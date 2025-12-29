ETV Bharat / state

BJP के कार्यक्रम में नेताजी की जेब से गिरी 50 हजार की गड्डी, भावुक होकर बोले- प्लीज वापस कर दो

ये प्रोग्राम चर्चा का विषय बना हुआ है, मंच से खुद प्रदेश अध्यक्ष ने गड्डी खो जाने की बात बताई और लौटाने की अपील की.

मंच से नेताजी ने लगाई गुहार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 29, 2025 at 12:48 PM IST

Updated : December 29, 2025 at 12:56 PM IST

नई दिल्ली: गाजियाबाद में बीजेपी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी रविवार को एक कार्यक्रम में पहुंचे. इस कार्यक्रम में कुछ ऐसा हुआ जो शायद पहले कभी सुनने में नहीं आया. अधिकतर नेता जहां मंच से अपनी सरकार के कामकाजों का गुणगान करते सुनाई पड़ते हैं. वहीं मंच से एक बीजेपी नेता कह रहे थे कि 'जिसे 50 हजार की गड्डी मिले वो लौटा दे'

दरअसल हुआ कुछ यूं कि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का रविवार 28 दिसंबर को गाजियाबाद में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया. गाजियाबाद के NH 9 स्थित यमुना टेक कॉलेज के सामने भाजपा की महानगर गाजियाबाद इकाई द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था

नेताजी की जेब से गिरी 50 हजार की गड्डी, मंच से नेताजी ने लगाई गुहार (ETV Bharat)

जहां पार्टी के एक नेता की जेब से 50 हजार रुपये की गड्डी गिर गई.काफी ढूंढने के बाद भी नोटों की गड्डी नहीं मिल सकी. अंत में मंच से बताया गया की पार्टी की एक नेता की जेब से ₹50000 की गड्डी गिर गई है जिस किसी को भी मिले वह वापस लौटा दे. प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पंकज चौधरी का गाजियाबाद में ये पहला दौरा था.

प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के स्वागत कार्यक्रम में सैकड़ो की संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी पहुंचे. कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप समेत पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहे.

भाजपा नेता पंकज भारद्वाज ने मंच से अपील कि ''जिस किसी व्यक्ति को भी पचास हजार की गाड़ी मिले वह बड़ा दिल दिखाते हुए मंडल महामंत्री के सुपुर्द कर दे. पंकज भारद्वाज ने अपील करते हुए कहा, "पूरी गड्डी गिर गई है....₹50000 की. कृपया जिस कार्यकर्ता को मिल गया हो एक बड़ा दिल दिखाते हुए हमारे मंडल के महामंत्री को पकड़ा दें''.

मीडिया से बातचीत के दौरान बीजेपी यूपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा, "पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आज मेरा दौर है और मैं कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए निकला हूं. जिस प्रकार से गाजियाबाद के कार्यकर्ताओं ने उत्साह दिखाया है और स्वागत किया है उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से उनको धन्यवाद देता हूं. सभी कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है कि इसी जोश को बनाए रखें और 2027 मैं प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की उत्तर प्रदेश में सरकार लेकर आए."

मंच से संबोधन के दौरान प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा, "भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी है जहां पर एक साधारण कार्यकर्ता भी प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है. पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से मेरा अनुरोध है कि जो भी दायित्व आपको सोपा गया है उसकी जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करें. निश्चित तौर से भाजपा में आपको भी प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का अवसर प्राप्त होगा."

Last Updated : December 29, 2025 at 12:56 PM IST

संपादक की पसंद

