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एटा में पटाखे चलाने से रोका तो, घर में घुसकर की पिटाई

एटा में पटाखे चलाने से रोका तो, घर में घुसकर की पिटाई. ( ETV Bharat )

एटा : कोतवाली अलीगंज क्षेत्र के मोहल्ला शेख मीरा में पटाखे चलाने से मना करने पर दबंगों ने घर में घुसकर एक परिवार पर हमला बोल दिया. आरोप है कि आधा दर्जन से अधिक लोगों ने लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से पिता, बेटे और बेटी को बेरहमी से पीटा.

हमलावरों ने शादी से चार दिन पहले युवती के बाल पकड़ कर उसे जमीन पर पटक-पटक कर मारा. बीच-बचाव करने पहुंचे पिता और भाई को भी नहीं बख्शा. घटना में तीनों घायल हो गए. आरोपियों ने परिवार को जान से मारने और मोहल्ला छोड़ने की धमकी भी दी. मारपीट की पूरी घटना मोहल्ले में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.

मोहल्ला शेख मीरा निवासी मनोज कुमार (59) पुत्र हरदयाल, उनका बेटा सूरज (24) और बेटी प्रीति (22) हमले में घायल हुए हैं. तीनों का देर रात सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अलीगंज में चिकित्सीय परीक्षण कराया गया. एटा में पटाखे चलाने से रोका तो, घर में घुसकर की पिटाई. (ETV Bharat) ग्राहक को पटाखा लगने पर किया था विरोध, घर में घुसकर की मारपीट घायल युवती की मां सरला ने बताया कि उनकी बेटी की चार दिन बाद शादी है. मंगलवार को घर में पीली चिट्ठी जानी है. घटना के समय दुकान पर ग्राहक आ रहे थे. इसी दौरान कुछ लोग पटाखे चला रहे थे. एक पटाखा ग्राहक को लग गया. इस पर परिवार की ओर से पटाखे थोड़ी दूरी पर चलाने के लिए कहा गया. आरोप है कि इसी बात से नाराज होकर आधा दर्जन से अधिक दबंग घर में घुस आए और उनके पति, बेटे व बेटी के साथ जमकर मारपीट की. युवती को पीटा, बचाने आए पिता-भाई को भी किया घायल