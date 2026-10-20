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फिरोजाबाद में पर्यटन मंत्री बोले- प्रदेश में रामराज्य का सपना साकार हो रहा, कानपुर में सतीश महाना शस्त्र पूजन में हुए शामिल

यूपी में दशहरा पर्व की धूम. ( Photo Credit; ETV Bharat )

फिरोजाबाद/कानपुर : दशहरा पर्व पर मिलन समारोह और शस्त्र पूजन का कार्यक्रम किया गया. फिरोजाबाद में मंगलवार को दशहरा मिलन समारोह में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने शिरकत की. उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता साल 2017 से पहले जैसी अन्यायी और अत्याचारी सरकार को फिर से आने का मौका नहीं देगी. योगी आदित्यनाथ सरकार में रामराज्य का सपना साकार हो रहा है. उन्होंने वोटर लिस्ट और राहुल गांधी को लेकर भी बयान दिया.

वहीं कानपुर में विधानसभा स्पीकर सतीश महाना शस्त्र पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए. उन्होंने समाज को सत्य, मर्यादा और शक्ति के सही संतुलन का संदेश दिया है. उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में शस्त्र का स्थान हमेशा न्याय और पीड़ितों की रक्षा के लिए है, किसी पर अत्याचार करने के लिए नहीं. उन्होंने समाज में बढ़ रही कुरीतियों और अहंकार के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया.

फिरोजाबाद में दशहरा मिलन समारोह में शामिल हुए पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह. (Video Credit; ETV Bharat) अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा शिकोहाबाद में आयोजित दशहरा मिलन समारोह में पहुंचे पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने 2027 के विधानसभा चुनाव से लेकर राहुल गांधी के विदेश दौरे तक पर तीखी टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने महापापी, महा अत्याचारी पर विजय प्राप्त कर सत्य की जीत का संदेश दिया था. 2017 से पहले प्रदेश ने जो अनाचारी, अत्याचारी राज देखा है, उसे दोबारा उत्तर प्रदेश की गद्दी देने का काम जनता नहीं करेगी, ये संकल्प इस दशहरा मिलन पर लेना है. उन्होंने कहा कि 2027 में जनता राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने वाली, कानून व्यवस्था वाली सीएम योगी के नेतृत्व की सरकार को ही चुनेगी.

अखिलेश यादव पर तंज करते हुए उन्होंने कहा कि जो वास्तविक और वाजिब वोटर है उसका वोट रहेगा, जो वाजिब नहीं है वो नहीं रहेगा. भारत निर्वाचन आयोग 2027 के लिए फेयर, पारदर्शी और गुणवत्ता वाली मतदाता सूची तैयार कर रहा है और यूपी को पारदर्शी सूची मिलेगी. राहुल गांधी के छुट्टी पर जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक छक्का-चौका मारने का प्रयास करते हैं, लोकतंत्र को और संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का प्रयास करते हैं और फिर सीधे उड़ान भरकर विदेश भाग जाते हैं पिकनिक मनाने, यही उनका आनंद है. कानपुर में सतीश महाना शस्त्र पूजन में हुए शामिल. (Video Credit; ETV Bharat)