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पापा के साथ कोर्ट में मौजूद था 10 साल का बेटा और 7 साल की बेटी, जज ने सुनायी उम्रकैद की सजा

बेतिया : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ माधवेंद्र मिश्रा की अदालत ने मंगलवार को पत्नी की हत्या से जुड़े धनहा कांड संख्या 182/2020 में दोषी पति को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया. वहीं साक्ष्य छुपाने में धारा 201 के तहत 7 साल की कारावास और 25 हजार दंड की सजा सुनाई गई. अर्थदंड न देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास काटना पड़ेगा. मृतका रीना देवी की मां थाना पिपरासी, थोरी बाजार निवासी इंदु देवी ने 30 जुलाई 2020 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

मासूमों के सामने पिता को उम्रकैद की सजा : फैसला सुनाने के दौरान कोर्ट का माहौल बेहद भावुक हो गया. न्यायाधीश ने जैसे ही बच्चों के सामने उनके पिता को सजा सुनाई, वैसे ही कोर्ट रूम में सन्नाटा पसर गया. दस साल का अगस्त और सात साल की अंजलि अपने पिता सुभाष यादव को सुनाई जा रही उम्रकैद की सजा को चुपचाप सुन रहे थे.

अभियोजन अधिकारी का बयान (ETV Bharat)

मासूमों के सामने भविष्य का संकट : दोनों मासूमों को शायद यह भी पूरी तरह समझ नहीं आ रहा था कि आजीवन कारावास क्या होता है? जिस पिता के साथ उन्हें बचपन बिताना था, उसी पिता को मां की हत्या के जुर्म में अदालत ने उम्रकैद की सजा दे दी. दोनों बच्चों की मां रीना देवी की करीब 6 साल पहले हत्या हो गई थी. इस फैसले के बाद अब मां के बाद पिता का साया भी बच्चों के सिर से हमेशा के लिए उठ गया है.

दादा-दादी के पास रहते हैं दोनों : अगस्त और अंजलि फिलहाल अपने दादा-दादी के पास रहते हैं. अगस्त गांव के सरकारी विद्यालय में पांचवी कक्षा का छात्र है. कोर्ट के फैसले के दौरान कोर्ट में मौजूद दोनों बच्चों की मासूमियत देखकर हर कोई भावुक हो गया. अगस्त से जब पूछा गया तो उसे आजीवन कारावास का मतलब तक पता नहीं था. हालांकि इस फैसले ने दोनों की बचपन की पूरी तस्वीर हमेशा के लिए बदल कर रख दी है.

कोर्ट ने जतायी बच्चों की चिंता : एक ओर अदालत ने हत्या जैसे गंभीर अपराध के लिए दोषी सुभाष यादव को कठोर सजा सुनाई, वहीं दूसरी ओर न्यायाधीश ने उन बच्चों के भविष्य की चिंता भी की. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ ने दोनों बच्चों की दयनीय स्थिति को देखते हुए जिला बाल संरक्षण इकाई, पश्चिमी चंपारण को आवश्यक निर्देश दिए. अदालत ने कहा कि मां की हत्या हो चुकी है और पिता के जेल में रहने के कारण बच्चों के पालन-पोषण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है.