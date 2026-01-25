ETV Bharat / state

गाजियाबाद में मिट्टी बुझाएगी पौधों की प्यास! छात्रों ने बनाया ऑटोमेटेड वायरिंग सिस्टम बेस्ड अनोखा प्रोजेक्ट

नई दिल्ली/गाजियाबाद: यूपी के गाजियाबाद की न्यू एरा स्कूल के छात्रों ने तकनीक के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सराहनीय पहल की है. छात्रों ने ऑटोमेटेड वायरिंग सिस्टम विकसित किया है. जोकि पेड़ पौधों को जरूरत के अनुसार अपने आप पानी देने में सक्षम है. ऑटोमेटेड वायरिंग सिस्टम की खास बात यह है कि इसमें किसी भी प्रकार की मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है. छात्रों द्वारा विकसित किया गया ऑटोमेटेड वायरिंग सिस्टम पूरी तरह से सेंसर और माइक्रोकंट्रोलर पर आधारित है. उत्तर प्रदेश दिवस पर आयोजित प्रदर्शनी में छात्रों ने इस प्रोजेक्ट को प्रदर्शित किया है. उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप ने छात्रों के इस प्रोजेक्ट की काफी सराहना की है.



पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सराहनीय पहल

छात्रों द्वारा तैयार किए गए ऑटोमेटेड वायरिंग सिस्टम में पेड़ पौधों की जड़ों के पास मिट्टी की नमी को जचने के लिए सेंसर लगाए गए हैं. यह सेंसर लगातार मिट्टी में मौजूद नमी की मात्रा को चेक करते हैं और सिस्टम को मिट्टी की नमी की मात्रा के बारे में अपडेट करते हैं. मिट्टी में जैसे ही नामी निर्धारित स्तर से कम होती है सिस्टम को अपडेट जाता है. अपडेट मिलते ही सिस्टम तुरंत पेड़ पौधों तक पानी पहुंचाना शुरू कर देता है. खास बात यह है कि इस सिस्टम से पेड़ पौधों को ना तो कंपनी मिलता है और ना ही जरूरत से ज्यादा पानी पहुंचता है.

ऑटोमेटेड वायरिंग सिस्टम से विकसित किया पौधों की सिंचाई का अनोखा तरीका (ETV Bharat)



छात्रों ने पौधों के लिए बनाया ऑटोमेटेड वायरिंग सिस्टम

छात्र नमन चंद्रा बताते हैं, पेड़ पौधों में पानी पहुंचाने की प्रक्रिया के दौरान सेंसर लगातार मिट्टी की नमी की स्थिति को सेंस करते हैं. मिट्टी में पानी पहुंचाने के बाद पर्याप्त नमी हो जाने पर सेंसर पानी की सप्लाई बंद कर देता है. इससे पानी की बर्बादी भी नहीं होती और पेड़ पौधों को सही समय पर सही मात्रा में पानी उपलब्ध हो जाता है. पारंपरिक तरीकों से पेड़ पौधों को अक्सर ज्यादा पानी पहुंचता है या फिर समय पर पानी नहीं मिल पाता. ऑटोमेटेड वायरिंग सिस्टम की मदद से पेड़ पौधों को निर्धारित समय पर पर्याप्त पानी मिल सकेगा जिससे पेड़ पौधे खराब होने से बच सकेंगे.