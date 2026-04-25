बहरोड़ : गांव में छह माह से पानी की समस्या, गुस्साए ग्रामीणों ने किया हाइवे जाम, जानिए गांव से भाजपा विधायक का नाता
गुस्साए ग्रामीणों ने जाम लगाया तो उनकी कुछ वाहन चालकों से कहासुनी हो गई. कहासुनी देखते ही देखते झड़प में बदल गई.
Published : April 25, 2026 at 8:52 PM IST
कोटपूतली-बहरोड़: जिले के बानसूर से भाजपा विधायक देवी सिंह शेखावत के गांव ज्ञानपुरा में शनिवार दोपहर पानी को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट गया. महिलाएं मटकी लेकर बीच रोड बैठ गई और पानी की मांग करने लगी. ग्रामीणों ने स्टेट हाइवे जाम कर दिया. करीब दो घंटे यातायात बाधित रहा. ग्रामीणों का कहना था कि 6 महीने से पानी की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है.
ग्रामीण अनिल ने बताया कि ज्ञानपुरा गांव में करीब छह माह से पानी की गंभीर समस्या है. कई बार संबंधित विभाग और विधायक शेखावत को शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो पाया. गर्मी बढ़ने के साथ हालात और खराब हो गए हैं, इससे ग्रामीणों में रोष है. गुस्साए ग्रामीणों ने जाम लगाया तो उनकी कुछ वाहन चालकों से कहासुनी हो गई. कहासुनी देखते ही देखते झड़प में बदल गई. हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर स्थिति को संभाला, लेकिन कुछ समय के लिए माहौल तनावपूर्ण बना रहा.
पढ़ें:जैसलमेर में हेलीबोर्न सर्वे: पोकरण में जलसंकट के स्थायी हल की उम्मीद जगी, स्रोतों के साथ पुनर्भरण क्षेत्र की पहचान
घटना की सूचना मिलते ही नारायणपुर पुलिस और जलदाय विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने ग्रामीणों से समझाइश कर जाम खुलवाया. जलदाय विभाग की जेईएन सुशीला सैनी ने बताया कि कई दिन से पेयजल लाइन में लीकेज की समस्या थी, जिसकी लगातार जांच कर रहे थे. लीकेज का स्थान चिह्नित कर लिया और मरम्मत कार्य जल्द पूरा कर पानी की सप्लाई बहाल कर दी जाएगी. उधर, ग्रामीणों ने चेताया कि यदि समस्या का जल्द स्थायी समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन करेंगे, हालांकि प्रशासन ने आश्वासन दिया कि जल्द समस्या दूर कर देंगे.
पढ़ें: पानी की परेशानी को लेकर ग्रामीणों के साथ भाजपा की प्रधान चढ़ी टंकी पर, तब जागा प्रशासन