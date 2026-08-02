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आज से तू मेरे लिए मर गयी...फिरोजाबाद में पति ने जिंदा पत्नी का किया पिंडदान, 12 साल पहले की थी लव मैरिज

पति ने किया पत्नी का पिंडदान. ( Photo Credit; ETV Bharat )