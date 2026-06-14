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गोरखपुर में सीएम योगी बोले- युवाओं को एआई, साइबर और स्पेस साइंस में दक्ष बनाएं, किसानों को आत्मनिर्भर करें

सीएम योगी ने की बैठक. ( Photo Credit; CM Media cell )