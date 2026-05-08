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सरकारी स्कूल में 'गुरुजी' का टोटा, अब छात्र ही बने शिक्षक 17 पद डेढ़ साल से खाली

डूंगरपुर: सरकारी स्कूल में 'गुरुजी' का टोटा है तो छात्र ही शिक्षक बन गए हैं. यह तस्वीर है डूंगरपुर जिले के बोखला पाल स्थित चंदूलाल गुप्ता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की. यहां 33 शिक्षकों के स्वीकृत पदों में से 17 पिछले डेढ़ साल से खाली हैं. हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, राजनीतिक विज्ञान जैसे प्रमुख विषयों में शिक्षक नहीं हैं. विभाग ने 5 नए शिक्षकों की नियुक्ति तो की, लेकिन उन्होंने जॉइनिंग नहीं ली. अब बड़ी कक्षाओं के छात्र ही छोटी कक्षाओं में पढ़ाने को मजबूर हैं.

स्कूल में 600 से अधिक विद्यार्थियों का नामांकन है. यहां वर्तमान में केवल 16 शिक्षक ही कार्यरत हैं, जिससे विषयवार पढ़ाई पूरी तरह प्रभावित हो रही है. स्कूल में हिंदी विषय के 3 पद, राजनीतिक विज्ञान के 2 पद, भौतिकी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत के 1-1 पद लंबे समय से खाली हैं. इसके अलावा लाइब्रेरियन, उप-प्रधानाचार्य, अतिरिक्त एवं सहायक प्रशासनिक अधिकारी, जमादार और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद भी रिक्त पड़े हैं. शिक्षकों की कमी के चलते बड़ी कक्षाओं के छात्र-छात्राएं स्वयं शिक्षक बनकर छोटी कक्षाओं में पढ़ाई करवा रहे हैं.