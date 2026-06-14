गोरखपुर में सीएम योगी बोले- युवाओं को एआई, साइबर और स्पेस साइंस में दक्ष बनाएं, किसानों को आत्मनिर्भर करें
बैठक में दिग्विजय नाथ एल.टी. प्रशिक्षण महाविद्यालय का नया नाम दिग्विजय नाथ कॉलेज ऑफ टीचर्स एजुकेशन करने की औपचारिक घोषणा भी की गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 14, 2026 at 10:34 PM IST
गोरखपुर : मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ ने रविवार को गोरखनाथ मंदिर के सभाकक्ष में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की साधारण बैठक की. बैठक में दिग्विजय नाथ एल.टी. प्रशिक्षण महाविद्यालय का नया नाम दिग्विजय नाथ कॉलेज ऑफ टीचर्स एजुकेशन करने की औपचारिक घोषणा भी की गई.
बैठक में सीएम ने संस्थाध्यक्षों और शिक्षकों से आह्वान किया कि वे युवाओं को एआई, साइबर, स्पेस साइंस जैसे अत्याधुनिक विषयों में दक्ष बनाएं. उन्होंने कहा कि हमें वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों के लिए खुद को तैयार करना है. देश के जवान और किसान को सशक्त बनाकर ही स्वर्णिम भविष्य की नींव रखी जा सकती है. उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तेजी से काम करने की जरूरत बताई.
महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थाध्यक्षों से लेकर शिक्षकों, कर्मचारियों समेत सभी को जनता की खुशहाली में अपना योगदान सुनिश्चित करना होगा। यह तभी होगा जब हम अपने कैंपस की गतिविधियों को जनता की आवश्यकताओं से जोड़ें और उसके अनुरूप पाठ्यक्रम से लेकर शिक्षण-प्रशिक्षण तक की व्यवस्था… pic.twitter.com/kZcjUncrjg— Yogi Adityanath Office (@myogioffice) June 14, 2026
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संस्थाध्यक्षों, शिक्षकों और कर्मचारियों को खुद को समय के हिसाब से लगातार अपडेट करते रहना होगा. इसके लिए आगे चलने वाली प्रौद्योगिकी को अपनाना होगा. उन्होंने महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक में महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (इंजीनियरिंग कॉलेज) और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से आर्टिफिशयल इंटिलिजेंस (एआई), साइबर और स्पेस साइंस जैसे विषयों में युवाओं को प्रशिक्षित करने का निर्देश दिया.
सीएम ने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए. राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की संस्थाओं में इसके अनुरूप शिक्षण-प्रशिक्षण के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जाए. कैंपस में शिक्षा रोजगार परक होनी चाहिए, ताकि कैंपस से निकलने पर छात्र-छात्राओं को कहीं भटकना न पड़े.
मुख्यमंत्री ने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थाध्यक्षों को निर्देश दिया कि वे अपनी संस्थाओं और कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से क्षेत्रीय किसानों को प्रशिक्षण देकर अत्याधुनिक खेती से जोड़ें. सीएम ने कहा, नए पाठ्यक्रम युगानुकूल होने चाहिए, जिनसे छात्र-छात्राओं को बदलते दौर की चुनौतियों से मुकाबले के लिए खुद को तैयार करने में मदद मिले.
मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थाध्यक्षों से लेकर शिक्षकों, कर्मचारियों समेत सभी को जनता की खुशहाली में अपना योगदान सुनिश्चित करना होगा. उन्होंने कहा कि व्यक्ति के जीवन की भांति कोई संस्था भी सिर्फ औपचारिकता नहीं है. हर संस्था का एक सुस्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए. हर संस्थाध्यक्ष का यह दायित्व है कि वह अपनी टीम के साथ पूरे मनोयोग से और लीक से हटकर काम करें. लकीर का फकीर बनने की जगह हर संस्था को सामूहिक रूप से प्रयास करके स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और नवाचार करते हुए समयबद्धता और अनुशासन के साथ खुद की पहचान कायम करनी होगी.
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