ETV Bharat / state

गाजियाबाद जेल में बुजुर्ग बंदियों की मंडली ने शुरू की नई पहल, रामायण-गीता पाठ से सिखा रहे जीवन के मूल्य

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का जिला कारागार सिर्फ एक बंदी गृह नहीं बल्कि बंदी सुधार गृह में तब्दील हो रहा है. जेल के अंदर जहां कभी सन्नाटा और तनाव का माहौल रहता था. वहां अब रामचरितमानस, भगवत गीता का पाठ और भजन कीर्तन के स्वर गूंज रहे हैं. जेल प्रशासन का मानना है कि आध्यात्मिकता के माध्यम से जेल में मौजूद बंदियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है. हर सुबह सूरज उगाने के साथ ही जेल परिसर में भजन कीर्तनों की गूंज शुरू हो जाती है. भक्ति रस में डूबे हुए बंदी हारमोनियम और ढोलक की ताल पर कीर्तन करते हैं.

गाजियाबाद जिला कारागार में सजायाफ्ता बुजुर्ग बंदियों द्वारा इस नई पहल की शुरुआत की गई है. बुजुर्ग बंदियों द्वारा जेल प्रशासन से अनुरोध किया गया था कि वह उम्र के आखिरी पड़ाव में धार्मिक कार्यों में लीन रहना चाहते हैं. बुजुर्ग बंदियों के अनुरोध को स्वीकार कर जेल प्रशासन ने उन्हें धार्मिक ग्रंथ उपलब्ध कराए. बुजुर्ग बंदियों द्वारा स्वेच्छा से समूह बनाकर भजन कीर्तन और पाठ करना शुरू किया गया. धीरे-धीरे अन्य बंदी भी मंडली में जुड़ते चले गए. प्रतिदिन जेल परिसर में रामचरित्र मानस और श्रीमद् भागवत गीता का नियमित पाठ होता है. मंगलवार और शनिवार को विशेष पाठ का आयोजन होता है. जिसमें बड़ी संख्या में बंदी शामिल होते हैं.

गाजियाबाद जिला जेल के भीतर कैदियों का समूह भजन-कीर्तन के दौरान (ETV BHARAT)

जेल में करीब 30 बुजुर्ग बंदी

मंडली में मौजूद बुजुर्ग बंदी, अन्य बंदियों को न सिर्फ श्लोक का सही उच्चारण करना सिखाते हैं बल्कि श्लोक का अर्थ और जीवन में उनका प्रयोग करना भी समझाते हैं. जेल प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक जेल में 70 साल से अधिक उम्र के तकरीबन 30 सजायाफ़्ता बंदी है.

कैदियों में दिख रहे सकारात्मक बदलाव

जेल में धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों से बंदियों के जीवन में कई सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं. इस तरह के कार्यक्रमों ने बंदियों के मानसिक भावनात्मक और व्यावहारिक सुधार लाने में अहम भूमिका निभाई है.

जिला कारागार गाजियाबाद के जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा के मुताबिक, जेल प्रशासन का प्रयास है कि जेल केवल सजा काटने की जगह ना रहे. जेल में रहने वाले बंदी अपने समय का सदुपयोग कर जीवन को बेहतर बना सकें. बंदियों में आध्यात्मिक चेतना जगाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है. जेल में मौजूद बुजुर्ग बंदियों द्वारा धर्म कर्म के कार्य कर ने की इच्छा जाहिर की गई थी. इच्छा अनुसार जेल प्रशासन द्वारा बुजुर्ग बंदियों को रामायण, भगवत गीता और रामचरित्र मानस आदि धार्मिक ग्रंथ उपलब्ध कराए गए. जेल परिसर में बुजुर्ग बंदियों द्वारा मंडली तैयार की गई है जो की जेल में भजन कीर्तन और पाठ करती है.