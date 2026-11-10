एटा में पटाखे चलाने से रोका तो, घर में घुसकर की पिटाई
पटाखे चलाने से मना करने पर दबंगों ने घर में घुसकर एक परिवार पर हमला बोल दिया. बेटे और बेटी को बेरहमी से पीटा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 11:09 AM IST
एटा : कोतवाली अलीगंज क्षेत्र के मोहल्ला शेख मीरा में पटाखे चलाने से मना करने पर दबंगों ने घर में घुसकर एक परिवार पर हमला बोल दिया. आरोप है कि आधा दर्जन से अधिक लोगों ने लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से पिता, बेटे और बेटी को बेरहमी से पीटा.
हमलावरों ने शादी से चार दिन पहले युवती के बाल पकड़ कर उसे जमीन पर पटक-पटक कर मारा. बीच-बचाव करने पहुंचे पिता और भाई को भी नहीं बख्शा. घटना में तीनों घायल हो गए. आरोपियों ने परिवार को जान से मारने और मोहल्ला छोड़ने की धमकी भी दी. मारपीट की पूरी घटना मोहल्ले में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.
मोहल्ला शेख मीरा निवासी मनोज कुमार (59) पुत्र हरदयाल, उनका बेटा सूरज (24) और बेटी प्रीति (22) हमले में घायल हुए हैं. तीनों का देर रात सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अलीगंज में चिकित्सीय परीक्षण कराया गया.
ग्राहक को पटाखा लगने पर किया था विरोध, घर में घुसकर की मारपीट
घायल युवती की मां सरला ने बताया कि उनकी बेटी की चार दिन बाद शादी है. मंगलवार को घर में पीली चिट्ठी जानी है. घटना के समय दुकान पर ग्राहक आ रहे थे. इसी दौरान कुछ लोग पटाखे चला रहे थे. एक पटाखा ग्राहक को लग गया. इस पर परिवार की ओर से पटाखे थोड़ी दूरी पर चलाने के लिए कहा गया.
आरोप है कि इसी बात से नाराज होकर आधा दर्जन से अधिक दबंग घर में घुस आए और उनके पति, बेटे व बेटी के साथ जमकर मारपीट की.
युवती को पीटा, बचाने आए पिता-भाई को भी किया घायल
सरला के मुताबिक, हमलावरों ने उनकी बेटी प्रीति के बाल पकड़ कर उसे जमीन पर पटक-पटक कर पीटा. बेटी को बचाने पहुंचे पिता मनोज कुमार और बेटे सूरज पर भी लाठी-डंडों व धारदार हथियारों से हमला किया गया. हमले में तीनों घायल हो गए. बेटी की शादी की तैयारियों के बीच हुई इस घटना से परिवार परेशान है.
जान से मारने और मोहल्ला की धमकी देने का आरोप
सरला देवी ने आरोप लगाया कि हमलावर दबंग किस्म के हैं और आए दिन मोहल्ले में लोगों से लड़ाई-झगड़ा करते रहते हैं. मारपीट के बाद आरोपियों ने उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी.
साथ ही कहा कि अब इस मोहल्ले में उन्हें रहने नहीं दिया जाएगा. पूरी घटना पास मेंl लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है.
चौकी इंचार्ज बोले, तहरीर मिलते ही दर्ज होगा मुकदमा
कोतवाली अलीगंज चौकी इंचार्ज मनीष कुमार बालियान ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही देर रात तीनों घायलों का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया था. तहरीर मिलते ही अभियोग पंजीकृत कर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.