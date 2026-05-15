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CSK vs LSG: लखनऊ के इकाना स्टेडियम में दर्शक की तबीयत बिगड़ी, दोनों टीम के खिलाड़ियों ने रखा मौन

पुलिस ने एंबुलेंस से भेजा अस्पताल. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : IPL में शुक्रवार को लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मैच खेला जा रहा है. मैच देखने आया एक प्रशंसक प्रचंड गर्मी के कारण बेहोश हो गया. पुलिस ने एंबुलेंस से तत्काल लोहिया अस्पताल भेजा. वहीं मैच शुरू होने से पहले दोनों टीमों ने यूपी में आंधी-पानी से प्रभावित हुए लोगों के लिए कुछ पल का मौन रखा. लखनऊ सुपर जायंट्स ने इसकी पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, उत्तर प्रदेश में आए तूफानों से प्रभावित लोगों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए खेल शुरू होने से पहले मौन रखा गया. वहीं चेन्नई सुपर किंग्स ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, उत्तर प्रदेश में आए तूफानों से प्रभावित परिवारों के साथ एकजुटता से खड़े है. CSK के फैंस रहें जोश से लबरेज. (Photo Credit; ETV Bharat)