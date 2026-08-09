फतेहपुर में श्रद्धालुओं से भरी लोडर पेड़ से टकराकर पलटी, 29 घायल; सात कानपुर हैलट रेफर
पूछताछ में ड्राइवर ने बताया, स्टेयरिंग और ब्रेक फेल होने के कारण हादसा हुआ है. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 9, 2026 at 4:35 PM IST|
Updated : August 9, 2026 at 5:09 PM IST
फतेहपुर : प्रतापगढ़ के मनगढ़ धाम दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं से भरी लोडर रविवार सुबह अलियाबाद-कुरई गांव के पास अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पीपल के पेड़ से टकराकर पलट गई. हादसे में बच्चों, महिलाओं और पुरुषों समेत करीब 29 लोग घायल हो गए. दुर्घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस और एंबुलेंस को सूचना देकर घायलों को रेस्क्यू किया.
सूचना पर बिंदकी पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज फतेहपुर भेजा गया. चिकित्सकों ने सिर में गंभीर चोट समेत अन्य चोटों के चलते सात घायलों को बेहतर उपचार के लिए कानपुर के हैलट अस्पताल रेफर किया है. मेडिकल कॉलेज प्रशासन के अनुसार, अन्य घायलों की हालत फिलहाल स्थिर है.
स्टेयरिंग और ब्रेक फेल होने से हुआ हादसा : पुलिस पूछताछ में लोडर के ड्राइवर ने बताया, अचानक वाहन की स्टेयरिंग ने काम करना बंद कर दिया, इसके बाद ब्रेक भी फेल हो गए और वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराया. टक्कर के बाद लोडर पलट गई. हादसे के बाद आसपास मौजूद ग्रामीणों ने राहत कार्य शुरू कर दिया. वाहन में फंसे घायलों को बाहर निकालकर एंबुलेंस की मदद से अस्पताल भेजा गया.
सात घायल कानपुर रेफर : सूचना पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से करीब 12 घायलों को सीएचसी पहुंचाया, जहां से डॉक्टरों ने सभी को अल्लीपुर स्थित मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. मेडिकल कॉलेज में कोरवां गांव निवासी निशा (19), प्रीति (18), गुड़िया (25), सृष्टि (4), पूनम (26) और उमा देवी (25) की हालत अत्यंत नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए कानपुर रेफर कर दिया.
डीएम-एसपी ने अस्पताल पहुंचकर जाना हाल : हादसे की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स और पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक मेडिकल कॉलेज पहुंचे. अधिकारियों ने घायलों से बातचीत कर उनका हाल जाना और उपचार की जानकारी ली. उन्होंने चिकित्सकों को घायलों को तत्काल और बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए.
तकनीकी जांच के बाद स्पष्ट होगा हादसे का कारण : पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि चालक ने वाहन की स्टेयरिंग और ब्रेक फेल होने की बात कही है. पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है. वाहन का तकनीकी परीक्षण और घटनास्थल का निरीक्षण कराया जाएगा. इसके बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि हादसा वास्तव में तकनीकी खराबी के कारण हुआ अथवा इसके पीछे कोई अन्य वजह थी.
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