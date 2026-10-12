गोरखपुर में सीएम योगी बोले- किसानों का श्राप ले डूबा सपा को, यह जाति के नाम पर समाज को बांटते हैं
सीएम योगी ने गोरखपुर में प्रभावित किसानों को डीबीटी के माध्यम से 493 करोड़ रुपये की सहायता राशि प्रदान की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 3:57 PM IST
गोरखपुर : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गोरखपुर में बाढ़, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि एवं चक्रवात से प्रभावित कृषकों को कृषि निवेश अनुदान राशि के रूप में डीबीटी के माध्यम से 493 करोड़ रुपये की सहायता राशि प्रदान की. मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले एक सप्ताह में प्रदेश में बड़े पैमाने पर फसल को नुकसान पहुंचा है. कई स्थानों पर जनहानि और पशुहानि भी हुई है.
डबल इंजन की सरकार ने मात्र 8 से 10 दिन के अंदर अपने अन्नदाता किसानों को फसल, मकान और पशुधन की क्षति का मुआवजा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है. मुख्यमंत्री ने 2017 से पहले की सपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि तब बिजली नहीं आती थी, लेकिन बिल आता था. अब स्थिति बदल गई है. अब अन्नदाता किसान का बिल नहीं आता, बल्कि बिजली आती है. किसानों का श्राप समाजवादी पार्टी को ले डूबा.
वर्ष 2014 में हुदहुद चक्रवात के समय ₹3,200 करोड़ में से ₹800 करोड़ ही किसान को मिल पाया था, शेष सपाई हजम कर गए थे। यही किसानों का श्राप, आज इनको ले डूबा है... https://t.co/N12TBtwbEF— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) October 12, 2026
सपा वाले मगरमच्छ जैसे : सीएम ने कहा, समाजवादी पार्टी अगर यह उपदेश दे कि उसकी सरकार आने पर अमन-चैन आएगा, शांति मिलेगी, सुरक्षा होगी, तो यह वैसे ही है, जैसे कोई मगरमच्छ तट पर आकर उपदेश दे रहा है कि अब मैंने शिकार करना बंद कर दिया है. समाजवादी पार्टी के लोग नंबर-1 के धोखेबाज और झूठे हैं. जिन्होंने श्री राम मंदिर के विरोध में पैरवी की, रामभक्तों पर गोलियां चलवाईं, वे आज कालनेमि की तरह राम-नाम जपने का काम कर रहे हैं. समाजवादी पार्टी और शिक्षा, ये नदी के दो छोर हैं, जो कभी मिलते नहीं हैं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश के 9,18,091 कृषकों के खातों में 493 करोड़ रुपये सीधे भेजे जा रहे हैं. यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अन्नदाता किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए सरकार के प्रयासों का हिस्सा है. इस वर्ष केवल बरसात के दौरान ही अब तक प्रदेश के आपदा प्रभावित किसानों और नागरिकों को लगभग 1,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जा चुके हैं.
बाढ़/अतिवृष्टि/ओलावृष्टि एवं चक्रवात के कारण हुई फसल क्षति, पशु हानि व मकान क्षति से प्रभावित प्रदेश के 9 लाख से अधिक अन्नदाता किसानों के खाते में राज्य आपदा मोचक निधि के तहत आज गोरखपुर से डीबीटी के माध्यम से ₹493 करोड़ की मुआवजा राशि अंतरित की। प्राकृतिक आपदाओं के कारण जनहानि होने पर मृतक के आश्रित को ₹4 लाख की सहायता उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार हर प्रभावित परिवार के साथ खड़ी है। उन्हें हर प्रकार का सहयोग देने के लिए हम पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं।— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) October 12, 2026
पीड़ितों को दी गई अतिरिक्त सहायता : सीएम ने कहा कि अतिवृष्टि, चक्रवात और बाढ़ से जिन लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1.20 लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराई गई है. यह राशि 493 करोड़ रुपये की फसल क्षति सहायता में शामिल नहीं है, बल्कि अलग से दी जा रही है. कोई जनहानि होती है, तो संबंधित परिवार को 24 घंटे के अंदर चार लाख रुपये की सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं.
सीएम ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय राजीव गांधी ने स्वयं कहा था कि सरकार 100 रुपये भेजती है, लेकिन जमीन पर पहुंचते-पहुंचते केवल 15 रुपये बचते हैं. कांग्रेस व सपा के लोग बीच में ही पैसा खा जाते थे. अब प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री द्वारा दी जाने वाली सहायता सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचती है. बीच में कोई बिचौलिया सेंधमारी नहीं कर सकता.
हुदहुद चक्रवात का पैसा किसानों तक नहीं पहुंचा : मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में हुदहुद चक्रवात के दौरान फसल को भारी नुकसान हुआ था. भारत सरकार ने उस समय 3,200 करोड़ रुपये भेजे थे, लेकिन किसानों तक केवल 800 करोड़ रुपये ही पहुंच पाए. शेष राशि किसानों तक नहीं पहुंची. 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने हुदहुद चक्रवात में किसानों को मिली सहायता की स्थिति की जांच कराई तो पता चला कि पूरा पैसा किसानों तक पहुंचा ही नहीं था.
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने आपदा से बचाव के लिए अर्ली वार्निंग वेदर सिस्टम विकसित करने पर भी काम किया है. पहले आकाशीय बिजली गिरने से बड़ी संख्या में जनहानि होती थी. अब कई जनपदों में अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाए गए हैं, जो संभावित आकाशीय बिजली की जानकारी पहले ही उपलब्ध कराते हैं. एसएमएस और मोबाइल फोन के माध्यम से लोगों को अलर्ट भेजा जाता है. सीएम योगी ने बताया कि वर्तमान सहायता राशि से पहले भी बाढ़, चक्रवात और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों के लिए 169 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं.
किसानों को मिलेगा अच्छा दाम : सीएम ने कहा कि जहां बारिश नहीं हुई है, वहां धान खरीद के क्रय केंद्र शुरू हो रहे हैं. जिन जनपदों में अतिवृष्टि के कारण बड़े पैमाने पर जलभराव हुआ है, वहां 15 अक्टूबर से धान के साथ ज्वार, बाजरा और मक्का जैसे मोटे अनाज के क्रय केंद्र शुरू किए जाएंगे. किसानों को अच्छा दाम दिया जाएगा और मंडी तथा क्रय केंद्रों पर किसान अपनी उपज उपलब्ध करा सकते हैं.
कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि योगी सरकार ने किसानों के लिए खजाना खोल दिया है. खुद को धरतीपुत्र और किसानपुत्र कहने वाली पिछली सरकारों ने किसानों के लिए अपेक्षित काम नहीं किया, जबकि योगी सरकार ने उनके मुकाबले तीन गुना से अधिक राशि खर्च की है. सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि 2017 में सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट में 86 लाख किसानों के 36 हजार करोड़ रुपए के कर्ज माफ करने का निर्णय लिया गया. मायावती की सरकार ने किसानों पर 10,207 करोड़ रुपए और अखिलेश यादव सरकार ने करीब 12 हजार करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि योगी सरकार अब तक किसानों पर 69,163 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है.
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