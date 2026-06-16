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रेंगते हुए कटती है जगदीश की जिंदगी, सरकार से लगा रहा ट्राई साइकिल की गुहार

गिरिडीग में एक दिव्यांग अपनी रेंगती हुई जिंदगी खत्म करने के लिए ट्राई साइकिल के लिए गुहार लगा रहा है.

Pleading for tricycle
घर के बाहर बैठा दिव्यांग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 16, 2026 at 9:03 PM IST

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गिरिडीह: गांडेय जन्मजात विकलांगता से जूझ रहे दलित युवक की ट्राई साइकिल की आस भी सरकारी दफ्तरों की कागजी खानापूर्ति में फंस गई है. बेंगाबाद प्रखंड के फिटकोरिया पंचायत अंतर्गत अमजो गांव निवासी जगदीश दास बचपन से ही कमर के नीचे पूरी तरह लकवाग्रस्त हैं. घसीटते हुए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने वाले 45 वर्षीय जगदीश परिवार में अकेले और कुंवारे हैं. उनके पास न तो सहारा है और न ही कोई अन्य साधन. ऐसे में सरकार से सिर्फ एक ट्राई साइकिल ही उनकी एकमात्र उम्मीद बनी हुई थी.

रेंगते हुए पहुंचे प्रखंड कार्यालय, लौटे निराश

सोमवार को जगदीश भूमि पर रेंगते हुए बेंगाबाद प्रखंड कार्यालय पहुंचे. कल्याण विभाग के कार्यालय में अपनी समस्या बताई, लेकिन उन्हें विभागीय प्रक्रिया का हवाला देकर बिना ट्राई साइकिल दिए वापस लौटा दिया गया. भारी मन से घर लौटना उनकी मजबूरी बन गया. मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने जब उनकी बेबसी देखी तो समस्या जानने का प्रयास किया. जगदीश ने बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को संबोधित एक आवेदन पत्र लोगों को सौंपा.

आवेदन में क्या लिखा?

आवेदन में जगदीश ने स्पष्ट किया कि वे जन्म से ही दोनों पैरों से विकलांग हैं और चलने-फिरने में पूरी तरह असमर्थ हैं. प्रखंड से उन्हें पेंशन और आवास की सुविधा तो मिल गई है, लेकिन घर से बाहर निकलने और आवश्यक कामों के लिए वे दूसरों पर निर्भर रहने को मजबूर हैं. इसलिए ट्राई साइकिल की मांग की गई है.

रेड क्रॉस सर्टिफिकेट नहीं चला, सदर अस्पताल का चाहिए

वार्ड सदस्य महेंद्र दास ने बताया कि जगदीश के पास रेड क्रॉस सोसायटी से जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र है, लेकिन सदर अस्पताल से जारी प्रमाण पत्र नहीं है. यही कमी ट्राई साइकिल देने में बाधक बन रही है.

विभाग की सफाई, प्रक्रिया से बंधे हैं हम

बाल विकास परियोजना के लेखापाल नीताक्षी ने कहा, “आवेदक की स्थिति देखकर अफसोस होता है, लेकिन विभागीय नियमों के कारण बिना उचित दिव्यांगता प्रमाण पत्र के ट्राई साइकिल नहीं दी जा सकती. प्रमाण पत्र बनते ही उनकी मांग पूरी कर दी जाएगी.” उन्होंने जगदीश की तस्वीर और आवेदन पत्र सुरक्षित रख लिया है.

सिस्टम की सख्ती या लापरवाही?

पूरी तरह विकलांग व्यक्ति को एक साधारण ट्राई साइकिल के लिए भी इतना इंतजार और दौड़-धूप करनी पड़ रही है. रेड क्रॉस का सर्टिफिकेट मान्य क्यों नहीं? सवाल यह भी है कि इतने वर्षों से विकलांगता झेल रहे व्यक्ति को सही प्रमाण पत्र क्यों नहीं बन पाया? यह मामला सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में छिपी कागजी औपचारिकताओं और संवेदनशून्यता को उजागर करता है. उम्मीद है कि इस खबर के प्रकाशन के बाद प्रशासन जगदीश दास जैसे असहाय दिव्यांगजनों की मदद में तेजी दिखाएगा.

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