फरीदाबाद में डेंगू-मलेरिया का अटैक, तेज़ी से बढ़ रहे मरीजों के आंकड़े, आप भी हो जाइए सावधान...
फरीदाबाद में डेंगू और मलेरिया के मामलों में तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है.
Published : November 1, 2025 at 8:02 PM IST
फरीदाबाद: जिले में डेंगू और मलेरिया के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. कुछ दिन पहले तक जिले में डेंगू के 40 मामले दर्ज किए गए थे. अब 27 नए एक्टिव मामले सामने आने के बाद यह संख्या 67 तक पहुंच गई है. वहीं मलेरिया के 15 मरीज फिलहाल जिले में सक्रिय हैं. इस स्थिति की जानकारी फरीदाबाद के सीएमओ डॉ.जयंत आहूजा ने दी है.
कोई भी मरीज गंभीर नहींः सीएमओ डॉ. आहूजा ने बताया कि "डेंगू के नए मरीजों में से कोई भी गंभीर अवस्था में नहीं है. सभी मरीज घर पर रहकर इलाज करा रहे हैं. किसी को अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है." उन्होंने कहा कि "स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार क्षेत्रों में निगरानी कर रही हैं और मरीजों के घरों के आसपास फॉगिंग, सर्वे सहित अन्य आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके."
डेंगू से बचने के सुझाव : डेंगू से बचाव के लिए उन्होंने लोगों को आवश्यक सुझाव दिए हैं. उन्होंने कहा कि "फुल बाजू के कपड़े पहनें, शरीर को ढंककर रखने और मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम या सरसों तेल लगाएं ताकि मच्छरों के आक्रमण से बचा जा सके." डॉ. आहूजा ने कहा कि "डेंगू का मच्छर 'टाइगर मॉस्किटो' के नाम से जाना जाता है, जिसके शरीर पर सफेद और काली धारियां होती हैं. ये दिन में काटता है. इसलिए सोते समय चेहरे और हाथों को ढंककर रखना चाहिए."
6000 से अधिक लोगों को नोटिसः उन्होंने बताया कि "अब तक 6000 से अधिक घरों को आसपास गंदगी फैलाने पर नोटिस जारी किए जा चुके हैं और 2.15 लाख से अधिक लोगों का स्लाइड टेस्ट किया गया है." स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जहां भी डेंगू के मरीज या लक्षण मिलते हैं, वहां तत्काल कार्रवाई कर आसपास की सफाई, जांच और फॉगिंग कराई जाती है."
बिना डॉक्टरी सलाह के दवा न लेंः डॉ. जयंत आहूजा ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि "यदि किसी को बुखार या डेंगू के लक्षण दिखाई दें तो वे तुरंत सरकारी अस्पताल में जाकर जांच करवाएं, क्योंकि वहां क्वालिफाइड डॉक्टर मौजूद हैं. वहां तैनात डॉक्टर सही उपचार दे सकते हैं." उन्होंने कहा कि "कई लोग खुद ही मेडिकल स्टोर से दवाइयां लेकर खाते हैं, जो गलत है. किसी भी प्रकार की दवा डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेनी चाहिए."
लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैंः डॉ. जयंत आहूजा ने "दोहराया कि डेंगू और मलेरिया से बचाव का सबसे कारगर उपाय साफ-सफाई बनाए रखना और पानी जमा नहीं होने देना है." उन्होंने कहा कि "स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है ताकि लोग सतर्क रहें और इस बीमारी से खुद को व अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें."