इटावा में 36 साल की महिला 10 साल से ले रही थी वृद्धावस्था पेंशन, अब होगी जांच
समाज कल्याण विभाग ने पेंशन पर रोक लगा दी है. अब इस पूरे मामले में जिम्मेदारी तय करने की तैयारी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 1, 2026 at 6:43 PM IST
इटावा : सरकारी पेंशन योजना में चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां महज 36 साल की एक महिला करीब 10 साल से वृद्धावस्था पेंशन का लाभ उठा रही थी. शिकायत के बाद समाज कल्याण विभाग ने मामले की जांच कराई, जिसमें महिला को पेंशन के लिए अपात्र पाया गया. इसके बाद विभाग ने उसकी पेंशन पर रोक लगा दी है. अब इस पूरे मामले में जिम्मेदारी तय करने की तैयारी है.
मामला इटावा के बढ़पुरा विकासखंड की ग्राम पंचायत विचारपुरा का है. यहां उमा देवी पत्नी शिवराज सिंह के नाम से पिछले कई वर्षों से वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान किया जा रहा था. बताया जा रहा है कि जब महिला की पेंशन स्वीकृत हुई, उस समय भी उसकी उम्र वृद्धावस्था पेंशन के लिए निर्धारित पात्रता से काफी कम थी.
मामले का खुलासा उस समय हुआ, जब ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मुकेश कुमार को महिला के अपात्र होने की जानकारी मिली. उन्होंने पूरे मामले की जांच की मांग को लेकर जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपा.
शिकायत के बाद समाज कल्याण विभाग ने प्रकरण की जांच कराई. ग्राम पंचायत सचिव की रिपोर्ट में उमा देवी को वृद्धावस्था पेंशन के लिए अपात्र पाया गया. रिपोर्ट के आधार पर विभाग ने 13 अगस्त को उनकी पेंशन तत्काल प्रभाव से बंद कर दी.
इस मामले ने सरकारी योजनाओं की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. सवाल यह है कि जब महिला की उम्र पात्रता के अनुरूप नहीं थी, तो उसकी पेंशन स्वीकृत कैसे हुई? इतना ही नहीं, करीब एक दशक तक पेंशन का भुगतान होता रहा, लेकिन सत्यापन के दौरान भी यह मामला सामने क्यों नहीं आया?
जिला समाज कल्याण अधिकारी संध्या रानी बघेल ने बताया कि शिकायत के आधार पर पेंशन रोक दी गई है और पूरे मामले की विस्तृत जांच कराई जा रही है. यदि जांच में सरकारी धन का गलत तरीके से लाभ लेने की पुष्टि होती है तो लाभार्थी से धनराशि की वसूली की जाएगी. वहीं, किसी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही सामने आने पर उसके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
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