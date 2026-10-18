गोरखपुर में दुर्गा पंडालों की जांची गई सुरक्षा, अतिरिक्त फोर्स और पीएसी तैनात, बंगाल-बलरामपुर की घटना के बाद प्रशासन अलर्ट
आयोजकों को निर्देश दिया गया है कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही न बरती जाए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 7:26 PM IST
गोरखपुर : पश्चिम बंगाल के कोलकाता और उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में दुर्गा पूजा पंडालों में हुए हादसों के बाद गोरखपुर जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है. रविवार को जिले के विभिन्न दुर्गा पूजा पंडालों में सुरक्षा व्यवस्था जांची गई. एसपी सिटी और एडीएम सिटी के नेतृत्व में पुलिस, नगर निगम, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), विद्युत विभाग और अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने पंडालों का निरीक्षण कर आयोजकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.
कोलकाता की घटना के बाद गोरखपुर जिला प्रशासन की टीम ने पुलिस के साथ पंडालों में सुरक्षा मानकों, बिजली की व्यवस्था, अग्निशमन के इंतजाम और श्रद्धालुओं के आवागमन की सुविधाओं की बिंदुवार जांच की गई. अधिकारियों ने आयोजकों को स्पष्ट निर्देश दिया कि सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि दर्शन-पूजन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो.
किसी भी संभावित घटनाओं से निपटने के लिए प्रत्येक पंडाल में बालू और पानी की पर्याप्त उपलब्धता की भी जांच की गई. जहां आवश्यक व्यवस्थाओं में कमियां मिलीं, वहां उन्हें तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए. विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने बिजली के तारों और कनेक्शनों की जांच करते हुए आयोजकों को शॉर्ट सर्किट सहित बिजली से होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव के प्रति जागरूक किया.
इसके साथ ही किसी भी आपात स्थिति में त्वरित सहायता प्राप्त करने के लिए जिला प्रशासन के इमरजेंसी नंबरों की जानकारी भी दी गई. प्रशासन ने आयोजकों को निर्देशित किया कि पूजा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही न बरती जाए और सभी आवश्यक इंतजाम पहले से सुनिश्चित किए जाएं. एसपी सिटी निमिष पाटील ने कहा कि भीड़ वाले दुर्गा पंडालों पर अतिरिक्त पुलिस की व्यवस्था की जा रही है. साथ ही पीएसी भी तैनात की गई है. पंडालों पर कंट्रोल रूम सीसीटीवी के जरिए निगाह रखेगा.
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