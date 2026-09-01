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इटावा में 36 साल की महिला 10 साल से ले रही थी वृद्धावस्था पेंशन, अब होगी जांच

इटावा : सरकारी पेंशन योजना में चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां महज 36 साल की एक महिला करीब 10 साल से वृद्धावस्था पेंशन का लाभ उठा रही थी. शिकायत के बाद समाज कल्याण विभाग ने मामले की जांच कराई, जिसमें महिला को पेंशन के लिए अपात्र पाया गया. इसके बाद विभाग ने उसकी पेंशन पर रोक लगा दी है. अब इस पूरे मामले में जिम्मेदारी तय करने की तैयारी है.

मामला इटावा के बढ़पुरा विकासखंड की ग्राम पंचायत विचारपुरा का है. यहां उमा देवी पत्नी शिवराज सिंह के नाम से पिछले कई वर्षों से वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान किया जा रहा था. बताया जा रहा है कि जब महिला की पेंशन स्वीकृत हुई, उस समय भी उसकी उम्र वृद्धावस्था पेंशन के लिए निर्धारित पात्रता से काफी कम थी.

मामले का खुलासा उस समय हुआ, जब ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मुकेश कुमार को महिला के अपात्र होने की जानकारी मिली. उन्होंने पूरे मामले की जांच की मांग को लेकर जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपा.

शिकायत के बाद समाज कल्याण विभाग ने प्रकरण की जांच कराई. ग्राम पंचायत सचिव की रिपोर्ट में उमा देवी को वृद्धावस्था पेंशन के लिए अपात्र पाया गया. रिपोर्ट के आधार पर विभाग ने 13 अगस्त को उनकी पेंशन तत्काल प्रभाव से बंद कर दी.