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सरकारी स्कूल में 'गुरुजी' का टोटा, अब छात्र ही बने शिक्षक 17 पद डेढ़ साल से खाली

डूंगरपुर के इस सरकारी स्कूल में डेढ़ साल पहले सभी पद भरे हुए थे, लेकिन शिक्षकों के प्रमोशन के बाद 17 पद खाली हो गए.

Shortage Of Teachers In Dungarpur
छोटे बच्चों को पढ़ाती बालिका (ETV Bharat Dungarpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 8, 2026 at 1:19 PM IST

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डूंगरपुर: सरकारी स्कूल में 'गुरुजी' का टोटा है तो छात्र ही शिक्षक बन गए हैं. यह तस्वीर है डूंगरपुर जिले के बोखला पाल स्थित चंदूलाल गुप्ता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की. यहां 33 शिक्षकों के स्वीकृत पदों में से 17 पिछले डेढ़ साल से खाली हैं. हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, राजनीतिक विज्ञान जैसे प्रमुख विषयों में शिक्षक नहीं हैं. विभाग ने 5 नए शिक्षकों की नियुक्ति तो की, लेकिन उन्होंने जॉइनिंग नहीं ली. अब बड़ी कक्षाओं के छात्र ही छोटी कक्षाओं में पढ़ाने को मजबूर हैं.

स्कूल में 600 से अधिक विद्यार्थियों का नामांकन है. यहां वर्तमान में केवल 16 शिक्षक ही कार्यरत हैं, जिससे विषयवार पढ़ाई पूरी तरह प्रभावित हो रही है. स्कूल में हिंदी विषय के 3 पद, राजनीतिक विज्ञान के 2 पद, भौतिकी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत के 1-1 पद लंबे समय से खाली हैं. इसके अलावा लाइब्रेरियन, उप-प्रधानाचार्य, अतिरिक्त एवं सहायक प्रशासनिक अधिकारी, जमादार और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद भी रिक्त पड़े हैं. शिक्षकों की कमी के चलते बड़ी कक्षाओं के छात्र-छात्राएं स्वयं शिक्षक बनकर छोटी कक्षाओं में पढ़ाई करवा रहे हैं.

पढें: 11 हजार 776 शिक्षकों के प्रमोशन के बाद भी 16 हजार से ज्यादा व्याख्याता पद रिक्त, छात्रों को नहीं मिला फायदा

प्रमोशन लेकर चले गए शिक्षक: बोखलापाल पंचायत के प्रशासक राजकुमार डोडा व ग्रामीण मिथुन डोडा ने बताया कि डेढ़ साल पहले यहां सभी 33 पद भरे हुए थे, लेकिन शिक्षकों के प्रमोशन और अन्य जगहों पर पदस्थापन के बाद 17 पद खाली हो गए. विभाग ने 5 नए व्याख्याताओं की नियुक्ति तो की, लेकिन अधिकांश ने अब तक जॉइनिंग नहीं दी. रिक्त पदों को भरने के लिए शिक्षा विभाग से लेकर जिला कलेक्टर तक को कई बार ज्ञापन सौंपे जा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. परिणामस्वरूप, छात्र स्वयं ब्लैकबोर्ड पर चॉक थामने को मजबूर हैं.

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