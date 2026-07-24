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फरीदाबाद में सड़कों पर पशु छोड़ने वाले मालिकों पर होगी FIR, शहरी इलाके में घूम रहे करीब 20 हजार आवारा पशु

फरीदाबाद में सड़कों पर पशु छोड़ने वाले मालिकों पर होगी FIR ( ETV Bharat )