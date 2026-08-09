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फतेहपुर में श्रद्धालुओं से भरी लोडर पेड़ से टकराकर पलटी, 29 घायल; सात कानपुर हैलट रेफर

अस्पताल में डीएम-एसपी ने जाना घायलों का हाल. ( Photo Credit; ETV Bharat )

फतेहपुर : प्रतापगढ़ के मनगढ़ धाम दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं से भरी लोडर रविवार सुबह अलियाबाद-कुरई गांव के पास अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पीपल के पेड़ से टकराकर पलट गई. हादसे में बच्चों, महिलाओं और पुरुषों समेत करीब 29 लोग घायल हो गए. दुर्घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस और एंबुलेंस को सूचना देकर घायलों को रेस्क्यू किया. सूचना पर बिंदकी पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज फतेहपुर भेजा गया. चिकित्सकों ने सिर में गंभीर चोट समेत अन्य चोटों के चलते सात घायलों को बेहतर उपचार के लिए कानपुर के हैलट अस्पताल रेफर किया है. मेडिकल कॉलेज प्रशासन के अनुसार, अन्य घायलों की हालत फिलहाल स्थिर है. मनगढ़ धाम दर्शन के लिए जा रहे थे श्रद्धालु. (Video Credit; ETV Bharat) स्टेयरिंग और ब्रेक फेल होने से हुआ हादसा : पुलिस पूछताछ में लोडर के ड्राइवर ने बताया, अचानक वाहन की स्टेयरिंग ने काम करना बंद कर दिया, इसके बाद ब्रेक भी फेल हो गए और वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराया. टक्कर के बाद लोडर पलट गई. हादसे के बाद आसपास मौजूद ग्रामीणों ने राहत कार्य शुरू कर दिया. वाहन में फंसे घायलों को बाहर निकालकर एंबुलेंस की मदद से अस्पताल भेजा गया.