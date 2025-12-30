ETV Bharat / state

15 साल बाद मिला इंसाफ, आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई 5-5 साल की सजा

कुल्लू: माननीय विशेष न्यायाधीश-I कुल्लू की अदालत ने एक बहुचर्चित वित्तीय धोखाधड़ी मामले में आठ आरोपियों को दोषी करार दिया है. जानकारी देते हुए डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी अनुज शर्मा ने बताया कि अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 420 एवं 120-बी के अंतर्गत सभी दोषियों को प्रत्येक धारा में 5-5 वर्ष का कठोर कारावास और ₹50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा न करने की स्थिति में एक-एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा.

दोषी ठहराए गए आरोपियों में रमन कुमार निवासी गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश), राकेश कुमार निवासी नई दिल्ली, निखिल नंदा, निवासी बरहमपुर (ओडिशा), सीता राम नय्यर निवासी शमशी, जिला कुल्लू, जयदेव शर्मा निवासी कुल्लू, गुरजन सिंह ग्रेवाल निवासी रोपड़ (पंजाब), संदीप कुमार उर्फ गोल्डी निवासी रोपड़ (पंजाब) और वेद प्रकाश निवासी कुल्लू शामिल हैं.

2010 में हुई थी शिकायत

मामले के अनुसार वर्ष 2010 में शिकायतकर्ता जीत मलिक पुत्र तुलसी राम को सक्सेस ऑनलाइन सर्विस सिस्टम (SOSS) नाम की कंपनी में निवेश पर अधिक लाभ देने का झांसा दिया गया था. शुरू में पीड़ित के खाते में कुछ किस्तों का भुगतान किया गया, लेकिन बाद में आरोपियों ने शिकायतकर्ता और अन्य निवेशकों की राशि हड़प ली. इस संबंध में वर्ष 2011 में पुलिस थाना सदर कुल्लू में एफआईआर संख्या 504/2011 दर्ज की गई थी. पुलिस जांच के बाद 16 दिसंबर 2013 को चालान अदालत में पेश किया गया. 18 दिसंबर 2017 को आरोप तय किए गए. अभियोजन पक्ष ने मामले में 44 गवाहों के बयान दर्ज करवाए. अदालत ने पाया कि आरोपियों ने आपराधिक षड्यंत्र के तहत लोगों को दोगुना लाभ देने का लालच देकर निवेश करवाया और धनराशि वापस न कर धोखाधड़ी को अंजाम दिया है. सभी गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद अदालत में आरोपियों को 5-5 साल की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.