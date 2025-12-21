ETV Bharat / state

डोटासरा का बीजेपी पर तीखा हमला, बोले- ये गोडसे के अनुयायी हैं, इन्हें गांधी नाम से नफरत है

गोविंद सिंह डोटासरा ने फतेहपुर में पूर्व विधायक भंवरू खान की पुण्यतिथि कार्यक्रम में भाजपा-आरएसएस पर हमला बोला.

गोविंद सिंह डोटासरा
गोविंद सिंह डोटासरा (ETV Bharat Sikar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 21, 2025 at 3:42 PM IST

2 Min Read
फतेहपुर (सीकर): राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पूर्व विधायक भंवरू खान की पुण्यतिथि पर आयोजित रक्तदान शिविर और दुआ-ए-मगफिरत कार्यक्रम में शामिल होने रोलसाबसर पहुंचे. इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने भाजपा और आरएसएस पर तीखा हमला बोला.

डोटासरा ने कहा कि भाजपा और आरएसएस को गांधी नाम से ही नफरत है और वे गोडसे के अनुयायी हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 50 सालों में आरएसएस के कार्यक्रमों में राष्ट्र ध्वज नहीं फहराया जाता. अब विभिन्न बातें करके एजेंसियों का दुरुपयोग कर राष्ट्रवाद की दुहाई देते हैं, जबकि देश आजादी से पहले कांग्रेस में राष्ट्रवाद था, जिसके कारण देश स्वतंत्र हुआ.

मनरेगा को लेकर बोला हमला: उन्होंने आगे कहा कि आजादी के बाद संविधान को तोड़ने-मरोड़ने, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करने और वोट की चोरी करने का काम ये लोग करते हैं. मनरेगा अधिनियम, जिसे सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की सरकार ने लाकर गरीबों को किसी के आगे हाथ फैलाने से बचाया और काम का अधिकार दिया, उसे अब मोदी सरकार ने बदल दिया है. अब केंद्र तय करेगा कि कहां काम देना है और कहां नहीं, जहां जरूरत है वहां काम नहीं मिलेगा, बल्कि जहां भाजपा को वोट मिलेंगे वहां बजट और काम मिलेगा. डोटासरा ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार आने के बाद मनरेगा में 46 दिन का काम भी नहीं दिया गया. लगता है बजट का 25 प्रतिशत खर्च करने की मंशा ही नहीं है.

कार्यक्रम में मौजूद रहे प्रमुख नेता: बता दें कि दिवंगत भंवरू खान फतेहपुर से लगातार तीन बार विधायक रहे. उनके निधन के बाद उनके छोटे भाई हाकम अली खान दो बार विधायक चुने गए. उनकी 11वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के अलावा सांसद बृजेन्द्र ओला सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे. इस अवसर पर रक्तदान शिविर भी आयोजित किया गया.

