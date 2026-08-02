आज से तू मेरे लिए मर गयी...फिरोजाबाद में पति ने जिंदा पत्नी का किया पिंडदान, 12 साल पहले की थी लव मैरिज
महिला ने पिंडदान का वीडियो देखा तो दंग रह गई. थाना लाइनपार में पति समेत ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 2, 2026 at 10:57 PM IST|
Updated : August 2, 2026 at 11:10 PM IST
फिरोजाबाद : एक युवक ने अपनी जीवित पत्नी का यमुना नदी में पिंडदान कर दिया. युवक ने पिंडदान का वीडियो अपने वाट्सएप स्टेटस पर भी लगाया. उसने पत्नी की तस्वीर पर 'स्वर्गीय' भी लिखवाया था. महिला ने अपना पिंडदान का वीडियो देखा तो दंग रह गई. थाना लाइनपार में पति समेत ससुराल वालों पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए खिलाफ शिकायत दी. पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है.
मामला लाइनपार थाना क्षेत्र से जुड़ा है. यहां के नगला विष्णु निवासी जितेन्द्र की लव मैरिज 26 अगस्त 2014 में झारखंड निवासी दीपा स्वर्णकार के साथ हुयी थी. कुछ दिनों तक सबकुछ ठीकठाक चला. इस दौरान जितेन्द्र और दीपा के दो बच्चे भी हुए. बाद में दोनों के रिश्ते खराब हो गए. इस पूरे घटनाक्रम में एक नया मोड़ तब आया जब दो अगस्त को जितेन्द्र यमुना नदी के घाट पर पहुंचा और उसने अपनी जिंदा पत्नी का पिंडदान कर दिया.
पिंडदान का वीडियो अपने वाट्सएप स्टेटस पर लगाया. पत्नी दीपा ने वीडियो देखा तो पति से सवाल जवाब किया. जितेन्द्र ने कहा, वह उसके लिए मर गयी है और उसका उससे कोई कोई नाता नहीं है. इसलिए पिंडदान कर रहा है. आज से मेरे लिए मर गई. दीपा ने मामले में पुलिस को लिखित तहरीर दी है. दीपा ने आरोप लगाया है कि पति और उसके ससुराल वाले उसका उत्पीड़न कर रहे हैं. उसके साथ मारपीट भी की जाती है.
दीपा ने आरोपी पति और अन्य ससुरालीजनों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है. लाइनपार थाना प्रभारी रमित कुमार ने बताया, यह पति-पत्नी के बीच का विवाद है. इसी से परेशान होकर उसने पिंडदान किया है. जितेंद्र के बारे में बताया गया है कि वह नशे का आदी भी है. पत्नी दीपा की शिकायत पर जितेंद्र की तलाश की जा रही है.
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