पुलिस और जलदाय विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने ग्रामीणों से समझाइश कर जाम खुलवाया. जलदाय विभाग की जेईएन सुशीला सैनी ने बताया कि कई दिन से पेयजल लाइन में लीकेज की समस्या थी, जिसकी लगातार जांच कर रहे थे. लीकेज का स्थान चिह्नित कर लिया और मरम्मत कार्य जल्द पूरा कर पानी की सप्लाई बहाल कर दी जाएगी. उधर, ग्रामीणों ने चेताया कि यदि समस्या का जल्द स्थायी समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन करेंगे, हालांकि प्रशासन ने आश्वासन दिया कि जल्द समस्या दूर कर देंगे.

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ANGRY PEOPLE BLOCK ROAD IN BEHROR
BANSUR MLA DEVI SINGH SHEKHAWAT
TRAFFIC DISRUPTED FOR TWO HOURS
6 महीने से पानी की समस्या
HIGHWAY BLOCKED OVER WATER SHORTAGE

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