गोरखपुर में सीएम योगी बोले- राम भक्तों के खून से सना है सपा का इतिहास, कांग्रेस ने राम को काल्पनिक बताया
सीएम योगी ने भटहट-बांसस्थान फोरलेन सड़क सहित करीब 758 करोड़ रुपये की 24 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 11, 2026 at 10:11 PM IST
गोरखपुर : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को गोरखपुर पहुंचे. भटहट-बांसस्थान फोरलेन सड़क सहित करीब 758 करोड़ रुपये की 24 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की राजनीति पर जोरदार हमला करते हुए कहा, जब भी मौका मिला कांग्रेस और सपा ने भारतीय मानबिंदुओं पर कुठाराघात किया है.
सीएम योगी ने कहा, सपा का इतिहास रामभक्तों के खून से सना है और कांग्रेस की जब केंद्र में सरकार थी तब उसने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर भगवान श्रीराम को मिथक और काल्पनिक साबित करने का कुत्सित प्रयास किया. कांग्रेस और सपा जाति के नाम पर समाज को बांटने की साजिश रचकर विकास प्रक्रिया को बाधित करती हैं, इनसे आमजन को सतर्क रहना होगा.
समाजवादी पार्टी का इतिहास रामभक्तों के खून से सना हुआ है।— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) July 11, 2026
इन्होंने सदैव भारत की विरासत और आस्था को अपमानित किया है... pic.twitter.com/IzvLOOuCde
बांसस्थान में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता है. समाज को जाति और वर्ग के नाम पर बांटने की साजिश विकास प्रक्रिया में बाधक बनती है. यही कार्य कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकारें करती थीं, इसलिए उनसे विकास नहीं होता था. इन पार्टियों की सरकार में विकास की बजाय हिंदुओं का अपमान होता था.
सीएम योगी ने कहा, कांग्रेस शुरुआत से ही हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करती रही है. भगवान सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जब तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद को बुलाया गया, तब भी इसका विरोध कांग्रेस ने ही किया था. कांग्रेस के साथ सपा को भी कटघरे में खड़ा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, सपा के बारे में तो कहना ही क्या, सपा का इतिहास रामभक्तों के खून से सना है.
जितनी अच्छी कनेक्टिविटी होगी, उतनी ही तेज प्रगति होगी और सबके जीवन में समृद्धि भी आएगी।— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) July 11, 2026
आज शिवावतारी महायोगी गुरु श्री गोरखनाथ जी की तपोभूमि जनपद गोरखपुर में भटहट-बांसस्थान मार्ग सहित पिपराइच विधान सभा क्षेत्र में ₹757 करोड़ से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का… pic.twitter.com/1u9dDJAL9k
मुख्यमंत्री ने कहा, कांग्रेस और सपा की सरकारों ने भारत की आस्था को अपमानित किया है. उनकी सरकारों में दंगे होते थे, पर्व-त्योहार प्रतिबंधित किए जाते थे. कांवड़ यात्रा रोकी जाती थी. आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भाजपा की डबल इंजन सरकार विरासत के संरक्षण और विकास के विजन के साथ आगे बढ़ रही है, तो इसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पचा नहीं पा रही हैं.
मुख्यमंत्री ने कहा, जितनी अच्छी कनेक्टिविटी होगी, विकास की स्पीड उतनी ही तेज होगी. जब प्रगति तेजी से होगी तो व्यक्ति, समाज और देश की समृद्धि होगी. समृद्धि से ही खुशहाली आएगी. पिपराइच विधानसभा क्षेत्र के पिछड़े हिस्से में गिने जाने वाले बांसस्थान को फोरलेन कनेक्टिविटी से जोड़े जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि अब इस क्षेत्र के लोगों के मन में कोई दुविधा नहीं है. यहां हर चेहरे पर खुशहाली दिख रही है.
जनसभा को संबोधित करने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांसस्थान स्थित वामंत माता मंदिर में दर्शन पूजन किया. उन्होंने माता की आराधना कर लोक मंगल और प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि की प्रार्थना की.
यह भी पढ़ें : कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता का सवाल- राम मंदिर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी? अभय दुबे बोले- खुलासा हुआ तो सभी जेल जाएंगे