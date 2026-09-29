गोरखपुर में सीएम योगी बोले- राम द्रोहियों को बर्दाश्त नहीं हो रहा अयोध्या का वैभव, कालनेमियों से सावधान रहना होगा
सीएम ने कहा, सभी सनातनियों को इसके लिए सतर्क और जागरूक रहना होगा. ये रामद्रोही व सनातनद्रोही आज के दौर के कालनेमि हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 29, 2026 at 6:37 PM IST
गोरखपुर : ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ महाराज की 57वीं पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धाजंलि सभा में सीएम योगी शामिल हुए. उन्होंने कहा- 1949 में अयोध्या स्थित श्री रामजन्मभूमि पर रामलला का प्रकटीकरण श्रीराम मंदिर निर्माण के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव सिद्ध हुआ. आज जब अयोध्या स्थित भगवान श्रीराम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बन गया है, तो रामद्रोहियों को अयोध्या का वैभव बर्दाश्त नहीं हो रहा है.
उन्होंने कहा, सभी रामभक्तों, सनातन धर्मावलंबियों को आज के कालनेमियों से सावधान रहना होगा. हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, इसमें किसी को किसी प्रकार का भ्रम या संशय नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा कि अयोध्या में भव्य मंदिर, काशी में बाबा विश्वनाथ का भव्य धाम, विंध्याचल में मां विंध्यवासिनी धाम का वैभव, प्रयागराज के दिव्य कुंभ और वृंदावन के वैष्णव कुंभ को देखकर सनातन से चिढ़ने वाले दुष्प्रचार करेंगे, भ्रम पैदा करेंगे.
सीएम ने कहा, सभी सनातनियों को इसके लिए सतर्क और जागरूक रहना होगा. ये रामद्रोही व सनातनद्रोही आज के दौर के कालनेमि हैं. रामायण कालखंड में जब रामभक्त हनुमान संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे तब कालनेमि ने छद्म रूप में उन्हें रोकने की कोशिश की थी. हनुमान जी ने उसे पहचान लिया था. वर्तमान दौर में भी रामभक्तों, सनातन धर्मावलंबियों को आज के कालनेमियों से सावधान रहना होगा.
किसी पंथ-जाति में भेदभाव नहीं करती गोरक्षपीठ : मुख्यमंत्री ने शैव परंपरा वाली गोरक्षपीठ को संपूर्ण सनातन के लिए समर्पित पीठ बताते हुए कहा कि यह किसी पंथ, संप्रदाय, व्यक्ति या जाति में कोई भेदभाव नहीं करती. किसी पंथ या संप्रदाय की विशिष्ट उपासना पद्धति हो सकती है, लेकिन सबका कल्याण वृहद सनातन धर्म में ही होता है. सनातन की किसी भी शाखा के व्यक्ति को गोरक्षपीठ में वही सम्मान मिलता है, जो उन्हें अपनी पावन परंपरा में मिलता होगा.
सीएम योगी ने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम को साकार करने के लिए सभी पंथों, संप्रदायों को एक भाव से, एक स्वर में, एक गति से, एक साथ आगे बढ़ना होगा. यदि 140 करोड़ भारतवासियों में एक साथ चलने का सामर्थ्य हो जाए तो दुनिया की कोई भी ताकत हमारे सामने ठहर नहीं पाएगी. लेकिन, अलग स्वर से बोलना व अलग गति से चलना, दुर्गति का कारण बनेगा.
दूरदर्शी होते हैं संतों-महापुरुषों के कार्य : मुख्यमंत्री ने कहा कि संतों व महापुरुषों को जानने और उनके बारे में पढ़ने से हमेशा नई प्रेरणा मिलती है. ये लोग केवल वर्तमान को नहीं जीते, बल्कि उनके कार्य दूरदर्शी होते हैं. 95 वर्ष पहले जब देश गुलाम था, साधन व संसाधनों का अभाव था, तब दिग्विजयनाथ जी ने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की. उन्होंने स्वदेश, स्वधर्म और स्वाभिमान के आदर्श महाराणा प्रताप के नाम पर शिक्षा के प्रकल्प का नामकरण किया.
यूपी में पहला राज्य विश्वविद्यालय गोरखपुर में बना और शिक्षा परिषद के दो कॉलेज देकर दिग्विजयनाथ जी महाराज ने उसकी नींव को सुदृढ़ करने का काम किया. उन्हें श्रेय लेने की कोई चाह नहीं थी. तब उन्होंने कहा था कि गोरक्षपीठ हिंदू और लोक कल्याण की पीठ है. इसकी संपत्ति लोकोपयोगी कार्य के लिए ही है.
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