गोचर भूमि के लिए संतों की हुंकार, 800 बीघा जमीन को भूमाफियाओं के हवाले नहीं करने की चेतावनी

फतेहपुर शेखावाटी में संत समाज द्वारा “गोचर बचाओ संत हुंकार महासभा” का आयोजन किया गया.

“गोचर बचाओ संत हुंकार महासभा”
“गोचर बचाओ संत हुंकार महासभा” (ETV Bharat Sikar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 8, 2026 at 6:45 PM IST

फतेहपुर शेखावाटी(सीकर): गोचर भूमि को बेचने के विरोध में रविवार को संत समाज द्वारा “गोचर बचाओ संत हुंकार महासभा” का आयोजन किया गया. सभा में बड़ी संख्या में संत-महंत, सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे. वक्ताओं ने चेतावनी दी कि गोचर की जमीन को किसी भी सूरत में भूमाफियाओं के हवाले नहीं होने दिया जाएगा और इसके लिए बड़ा आंदोलन भी किया जा सकता है.

महासभा का आयोजन नाथ सम्प्रदाय के अमृतनाथ आश्रम के पीठाधीश्वर नरहरिनाथ महाराज के नेतृत्व में किया गया. सभा को संबोधित करते हुए संतों ने कहा कि गौ माता के नाम से छोड़ी गई जमीन को बेचना धार्मिक और सामाजिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ है. संत समाज इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठेगा. बुधगिरी मढ़ी के पीठाधीश्वर दिनेशगिरी महाराज ने कहा कि उनके पास चार ऐसे साधु-संत हैं जो शपथ पत्र देकर इस गोचर भूमि की रक्षा के लिए बलिदान देने को भी तैयार हैं. उन्होंने कहा कि यदि जमीन को बचाने के लिए आंदोलन करना पड़ा तो संत समाज पीछे नहीं हटेगा.

कई संत हुए शामिल
कई संत हुए शामिल (ETV Bharat Sikar)

सभा में मौजूद विधायक हाकम अली ने भी प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन इस पूरे मामले में कहीं न कहीं मिला हुआ दिखाई दे रहा है. उन्होंने कहा कि यदि उनकी सरकार होती तो अब तक ऐसे अधिकारियों को निलंबित कर दिया जाता. विधायक ने कहा कि किसी भी कीमत पर गौ माता की जमीन को भू माफियाओं के हवाले नहीं होने दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि आरोप है कि ट्रस्ट के ट्रस्टियों द्वारा करीब 800 बीघा जमीन को 20 से अधिक लोगों के नाम बेच दिया गया है.

इस मामले के सामने आने के बाद संत समाज और गौभक्तों में आक्रोश है. संतों ने प्रशासन से मांग की कि जमीन की बिक्री को तुरंत निरस्त किया जाए और गोचर भूमि को पिंजरापोल सोसायटी के नाम दर्ज कर गौसेवा के लिए सुरक्षित किया जाए। साथ ही चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो संत समाज बड़े स्तर पर आंदोलन करेगा.

