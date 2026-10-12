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गोरखपुर में सीएम योगी बोले- किसानों का श्राप ले डूबा सपा को, यह जाति के नाम पर समाज को बांटते हैं

सीएम योगी ने प्रभावित किसानों को बांटे चेक. ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गोरखपुर में बाढ़, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि एवं चक्रवात से प्रभावित कृषकों को कृषि निवेश अनुदान राशि के रूप में डीबीटी के माध्यम से 493 करोड़ रुपये की सहायता राशि प्रदान की. मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले एक सप्ताह में प्रदेश में बड़े पैमाने पर फसल को नुकसान पहुंचा है. कई स्थानों पर जनहानि और पशुहानि भी हुई है.

डबल इंजन की सरकार ने मात्र 8 से 10 दिन के अंदर अपने अन्नदाता किसानों को फसल, मकान और पशुधन की क्षति का मुआवजा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है. मुख्यमंत्री ने 2017 से पहले की सपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि तब बिजली नहीं आती थी, लेकिन बिल आता था. अब स्थिति बदल गई है. अब अन्नदाता किसान का बिल नहीं आता, बल्कि बिजली आती है. किसानों का श्राप समाजवादी पार्टी को ले डूबा.

सपा वाले मगरमच्छ जैसे : सीएम ने कहा, समाजवादी पार्टी अगर यह उपदेश दे कि उसकी सरकार आने पर अमन-चैन आएगा, शांति मिलेगी, सुरक्षा होगी, तो यह वैसे ही है, जैसे कोई मगरमच्छ तट पर आकर उपदेश दे रहा है कि अब मैंने शिकार करना बंद कर दिया है. समाजवादी पार्टी के लोग नंबर-1 के धोखेबाज और झूठे हैं. जिन्होंने श्री राम मंदिर के विरोध में पैरवी की, रामभक्तों पर गोलियां चलवाईं, वे आज कालनेमि की तरह राम-नाम जपने का काम कर रहे हैं. समाजवादी पार्टी और शिक्षा, ये नदी के दो छोर हैं, जो कभी मिलते नहीं हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश के 9,18,091 कृषकों के खातों में 493 करोड़ रुपये सीधे भेजे जा रहे हैं. यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अन्नदाता किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए सरकार के प्रयासों का हिस्सा है. इस वर्ष केवल बरसात के दौरान ही अब तक प्रदेश के आपदा प्रभावित किसानों और नागरिकों को लगभग 1,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जा चुके हैं. पीड़ितों को दी गई अतिरिक्त सहायता : सीएम ने कहा कि अतिवृष्टि, चक्रवात और बाढ़ से जिन लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1.20 लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराई गई है. यह राशि 493 करोड़ रुपये की फसल क्षति सहायता में शामिल नहीं है, बल्कि अलग से दी जा रही है. कोई जनहानि होती है, तो संबंधित परिवार को 24 घंटे के अंदर चार लाख रुपये की सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं. सीएम ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय राजीव गांधी ने स्वयं कहा था कि सरकार 100 रुपये भेजती है, लेकिन जमीन पर पहुंचते-पहुंचते केवल 15 रुपये बचते हैं. कांग्रेस व सपा के लोग बीच में ही पैसा खा जाते थे. अब प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री द्वारा दी जाने वाली सहायता सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचती है. बीच में कोई बिचौलिया सेंधमारी नहीं कर सकता.