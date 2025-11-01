ETV Bharat / state

फरीदाबाद में डेंगू-मलेरिया का अटैक, तेज़ी से बढ़ रहे मरीजों के आंकड़े, आप भी हो जाइए सावधान...

फरीदाबाद में डेंगू-मलेरिया का अटैक ( malaria dengue Cases In Faridabad )

फरीदाबाद: जिले में डेंगू और मलेरिया के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. कुछ दिन पहले तक जिले में डेंगू के 40 मामले दर्ज किए गए थे. अब 27 नए एक्टिव मामले सामने आने के बाद यह संख्या 67 तक पहुंच गई है. वहीं मलेरिया के 15 मरीज फिलहाल जिले में सक्रिय हैं. इस स्थिति की जानकारी फरीदाबाद के सीएमओ डॉ.जयंत आहूजा ने दी है. कोई भी मरीज गंभीर नहींः सीएमओ डॉ. आहूजा ने बताया कि "डेंगू के नए मरीजों में से कोई भी गंभीर अवस्था में नहीं है. सभी मरीज घर पर रहकर इलाज करा रहे हैं. किसी को अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है." उन्होंने कहा कि "स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार क्षेत्रों में निगरानी कर रही हैं और मरीजों के घरों के आसपास फॉगिंग, सर्वे सहित अन्य आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके." डेंगू से बचने के सुझाव : डेंगू से बचाव के लिए उन्होंने लोगों को आवश्यक सुझाव दिए हैं. उन्होंने कहा कि "फुल बाजू के कपड़े पहनें, शरीर को ढंककर रखने और मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम या सरसों तेल लगाएं ताकि मच्छरों के आक्रमण से बचा जा सके." डॉ. आहूजा ने कहा कि "डेंगू का मच्छर 'टाइगर मॉस्किटो' के नाम से जाना जाता है, जिसके शरीर पर सफेद और काली धारियां होती हैं. ये दिन में काटता है. इसलिए सोते समय चेहरे और हाथों को ढंककर रखना चाहिए."