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गोरखपुर में सांसद चंद्रशेखर बोले- स्पेन नाम से स्थितियां नहीं बदलतीं, सीएम योगी से सवाल- यूपी से माफिया गायब तो दिनदहाड़े हत्याएं कैसे?

चंद्रशेखर आजाद ने योगी सरकार और सांसद रवि किशन पर निशाना साधा. उन्होंने गोरखपुर एम्स की व्यवस्थाओं और शहर की सड़कों पर सवाल उठाए.

सांसद चंद्रशेखर ने व्यवस्थाओं पर उठाए सवाल.
सांसद चंद्रशेखर ने व्यवस्थाओं पर उठाए सवाल. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 1, 2026 at 3:32 PM IST

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गोरखपुर : आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद मंगलवार को गोरखपुर पहुंचे. उन्होंने प्रदेश सरकार और स्थानीय व्यवस्थाओं पर जमकर निशाना साधा. सांसद चंद्रशेखर ने कहा, मैं स्वयं को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं. पहले सिर्फ नेपाल ही ऐसा देश था, जहां बिना पासपोर्ट के जा सकते हैं, लेकिन अब गोरखपुर को यहां के सांसद नें “स्पेन” बना दिया गया है, जहां बिना पासपोर्ट के आ-जा सकते हैं.

उन्होंने कहा, अंकित बालियान की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई. भले ही पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया हो और दो का एनकाउंटर हुआ हो, लेकिन यह घटना प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है. एनकाउंटर से न्याय पूरा नहीं होता, क्योंकि इससे पीड़ित को वापस नहीं लाया जा सकता. यह स्थिति दर्शाती है कि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं. चंद्रशेखर रावण ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सवाल किया कि अगर प्रदेश से माफिया गायब हो गए हैं तो फिर दिनदहाड़े गोलियां कैसी चल रही हैं, वह भी एक दो नहीं 18 राउंड.

उन्होंने कहा, गोरखपुर एयरपोर्ट से सीधे शहर में आया और व्यवस्थाओं को करीब से देखा. एम्स गोरखपुर का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि यह एक प्रतिष्ठित संस्थान है, जिसमें छह गेट हैं, लेकिन आमतौर पर केवल एक ही गेट खुला रहता है. इसी अव्यवस्था के कारण कुछ दिन पहले एक व्यक्ति की मौत हो गई, जो बेहद चिंताजनक है.

उन्होंने कहा, नाम बदलना इस सरकार की आदत बन चुकी है. गोरखपुर का नाम भले ही “स्पेन” रख दिया जाए, लेकिन जमीनी हकीकत नहीं बदली है. शहर में गंदगी, जलजमाव और बदहाल सफाई व्यवस्था आज भी लोगों की बड़ी समस्या बनी हुई है. उन्होंने कहा कि आरोप-प्रत्यारोप से कोई मतलब नहीं है. उनकी प्राथमिक चिंता प्रदेश के बेरोजगार युवाओं, छात्रों और लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों को लेकर है.

उन्होंने कहा कि अब स्कूलों की वास्तविक स्थिति दिखाने पर भी रोक लगाई जा रही है, जो शिक्षा व्यवस्था की गिरती स्थिति को छिपाने का प्रयास है. उन्होंने “Gen Z मूवमेंट” का जिक्र करते हुए कहा कि जिस तरह आज इस आंदोलन की चर्चा हो रही है, उसी दिशा में उनकी टीम पिछले 10 वर्षों से काम कर रही है. भीम आर्मी द्वारा शुरू की गई पाठशालाएं इसका उदाहरण हैं, जिसने शिक्षा के क्षेत्र में एक नई पहल की.

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