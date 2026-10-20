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गुरुग्राम में जमीन विवाद में कोर्ट मार्शल फौजी ने की थी भाभी की हत्या, पुलिस ने किया खुलासा

गुरुग्रामः राष्ट्रपति के गोद लिए गांव दोहला में टीचर की पत्नी की हत्या करने के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. महिला की हत्या उसके चचेरे देवर ने अपने दो साथियों के साथ की थी. हत्या के पीछे जमीन का विवाद सामने आया है जहां आरोपी जमीन को बेचना चाहता था, लेकिन उसकी भाभी नीतू इस जमीन को बेचने के हक में नहीं थी.

एक साल पहले भी हुआ था झगड़ाः जमीन बेचने को लेकर उनके बीच काफी वर्षों से विवाद चला आ रहा था और एक साल पहले उनके बीच झगड़ा भी हुआ था. इसके बाद से ही आरोपी ने अपनी भाभी को रास्ते से हटाने की योजना बनाई और अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया. वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए थे. हत्या से गुस्साए परिजनों ने सोहना-गुड़गांव रोड भी जाम कर दिया था.

अपराध शाखा की पांच टीमों के हवाले था जांचः ऐसे में पुलिस पर आरोपियों की गिरफ्तारी का अत्याधिक दबाव होने के कारण मामले की जांच में अपराध शाखा की पांच टीमों को लगाया गया था जिसके सोहना अपराध शाखा ने मुख्य आरोपी मृतका के देवर संदीप को गिरफ्तार किया जिससे पूछताछ के बाद अपराध शाखा की टीमों को रुड़की भेजा गया जहां से वारदात में शामिल दो अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.

8 कनाल पारिवारिक जमीन बेचना चाहता था संदीपः आरोपी संदीप से पूछताछ में सामने आया कि वह आर्मी में था, लेकिन उसका कोर्ट मार्शल हो गया. करीब 8 कनाल पारिवारिक जमीन को वह बेचना चाहता था. इसके लिए उसने अपने चचेरे भाई को मना लिया था, लेकिन उसकी भाभी नीतू नहीं मान रही थी. ऐसे में उनकी जमीन नहीं बिक पा रही थी. इसको लेकर उसका करीब एक साल पहले झगड़ा भी हुआ था. इस झगड़े के बाद उसने अपनी भाभी को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर पूरी वारदात को अंजाम देने के लिए रेकी करनी शुरू कर दी.

गला दबाकर हत्याः उसे पता था कि उसका भाई प्राइवेट स्कूल में टीचर है और वह अपने साथ बच्चों को भी स्कूल ले जाता है. इस दौरान उसकी भाभी घर पर अकेली होती है. इसी का फायदा उठाकर उसने पूरी वारदात को अंजाम देने का प्लान बनाया. वारदात के दिन वह अपने दो दोस्तों के अविनाश और अनुज के साथ अपने चचेरे भाई के घर सुबह 9 बजे गया था, लेकिन उस वक्त उसकी भाभी नीतू फोन पर बात कर रही थी. ऐसे में वह वापस आ गया. करीब एक घंटे बाद वह अपने दोस्त के साथ दोबारा घर पर गया. गेट खुला होने के कारण वह घर में घुस गया ओर अपनी भाभी की गला दबाकर हत्या कर दी. इसके साथ ही उसके हाथ-पैर व मुंह पर टेप लगाकर घर में रखे गहने व नकदी भी लूट ली. वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए थे.

आरोपी संदीप को पुलिस ने रिमांड पर लियाः एसीपी क्राइम-1 नवीन शर्मा ने बताया कि "मामले की जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी अनुज राणा भी फौज में था जिसके कारण उसकी आरोपी संदीप से दोस्ती हो गई थी. फौज की नौकरी खत्म होने के बाद अनुज जोमेटो में डिलीवरी बॉय का काम कर रहा था. इसी दौरान उसकी पहचान अविनाश से हुई थी. वह भी डिलवरी बॉय है. तीनों ने मिलकर पूरी वारदात को अंजाम देने का प्लान बनाया और वारदात को अंजाम दिया गया. फिलहाल आरोपी संदीप को अदालत में पेश कर चार दिन के रिमांड पर लिया गया है. वहीं, मामले में अविनाश और अनुज को गिरफ्तार कर पुलिस रुड़की से गुड़गांव लाई है. इन्हें भी अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा. आरोपियों से वारदात में प्रयुक्त बाइक व टेप सहित अन्य सामान की बरामदगी की जानी है."