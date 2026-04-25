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बहरोड़ : गांव में छह माह से पानी की समस्या, गुस्साए ग्रामीणों ने किया हाइवे जाम, जानिए गांव से भाजपा विधायक का नाता

हाइवे पर जाम के दौरान ग्रामीणों की वाहन चालकों से हुई झड़प ( ETV bharat Kotputli-Behror )