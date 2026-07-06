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फतेहपुर में पति को चारपाई में बांधकर पीटा, करंट भी लगाया, हिरासत में आरोपी पत्नी

घायल के भाई की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. आरोपी महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

पति को चारपाई से बांधकर पीटा.
पति को चारपाई से बांधकर पीटा. (Photo Credit; fatehpur police)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 6, 2026 at 10:56 PM IST

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Updated : July 6, 2026 at 11:10 PM IST

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फतेहपुर : जनपद के औंग थाना क्षेत्र के परसदेपुर गांव में पति पर जानलेवा हमले का सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोप है कि पत्नी ने पति को चारपाई से बांधकर डंडों से बेरहमी से पीटा और बिजली का करंट भी लगाया. सूचना पर पहुंची 112 ने गंभीर रूप से घायल पति को जिला अस्पताल पहुंचा. डॉक्टरों ने हालत गंभीर देख कानपुर रेफर कर दिया.

परिजनों के अनुसार, परसदेपुर निवासी संजीव तिवारी हलवाई का काम करते हैं. रविवार रात काम से घर लौटने के बाद किसी बात को लेकर पत्नी रन्नो देवी से विवाद हो गया. विवाद के दौरान पत्नी ने डंडे से उनके सिर पर हमला कर दिया. इसके बाद चारपाई से बांधकर दोबारा मारपीट की गई और बिजली का करंट भी लगाया गया.

आरोपी महिला से पुलिस कर रही पूछताछ. (Video Credit; ETV Bharat)

संजीव की चीख-पुकार सुनकर पहुंचे परिजनों ने पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची 112 ने संजीव तिवारी को चारपाई से मुक्त कराया और तत्काल अस्पताल पहुंचाया. प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने गंभीर हालत को देखते हुए कानपुर रेफर कर दिया. सोमवार को घायल के छोटे भाई मनीष तिवारी ने घटना की तहरीर पुलिस को दी है. पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है घायल के बयान भी लिया है.

पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि डायल-112 पर सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल घायल को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया. घायल के भाई की तहरीर पर पत्नी रन्नो देवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. आरोपी महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. वहीं जिला अस्पताल के सीएमएस डॉ. राजेश कुमार ने बताया कि घायल की हालत गंभीर होने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद उसे कानपुर रेफर किया गया है.

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Last Updated : July 6, 2026 at 11:10 PM IST

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