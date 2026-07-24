फरीदाबाद में सड़कों पर पशु छोड़ने वाले मालिकों पर होगी FIR, शहरी इलाके में घूम रहे करीब 20 हजार आवारा पशु
आवारा पशुओं के कारण फरीदाबाद में होने वाले हादसों पर रोक लगाने के लिए नगर निगम की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है.
Published : July 24, 2026 at 8:41 PM IST
फरीदाबादः सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं की बढ़ती समस्या को देखते हुए फरीदाबाद नगर निगम ने बड़ा अभियान शुरू करने का फैसला लिया है. अब दूध निकालकर अपने पशुओं को सड़कों पर छोड़ने वाले पशु मालिकों के खिलाफ केवल जुर्माना ही नहीं, बल्कि एफआईआर भी दर्ज की जाएगी. नगर निगम का कहना है कि ऐसे लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ हरियाणा नगर निगम अधिनियम की धारा-332 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
एक्सप्रेसवे पर भी आवार पशुओं के कारण हो रहे हैं हादसेः नगर स्वास्थ्य अधिकारी नितिन परवाल ने बताया कि "शहर में करीब 20 हजार आवारा पशु सड़कों पर घूम रहे हैं, जिनकी वजह से आए दिन सड़क हादसे, ट्रैफिक जाम और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है. एनआईटी, ओल्ड फरीदाबाद, डीएनडी और केएमपी एक्सप्रेसवे सहित कई प्रमुख मार्गों पर यह समस्या सबसे अधिक है. उन्होंने कहा कि कुछ पशु मालिक सुबह दूध निकालने के बाद गायों और अन्य पशुओं को पूरे दिन सड़कों पर छोड़ देते हैं और शाम को वापस अपने घर ले जाते हैं. इससे न केवल यातायात प्रभावित होता है, बल्कि लोगों की जान भी खतरे में पड़ जाती है.
हेल्पलाइन नंबर पर निगम को करें शिकायतः नगर निगम ने ऐसे पशु मालिकों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है. निगम की विशेष टीमें सड़कों पर घूम रहे पशुओं की पहचान कर उनके मालिकों का पता लगाएंगी. अब तक करीब 300 बेसहारा पशुओं को पकड़कर नूंह की गौशाला भेजा जा चुका है और जल्द ही बड़े स्तर पर अभियान दोबारा शुरू किया जाएगा. लोगों की शिकायतों के लिए निगम ने हेल्पलाइन नंबर 9999878840 जारी किया है. इस नंबर पर सूचना मिलते ही निगम की टीम मौके पर पहुंचकर पशुओं को पकड़कर सुरक्षित गौशाला में भेजेगी.
पहली बार 5,100 रुपये का फाइनः नितिन परवाल ने बताया कि "पहले पकड़े गए पशु को छुड़ाने के लिए पहली बार 5,100 रुपये और दूसरी बार 11,000 रुपये तक जुर्माना लिया जाता था, लेकिन अब इसके साथ एफआईआर भी दर्ज होगी. उन्होंने पशु मालिकों से अपील की कि वे गोवंश को खुले में छोड़ने की प्रथा तुरंत बंद करें, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने में मिलेगी मददः वहीं, सरकार की हर गांव में गौशाला खोलने की योजना 12 साल बाद भी पूरी तरह लागू नहीं हो सकी है. फिलहाल फरीदाबाद में ऊंचा गांव, मवई और गोपाल गौशाला सहित करीब 3,500 पशुओं को रखने की क्षमता उपलब्ध है. नगर निगम का कहना है कि "अभियान लगातार जारी रहेगा ताकि शहर की सड़कों को आवारा पशुओं से मुक्त कराया जा सके और सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सके."