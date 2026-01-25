ETV Bharat / state

गाजियाबाद में मिट्टी बुझाएगी पौधों की प्यास! छात्रों ने बनाया ऑटोमेटेड वायरिंग सिस्टम बेस्ड अनोखा प्रोजेक्ट

गाजियाबाद की न्यू एरा स्कूल के छात्रों ने ऑटोमेटेड वायरिंग सिस्टम से विकसित किया पौधों की सिंचाई का अनोखा तरीका,देखिए रिपोर्ट

पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सराहनीय पहल
पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सराहनीय पहल
January 25, 2026

नई दिल्ली/गाजियाबाद: यूपी के गाजियाबाद की न्यू एरा स्कूल के छात्रों ने तकनीक के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सराहनीय पहल की है. छात्रों ने ऑटोमेटेड वायरिंग सिस्टम विकसित किया है. जोकि पेड़ पौधों को जरूरत के अनुसार अपने आप पानी देने में सक्षम है. ऑटोमेटेड वायरिंग सिस्टम की खास बात यह है कि इसमें किसी भी प्रकार की मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है. छात्रों द्वारा विकसित किया गया ऑटोमेटेड वायरिंग सिस्टम पूरी तरह से सेंसर और माइक्रोकंट्रोलर पर आधारित है. उत्तर प्रदेश दिवस पर आयोजित प्रदर्शनी में छात्रों ने इस प्रोजेक्ट को प्रदर्शित किया है. उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप ने छात्रों के इस प्रोजेक्ट की काफी सराहना की है.


पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सराहनीय पहल
छात्रों द्वारा तैयार किए गए ऑटोमेटेड वायरिंग सिस्टम में पेड़ पौधों की जड़ों के पास मिट्टी की नमी को जचने के लिए सेंसर लगाए गए हैं. यह सेंसर लगातार मिट्टी में मौजूद नमी की मात्रा को चेक करते हैं और सिस्टम को मिट्टी की नमी की मात्रा के बारे में अपडेट करते हैं. मिट्टी में जैसे ही नामी निर्धारित स्तर से कम होती है सिस्टम को अपडेट जाता है. अपडेट मिलते ही सिस्टम तुरंत पेड़ पौधों तक पानी पहुंचाना शुरू कर देता है. खास बात यह है कि इस सिस्टम से पेड़ पौधों को ना तो कंपनी मिलता है और ना ही जरूरत से ज्यादा पानी पहुंचता है.

ऑटोमेटेड वायरिंग सिस्टम से विकसित किया पौधों की सिंचाई का अनोखा तरीका


छात्रों ने पौधों के लिए बनाया ऑटोमेटेड वायरिंग सिस्टम
छात्र नमन चंद्रा बताते हैं, पेड़ पौधों में पानी पहुंचाने की प्रक्रिया के दौरान सेंसर लगातार मिट्टी की नमी की स्थिति को सेंस करते हैं. मिट्टी में पानी पहुंचाने के बाद पर्याप्त नमी हो जाने पर सेंसर पानी की सप्लाई बंद कर देता है. इससे पानी की बर्बादी भी नहीं होती और पेड़ पौधों को सही समय पर सही मात्रा में पानी उपलब्ध हो जाता है. पारंपरिक तरीकों से पेड़ पौधों को अक्सर ज्यादा पानी पहुंचता है या फिर समय पर पानी नहीं मिल पाता. ऑटोमेटेड वायरिंग सिस्टम की मदद से पेड़ पौधों को निर्धारित समय पर पर्याप्त पानी मिल सकेगा जिससे पेड़ पौधे खराब होने से बच सकेंगे.

छात्रों ने पौधों के लिए बनाया ऑटोमेटेड वायरिंग सिस्टम
छात्रों ने पौधों के लिए बनाया ऑटोमेटेड वायरिंग सिस्टम


पौधों को जरूरत के अनुसार पानी देने में बनाएगा सक्षम
छात्र प्रियांशु गोयल ने बताया, ऑटोमेटेड वाटरिंग सिस्टम को Arduino बोर्ड के माध्यम से कंट्रोल किया जाता है. Arduino बोर्ड सेंसर से मिलने वाले तमाम डाटा को प्रोसेस करता है और प्राप्त डाटा आधार पर पानी की मोटर को ऑन या ऑफ करता है. पानी के टैंक में भी हमने दो सेंसर लगाए हैं जो की जानकारी देते हैं कि टैंक में कितना पानी बचा हुआ है. जिससे की समय रहते टैंक को रिफिल किया जा सके. हम टैंक की रिफिलिंग प्रक्रिया को भी ऑटोमेटेड करने पर काम कर रहे हैं.

पौधों को जरूरत के अनुसार पानी देने में बनाएगा सक्षम
पौधों को जरूरत के अनुसार पानी देने में बनाएगा सक्षम


किसी भी प्रकार की मानवीय हस्तक्षेप की जरूरत नहीं
छात्रों ने बताया कि ऑटोमेटेड वाटरिंग सिस्टम को विकसित करने में उन्हें तकरीबन तीन हफ्ते का वक्त लगा है. छात्रों का कहना है कि फिलहाल प्रोजेक्ट का प्रोटोटाइप मॉडल तैयार किया गया है लेकिन कोशिश है कि आने वाले समय में एक प्रोडक्ट के रूप में इसे बनाया जाए. जिससे कि लोग अपने घरों में पेड़ पौधों को पानी देने के लिए इसका इस्तेमाल कर सके. छात्रों का कहना है कि आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास वक्त की कमी है. कई बार पौधों की नियमित रूप से देखभाल संभव नहीं हो पाती. इसके साथ ही जब लोग लंबी यात्रा पर जाते हैं तो पेड़ पौधों की देखभाल करना एक बड़ी चिंता हो जाती है

सिस्टम पूरी तरह से सेंसर और माइक्रोकंट्रोलर पर आधारित
सिस्टम पूरी तरह से सेंसर और माइक्रोकंट्रोलर पर आधारित

सिस्टम पूरी तरह से सेंसर और माइक्रोकंट्रोलर पर आधारित :

कुल मिलाकर छात्रों द्वारा विकसित किया गया ऑटोमेटेड वाटरिंग सिस्टम तकनीक और पर्यावरण के बीच बेहतर संतुलन का उदाहरण है. अगर सिस्टम को व्यावसायिक रूप से विकसित किया जाता है तो यह आने वाले समय में लोगों की जिंदगी को और आसान बनाने के साथ-साथ हरियाली बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभा सकता है.

