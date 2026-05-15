CSK vs LSG: लखनऊ के इकाना स्टेडियम में दर्शक की तबीयत बिगड़ी, दोनों टीम के खिलाड़ियों ने रखा मौन
पुलिस ने दर्शक को तत्काल लोहिया अस्पताल भेजा. वहीं भीड़ में स्टेडियम के बाहर चेन्नई की टीम की बस भी जाम में फंस गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 15, 2026 at 10:24 PM IST|
Updated : May 15, 2026 at 11:20 PM IST
लखनऊ : IPL में शुक्रवार को लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मैच खेला जा रहा है. मैच देखने आया एक प्रशंसक प्रचंड गर्मी के कारण बेहोश हो गया. पुलिस ने एंबुलेंस से तत्काल लोहिया अस्पताल भेजा. वहीं मैच शुरू होने से पहले दोनों टीमों ने यूपी में आंधी-पानी से प्रभावित हुए लोगों के लिए कुछ पल का मौन रखा.
लखनऊ सुपर जायंट्स ने इसकी पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, उत्तर प्रदेश में आए तूफानों से प्रभावित लोगों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए खेल शुरू होने से पहले मौन रखा गया. वहीं चेन्नई सुपर किंग्स ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, उत्तर प्रदेश में आए तूफानों से प्रभावित परिवारों के साथ एकजुटता से खड़े है.
चेन्नई के प्रति फैंस में जबरदस्त जोश रहा. महेंद्र सिंह धोनी के टीम में नहीं होने के बावजूद समर्थक अपनी टीम को चीयर कर रहे हैं. इस मुकाबले में लखनऊ केवल अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए खेल रहा है, जबकि चेन्नई प्लेऑफ में जाने की कोशिश में लगा है. लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने सीएसके के कप्तान
ऋतुराज गायकवाड़ के सामने टॉस जीत कर पहले फिल्डिंग करने का फैसला किया. चेन्नई समर्थकों की भीड़ का आलम यह था कि एक बार तो मैदान के बाहर चेन्नई की टीम की बस भी दर्शकों के जाम में फंस गई.
A moment of silence was observed before the start of play, in solidarity of those affected by storms across Uttar Pradesh. pic.twitter.com/1hhgd4ETJ7— Lucknow Super Giants (@LucknowIPL) May 15, 2026
उत्तर प्रदेश में हाल में आए भीषण आंधी-तूफान में जान गंवाने वाले लोगों के सम्मान में आज मैच से पहले एक मिनट का मौन रखा गया. दोनों टीमों के प्लेइंग XI खिलाड़ी और मैच अधिकारी काले आर्मबैंड लगाकर मैदान पर उतरे. यह सम्मान का प्रतीक था. मैच शुरू होने से ठीक पहले एक मिनट का मौन रखकर उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी गई, जिन्होंने तूफान में अपनी जान गंवा दी.
यह भी पढ़ें : गोरखपुर में सीएम योगी ने गोड़धोइया नाला प्रोजेक्ट का लिया जायजा, पांच लाख की आबादी को मिलेगा सीधा लाभ