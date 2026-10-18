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गोरखपुर में दुर्गा पंडालों की जांची गई सुरक्षा, अतिरिक्त फोर्स और पीएसी तैनात, बंगाल-बलरामपुर की घटना के बाद प्रशासन अलर्ट

पुलिस और जिला प्रशासन ने पंडालों का लिया जायजा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर : पश्चिम बंगाल के कोलकाता और उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में दुर्गा पूजा पंडालों में हुए हादसों के बाद गोरखपुर जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है. रविवार को जिले के विभिन्न दुर्गा पूजा पंडालों में सुरक्षा व्यवस्था जांची गई. एसपी सिटी और एडीएम सिटी के नेतृत्व में पुलिस, नगर निगम, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), विद्युत विभाग और अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने पंडालों का निरीक्षण कर आयोजकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

कोलकाता की घटना के बाद गोरखपुर जिला प्रशासन की टीम ने पुलिस के साथ पंडालों में सुरक्षा मानकों, बिजली की व्यवस्था, अग्निशमन के इंतजाम और श्रद्धालुओं के आवागमन की सुविधाओं की बिंदुवार जांच की गई. अधिकारियों ने आयोजकों को स्पष्ट निर्देश दिया कि सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि दर्शन-पूजन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो.